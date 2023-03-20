搭载120W 超快闪充 “性能续航小超人”iQOO Z7系列发布

【天极网手机频道】3月20日，“性能续航小超人”iQOO Z7系列正式发布，带来同价位领先的闪充大电池体验，并具备出色的游戏性能体验以及全方位的功能配置，普及领先科技体验，带给对注重产品品质和价值的广大用户以极为超值、优质的享受。

作为领先科技的普及者，iQOO Z7在同价位带来出众的120W 超快闪充和更长寿的等效5000mAh超大电池，并具备更小巧的120W 超快闪充充电器和Type-C to Type-C数据线，达成真正完整的旗舰级回血体验;在游戏性能上，iQOO Z7在同价位领先支持《王者荣耀》120帧模式，畅玩体验极佳;具备高规格的七重护眼LCD屏、封闭式立体双扬以及X轴线性马达，“视听触”体验全面升级;持续普及OIS光学防抖，提升用户的出片率;更有一键闪连和OriginOS 3，带给消费者简单、快捷的使用体验。同时登场的还有iQOO Z7x，具备80W闪充和6000mAh超大电池，有望成为目前业内续航时间最久的智能手机。

120W 超快闪充配等效5000mAh超大电池 领先同价位

是时候与全球超600万用户共享iQOO 120W超快闪充所带来的旗舰级回血体验了!

将超快闪充普及到底，定位千元档的iQOO Z7搭载120W 超快闪充，并配备等效5000mAh超大电池，在超快模式下，至快仅需5分钟就能从1%充至32%，实现“充电5分钟，追剧5小时”的畅快体验。

等效5000mAh超大电池，配合多重续航守护，通过更智能的用电管理，实现更长久的续航效果，iQOO Z7支持至多连续看视频16.6个小时，或者畅玩大型游戏39局，续航实力不凡。同时还是一块“长寿”电池，支持1460次深度充放电循环，以“一天一充”计算，使用4年后电池依然健康。

为了实现真正旗舰级的回血体验，iQOO Z7配备同价位罕见的、更为小巧的120W 超快闪充充电器，约130g左右的重量十分便携，配套的Type-C to Type-C数据线性能先进，使用也更方便。iQOO Z7的原装充电头和数据线配套使用能支持65W PD协议，手机本身支持至高30W的融合快充协议和有线反向充电，带来丰富快充应用场景。

近满帧运行《王者荣耀》120帧 更有全方位声色触体验

出色的性能表现，要以畅快的游戏体验来传达，iQOO Z7将超强帧率普及到底。在超高分辨率、高清画质设置条件下，iQOO Z7畅玩《王者荣耀》120帧模式60分钟，平均帧率能够达到近乎满帧运行的119.7帧，这样出色成绩完全得益于受到iQOO 充分调校的高通骁龙782G，其采用台积电6nm制程，具备1+3+4三丛集架构，各核心分工明确，既能应对各类高能需求，又能高效控制功耗表现。

将超速散热普及到底，iQOO Z7搭载远超同价位产品的3K大面积超导VC液冷散热，并具备导热系数相对前代Z6提升71%的高导热凝胶散热材料，能够针对性覆盖主要发热区域，可以让CPU核心温度直降15℃;内置7 颗能够实时监控温度变化的温度传感器，及时调整手机散热策略，为出色实力发挥保驾护航。

120Hz七重护眼LCD屏 护眼、好看、流畅

2023年难得一见的LCD好屏，将超级护眼普及到底。iQOO Z7系列全系标配七重护眼LCD屏，拥有硬件级低蓝光、舒眠模式、全局护眼模式、全局DC调光、无级调光、低至1nit的月光屏和自适应亮度策略在内的护眼功能，还支持120Hz高刷新率、100%电影级 P3色域和高至650nit的HBM高亮模式，做到护眼又好看。

LCD好屏，玩游戏也好屏。iQOO Z7屏幕支持7挡变速高刷和10倍触控分辨率，并首发LCD 1200Hz瞬时触控采样率，可以降低游戏时的触控延时，使操作更跟手;具备鹰眼显示增强和游戏原画模式，带来优质游戏画面表现。

iQOO Z7搭载X轴线性马达，可模拟6款罗技和4款洛斐机械键盘的真实打字体验，支持4D游戏振感，带来生动、真实、干脆的触感反馈;拥有封闭式立体双扬声器，支持Hi-Res小金标和10种游戏变声音效，配合 iQOO独家定制的广域声场拓宽算法，声场更宽度，人声更具穿透力。

