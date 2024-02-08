vivo连续三年国产手机销量第一，凭16.9%的市场份额夺得国产手机品牌头名

【天极网手机频道】Counterpoint 发布最新数据报告显示，2023年第四季度中国智能手机销量同比增长6.6%，为两年多来首次实现季度增长。市场份额方面，2023年全年，苹果以17.9%的份额居榜首，而vivo凭借16.9%的市场份额夺得国产手机品牌头名，这也是vivo连续三年稳坐国产品牌榜首，尤其是第四季度，随着多款主力新品的集中上市，多款爆款产品到现在持续热销，特别是vivo X100系列在高端市场赢得了消费者的高度认可，在600-800美元的价格区间内，其市场份额名列前茅。紧跟其后的是以16.2%份额位居第三的OPPO，荣耀以15.7%份额排在第四，小米、华为和真我分别以14.4%、12.1%、以及1.9%的份额分列总排名五至七位。



2023年中国智能手机市场份额数据



2023年是智能手机行业竞争异常激烈的一年，新技术浪潮一波接一波地涌现，国内的手机市场经历了一场格局重组，vivo在长期的技术积累和持续的产品创新为其在设计、影像、系统、性能四个长赛道上的进一步突破提供了强大的技术支撑。

在过去的三年里，vivo在设计、影像、系统、性能四个长赛道上推出了针对性极强的产品，例如X80系列的云阶设计、X90系列的缎带腰线和X100系列的星月环设计令人印象深刻，X系列的影像表现每一代都是好评如潮，破后而立的OriginOS口碑越来越好，性能调校方面更是越来越强。

像vivo X100系列首发搭载联发科新一代旗舰芯天玑9300处理器，在自研V3芯片协同下，双芯游戏插帧将游戏帧数提升至90/120帧，提供双倍的运动估计和运动补偿，双芯联合实现性能CPU、GPU、ISP等全面升级;搭配全新OriginOS 4系统加持，基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，为用户带来更智慧、好用、流畅的系统体验。

去年vivo发布了自己的技术品牌蓝科技，蓝心大模型、蓝晶芯片技术栈、蓝海续航系统、蓝河操作系统，是基于用户导向的创新系统，承载着对用户的关切和在乎。有别于单点创新的黑科技，蓝科技会催生黑科技，但更追求长坡厚雪的可持续创新，未来蓝心大模型将帮助vivo激发出更多场景的想象力。



vivo X100系列



同时，vivo也从以前的应用创新扎根到底层技术创新。2023年，vivo开创先河，在行业内率先实现自研蓝心大模型在手机端侧落地，为用户创造惊喜的、前所未有的交互模式。而在“软硬件加算法”与AI的一体化能力上，vivo与世界顶级芯片公司联合定义SOC架构，让芯片为软件定制，软件为芯片优化，同时也让SOC与OriginOS 4原系统共同为用户带来流畅、智慧的使用体验。

一年的优势可能是运气，两年的优势可能是环境，连续三年第一的成绩是对公司发展方向、技术和产品的肯定。凭借清晰的产品策略、卓越的系统体验以及主品牌和子品牌之间的明确分工，vivo有望继续保持其稳定的市场发展势头。