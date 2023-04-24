vivo Pad2今日开售：12.1英寸大屏+大屏金属机身，仅2499元起

【天极网手机频道】4月24日，备受瞩目的vivo第二代旗舰平板――vivo Pad2终于正式开售。这款新品搭载12.1英寸2.8K 144Hz超感原色屏、天玑9000旗舰芯片和10000mAh电池，提供四种配置：其中8GB+128GB版本售价2499元;8GB+256GB版本售价2799元;12GB+256GB版本售价3099元;12GB+512GB版本售价3399元。

值得一提的是，4月20日至5月7日期间，购买8GB+128GB版本的用户可享受限时优惠立减100元，同时购买vivo Pad2任意版本的用户均可获得vivo智能双面夹2赠品。

设计方面，vivo Pad2采用航空铝金属一体化轻薄机身，18道CNC精雕工艺，仅6.59mm纤薄机身，585g机身重量，搭配直边圆角设计，无缝谐振腔体天线设计，提供远山灰、晴海蓝和星云紫三款配色，时尚轻薄且质感十足。

屏幕方面，vivo Pad2采用12.1英寸2800×1968视网膜级超清分辨率，支持最高144Hz电竞级刷新率，屏幕采用7:5仿A4纸黄金比例，并且全球平板行业首发芯片级智能防蓝光技术，还拥有类自然光亮度调节和舒眼自然色温调节两大护眼功能，使用更安心。vivo Pad2全系支持P3电影级广色域、峰值亮度可达600nit，10.7亿色真彩和HDR10超动态范围显示。

配置上，vivo Pad2搭载蓝厂调校的天玑9000旗舰芯片，可轻松爆发出超百万跑分的强悍性能，较上代平板提升42%，配备LPDDR5高速内存和UFS3.1高速闪存、至高12GB+512GB超大内存，自研六扬超级音响系统、USB 3.2 Gen1高速传输，标配媲美充电宝的10000mAh超大电池，加之44W闪充，不仅摆脱平板续航焦虑，而且在紧急情况下，还能反向为手机充电。

此外，官方还为新款平板电脑提供三款配件：vivo Pencil2、vivo 智能触控键盘2和vivo 智能双面夹2。其中vivo Pencil2升级磁吸充电，充电1分钟即可书写约22分钟，提供软硬双效笔尖，满足书写、绘画不同使用场景;而且内置线性马达，搭载自研仿真书写反馈引擎，提供自然真实的书写绘画体验。同时，vivo 智能触控键盘2采用专业64键设计，拥有比上代更大的6531mm2超大触控板，随心切换Win/Mac两种系统快捷键，支持0-150°无级支撑调节，智能秒连，一吸即用。

配件售价方面，新一代vivo Pencil2售价499元，vivo 智能触控键盘2售价599元，vivo 智能双面夹2售价199元。目前线上线下平台已全面开售，钟爱这款大屏旗舰平板电脑的用户可到线下体验店体验，或者前往vivo线上线下各渠道进行抢购。