手机信号表现也更进一步，iQOO Z7具备全新高性能天线布局，优化手机横握状态的网络信号，做到横屏竖屏都有更稳定的网络信号;地铁网络模式带来抖音内容预加载功能，让娱乐不“暂停”。另外，iQOO Z7还具备电竞教练、高帧率游戏专区等iQOO手机一直以来的拿手好戏，让游戏体验更上一层楼。

6400万OIS双摄 夜景和抓拍都变得更轻松

传承“光学防抖普及者”之姿，iQOO Z7后置6400万像素OIS主摄不但能在光线良好的环境中拍摄超清照片，配合优秀算法，对于暗光、夜景和运动抓拍也是手到擒来，提高用户出片率。

iQOO Z7的影像玩法颇多，1600万像素前置高清质感人像大片、老电影风格和波普漫画滤镜、微电影等等，能让用户玩得不亦乐乎，而全新艺术边框让每一张照片都呈现出影像创作的仪式感。

万象云阶与星旅双环呈现宇宙遐想 大气与精致并存

以大气与精致并存的设计，呈现对浩瀚宇宙和无限世界的遐想，iQOO Z7后摄采用能让镜头和机身自然过渡的“万象云阶”设计，100根微米级精雕线条环绕“星旅双环”的每颗镜头，呈现精致之感;一体成型的中框显得纤薄灵动，弧度贴合用户手掌，配合恰到好处的侧边指纹解锁键，带来轻松易握、易触的掌控体验。

配色上，iQOO Z7拥有展现宇宙神秘感和吸引力的“深空黑”、代表了自然本源、呈现琢磨不定色彩的“原子蓝”以及以独特工艺能够呈现虚实空间的“无限橙”，时尚又非常耐看。

流畅的OriginOS 3 充分优化只为最好体验

iQOO Z7搭载基于Android 13的OriginOS 3，具备原地复活机制、不公平调度、全新Jovi音色等功能，让系统更流畅、易用，还带来“家人守护”功能，让科技更有温度，给予老人和孩子更多关怀;充分利用侧边指纹键，快捷启动功能让操作更方便。

凭借“一键闪连”，iQOO Z7做到样样到位，在Z系列首款配备红外遥控，可替代1600余个品牌家用电器的遥控器;拥有全场景NFC，支持手机门禁卡、vivo Pay、eID电子身份证、手机校园卡、车钥匙和手机交通卡，实现“出门不带卡，一机都搞定”，凭借eSE安全芯片，实现金融级别安全防护;拥有增强版Wi-Fi 6，让网络使用更丝滑;具备3.5mm耳机接口，可以轻松使用标准耳机。

新一代iQOO续航王Z7x 80W闪充&6000mAh大电池

新一代“续航王”iQOO Z7x同场亮相，不但延续了内置6000mAh超大电池，更有大幅领先同级的80W闪充，至快34分钟就能从1%充至70%;超大电池支持连续看视频18.8 小时、玩《王者荣耀》44局、在线听音乐53.1小时，彻底治愈用户的续航焦虑症;在经历1600次深度充放电循环后，电池健康度仍能达到80%以上，每一天一充，电池寿命都能达到四年以上。

iQOO Z7x搭载骁龙695处理器，支持五重冰封散热系统和内存融合，使用非常流畅; 将超级护眼再一次普及到底，Z7x具有iQOO Z7同款120Hz七重护眼LCD屏，配合150%的超级扬声器以及3.5mm耳机孔，带来畅爽的视听享受;后置5000万像素双摄，满足用户日常拍摄需求。

iQOO Z7x同样采用“万象云阶”和“星旅双环”的设计组合，具备“深空黑”、“浅海蓝”和“无限橙”三种色彩，整体风格简洁、大气。

iQOO Z7共有3个版本可供选择：8GB+128GB版本售价1599元、8GB+256GB版本售价1799元(首销价1699元)、12GB+256GB版本售价1999元(首销价1899元)，首销价于3月20日晚上20:10 ~ 3月30日期间生效;iQOO Z7x也有3个版本可供选择：6GB+128GB版本售价1299元、8GB+128GB版本售价1399元、8GB+256GB版本售价1499元;现在购机权益多多：限时享受3期分期免息、限时获赠iQOO入耳式耳机、限时八折购碎屏宝权益，另购机即赠价值200元会员权益大礼包，还能以旧换新享大额补贴和+69元享电池安心换权益。

先锋产品“5G小超人”iQOO Z7i现已正式开售，搭载5000mAh超大电池、5G强劲芯和128GB大存储支持mircoSD卡扩展，有3个版本可供选择：4GB+128GB售价949元、6GB+128GB售价999元、8GB+128GB售价1099元(首销福利价1049元)，产品十分超值。

iQOO Z7系列将于3月20日晚20:10开启全渠道预售，2023年3月24日10:00在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。