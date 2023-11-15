　　OPPO Reno11系列将采用外观工艺行业最高级别防尘标准

【天极网手机频道】11月15日，天极网了解到，OPPO在今天正式官宣了将会在下周二(11月23日)下午两点正式发布OPPO Reno11系列！此外，OPPO高管刘波还表示：很高兴看到大家对OPPO Reno11系列新品设计的认可，我和公司的伙伴也都在感慨，大家这段时间以来的付出都是值得的。

详细来看，OPPO公司在设计Reno11系列的时候就遇到了很大的挑战。虽然OPPO希望把最好的工业设计带给用户。这个目标也给他们带来了极大的挑战。众所周知，手机的防尘处理十分复杂，如果不做到机制哪怕一丁点灰尘进入手机内部，那么这台手机也是不符合出厂标准的。

OPPO在Reno11系列上，不计成本的采用了与OPPO Find N3同级的百级防尘标准车间进行封装。天极网还了解到，OPPO的百级防尘标准车间还是目前行业最高级别的防尘标准，甚至连车间里最基础的除尘用水，都需要自建滤水产线生产。也正是有着这样的高标准，才可以造就OPPO Reno11系列的完美。

最后，OPPO在Reno11系列发布会的具体时间为11月23日下午2点，届时大家可以前往OPPO 官网等直播平台观看。同时，天极网后续也会带来更多关于OPPO Reno11 系列新品文章、评测，大家可以期待一下。