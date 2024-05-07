联发科发布天玑9300+处理器：延续全大核CPU架构，强化生成式AI体验

【天极网手机频道】5月7日上午，以“AI 予万物”为主题的天玑开发者大会正式举行，联发科发布了全新的天玑9300+ 5G生成式AI移动芯片，在延续全大核CPU架构和旗舰级12核GPU带来的强悍性能的同时，还进一步强化了生成式AI性能，为用户带来更加出色的旗舰体验。

天玑9300+采用全大核CPU架构，八核CPU包含4个Cortex-X4超大核，最高频率可达3.4 GHz，以及4个主频为2.0GHz的Cortex-A720大核，为高端手机用户和游戏玩家提供卓越体验。

此外，天玑9300+同样搭载了第七代AI处理器APU 790，拥有强大的生成式AI能力，率先在端侧支持AI推测解码加速技术，性能提升可达10%，同时支持天玑AI LoRA Fusion 2.0技术，提供更高效和个性化的生成式AI体验。此外，天玑9300+支持通义千问、百川、文心一言等前沿主流的生成式AI大模型，可为用户提供文字、图像、音乐等端侧生成式AI多模态创新体验。同时，还支持AI框架ExecuTorch，可加速端侧生成式AI应用的开发进程。

天玑9300+搭载星速引擎自适应技术，显著降低游戏在高画质运行时的功耗表现，让满帧畅玩更持久，《使命召唤手游》和《王者荣耀》分别可以下降10%和15%。MediaTek星速引擎网络质量监测系统可实时监控游戏网络的连接质量，支持游戏更高效运用Wi-Fi、蜂窝网络并发技术，可以提前100ms进行弱网预测，数据使用量降低25%，满帧功耗下降10%，为在线游戏提供持久流畅的网络连接体验。

联发科表示，天玑9300+的发布标志着联发科在生成式AI领域迈出了重要一步。联发科将继续致力于推动生成式AI技术的普及，为用户带来更加智能、美好的移动体验。

相比于天玑9300，天玑9300+升级的重点并非是硬件参数方面，而是在AI这块，应用了诸多全新的技术，进一步强化了生成式AI体验，同时还适配了更多的大模型，为用户提供文字、图像、音乐等端侧生成式AI多模态创新体验。