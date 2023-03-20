性价比超高的千元强机，iQOO Z7正式发布仅1599元起

【天极网手机频道】3月20日，iQOO举行新品品鉴会，正式发布全新的千元机――iQOO Z7。据了解，iQOO Z7提供原子蓝、无限橙、深空黑三款简约配色可选，均是偏年轻化的活泼色彩。其中的深空黑配色以大面积的素雅黑作为底色，采用特殊的工艺打磨，呈现出了磨砂般的静谧观感与细腻触感。目前，iQOO Z7已经正式发布仅1599元起，现已开启预约。

iQOO Z7配备了一块6.64英寸LCD屏，具备91.06%的屏占比、100%电影级P3色域、HDR10 高动态显示范围等素质，让其在显示方面拥有更加鲜艳饱和的视效体验。而为了缓解用户长时间观看屏幕的眼部疲劳，这块屏幕内置了硬件级低蓝光、自适应亮度策略、全局DC调光、全局护眼模式等七重护眼技术，暗光环境下更护眼，用户日常使用起来也更为舒适。这块屏幕同样支持120Hz七挡变速高刷，可以根据用户的使用场景自动切换刷新率，画面流畅又省电。

在机身背部，iQOO Z7通过微米级镜片蚀刻精雕细刻再现“星旅双环”。iQOO Z7采用侧边指纹解锁方案，识别灵敏度较高，用户拿起即可轻松解锁屏幕。更为重要的是，iQOO Z7的机身经过多项严格的测试，其质量的可靠性有所保障，具备更长的使用寿命，足以支撑用户使用好几年。

核心配置上，iQOO Z7搭载高通骁龙782G，配合内存融合3.0，至多实现12GB+8GB的内存效果，后台应用的存活率大幅提升，在同档位产品中堪称“性能小超人”。同时，针对游戏体验优化，它也支持1200Hz瞬时采样率与10倍触控分辨率，内置了封闭式立体双扬与X轴线性马达，助力玩家畅快游戏。续航上，iQOO Z7提供的是120W超快闪充+5000mAh大电池的强力组合。

影像方面，iQOO Z7配备6400万像素OIS主摄与200万像素景深镜头，支持光学防抖，成片率大幅提升。与此同时，iQOO Z7内置了运动抓拍3.0、超级夜景4.0、老电影滤镜等多重影像玩法，从算法层面优化成效效果，足以给用户带来精彩纷呈的影像体验。

作为一款千元机，iQOO Z7所搭载的基础配置，完全符合该价位应有的水准。至于其突出之处，主要表现在续航与游戏体验两方面。iQOO Z7不仅配备了远超同价位的“120W+5000mAh”组合，在游戏方面又提供了120帧的稳帧体验。可以说，iQOO Z7的性能与续航水平，在同价位产品中几无对手，是一款性价比超高的千元强机。