首次实现双模双向卫星通话，OPPO Find X7 Ultra卫星通信版明日开售

【天极网手机频道】首次可以实现听筒/免提双模双向卫星通话，并率先支持新一代5.5G通信技术提供天地融合通信新体验的OPPO Find X7 Ultra卫星通信版将于4月2日全面开售，提供松影墨韵配色以及16GB+1TB超大存储组合，售价7499元。

OPPO Find X7 Ultra卫星通信版与普通版本的OPPO Find X7 Ultra区别在于，传统卫星通信手机采用单天线设计，并且无法满足头手状态下发射功率的需求，只能支持免提一种模式的使用，在大风等恶劣的天气环境中会导致无法清晰沟通的问题，无法高效地解决紧急状况下用户准确高效地双向沟通需求。而OPPO Find X7 Ultra卫星通信版通过OPPO 创新的天线波束设计，提供免提和听筒两种卫星通话模式，让智能手机的卫星通话体验从“卫星对讲机模式”进化到符合用户使用直觉的“卫星电话模式”，是目前唯一支持双模双向卫星通话的智能手机。



OPPO Find X7 Ultra卫星通信版



除了可以进行卫星通话，OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版还搭载了双潜望四主摄系统，包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合，以及首个由超光影引擎定义的全新一英寸传感器。结合专业哈苏人像，Find X7 Ultra 卫星通信版支持四焦段人像模式拍摄，并且也是唯一支持6X人像模式拍摄的手机，可以通过灵活的构图方式，生动捕捉拍摄主体，以渐进式的自然虚化效果实现远超传统手机的人像效果;超清长焦的全新能力为10X以上的高倍率变焦拍摄提供了更出色的长焦体验;同时提升超光影图像引擎在视频领域的表现，第一次在手机中实现4个摄像头的4K 60fps 杜比视界 HDR 视频录制，不管是拍照还是录像都全面提升。



OPPO Find X7 Ultra



其他方面，作为OPPO的顶级旗舰，屏幕是一块6.82英寸的钻石屏，动态峰值亮度达到行业最高水准的4500nit，并且在杜比视界观看场景下能够实现最明亮通透的视频观看体验。此外，OPPO Find X7 Ultra将8T电路下LTPO特性发挥到极致，实现了零延迟升频、120-1Hz极速降频、零掉帧，并支持自定义全局高刷，屏幕体验直接拉满。

全新上市的 Find X7 Ultra 卫星通信版集成OPPO自主训练的安第斯大模型(AndesGPT)，并支持超智能 AI 体验，具备用户可定制化的智能服务和多模态交互方式，产品提升了用户高频、高感知、复杂任务场景的需求体验;骁龙8 Gen3芯片搭配OPPO 潮汐架构使用起来更流畅，市面上的主流网游都能轻松应对;电池方面则是内置5000mAh大电池，卫星通信版提供出色和稳定的连接性能，即使在5%的超低电量情况下依然可以使用卫星通信通话30分钟。

目前OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版已开启预订，4月2日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店全面开售。