全系标配长焦，OPPO Reno10 系列让长焦回归人像

【天极网手机频道】今年3月OPPO推出了高端旗舰Find X6系列，突破了传统移动影像的既定规则，为用户带来真正不留遗憾的旗舰拍摄体验。尤其是那颗索尼IMX890超光感潜望长焦镜头，提供的 3倍-6倍长焦覆盖最常用的中长焦段，无论是拍人像，拍远景亦或是暗光变焦拍摄，都通过超光影图像引擎技术充分还原环境中独特的光影氛围，让被摄者、物体、环境与光线的关系得到正确呈现，也让手机影像的表现得到了质的提升。5月24日，Find最棒的人像，来到了Reno中。



OPPO Reno10 Pro+

相比起拍到遥不可及的事物，拍好身边的人更为重要。OPPO推出的Reno10 全系标配长焦摄像头，延续Find系列影像理念，让长焦回归人像。其中Reno10系列标准版和Pro版搭载了2倍超光影长焦摄像头，而Reno10 Pro+则搭载了一颗更强大的 3 倍超光影潜望长焦摄像头。主摄级别的潜望长焦，可以轻松拍出更有感染力、更有作品感的人像照片。



OPPO Reno10 Pro+

以OPPO Reno10 Pro+上手拍摄为例，可以实现“1x拍摄全身人像全景、3x拍摄半身人像中景、6x拍摄表情特写近景”共三个不同焦段的拍摄，而这三个焦段正是属于“黄金人像”焦段范畴。尤其是后面的3x与6x，去除了复杂环境的干扰因素，能够定格下干净纯粹的人像主体，这种远近距离的层次感与渐进感，不仅让画面中的人物主体更加突出，也使得人物与背景的融合度恰到好处。



OPPO Reno10 Pro+ 1X拍摄样张



OPPO Reno10 Pro+ 3X拍摄样张



OPPO Reno10 Pro+ 6X拍摄样张

简单来说，它让我们构图更加自由的同时，最大程度地降低了复杂环境的影响。而且长焦镜头的优势保证了各个焦段画面的高清晰度，即使是6x的裁切，也能够拍出堪比光学镜头画质的样张，并且整体的色彩也趋于自然柔和。OPPO还利用计算光影的方式还原光线、人物主体和环境的正确光影关系，为人物呈现出更加真实的光影层次。

OPPO Reno10系列完整继承了在Find系列上首发的超光影图像引擎，让每一张人像都更具质感，光影自然、五官立体、表情生动。

作为人像旗舰，不仅要能拍出好照片，还要能鲜活呈现。因此，一块好的屏幕也是必不可少的。Reno10 Pro和Reno10 Pro+搭载了Find系列同款动态光影屏，通过光子矩阵显示技术，将每一张照片的明暗动态范围最高提升8倍，还原更加真实、自然的明暗影调。不仅如此，这块屏幕在亮度、分辨率、动态刷新率等各方面相较于只能做到全局提亮的传统机型均有提升，是Reno系列史上最强屏幕。



OPPO Reno10 Pro+

OPPO Reno10全系延续了 Find 系列的影像理念，让好的长焦回归人像，赋予人像摄影更多可能性，也为更广大的用户提供人像的构图自由。目前OPPO Reno10系列已开启预售通道，对影像有要求的用户，不妨来了解一下拥有Find X系列同款长焦人像的Reno10系列，一定会给你惊喜。