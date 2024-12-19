IT影响中国：OPPO Find X8 Pro获2024年度最强影像旗舰手机奖

【天极网手机频道】2024年，人工智能(AI)作为前沿领域的关键技术，正以不可阻挡之势席卷全球。特别是在被称为AI应用元年的2024年，无论是AI技术自身的迭代升级，还是向经济和社会各个层面的扩展渗透，亦或是推动传统产业的智能化转型，AI都呈现出前所未有的活力与趋势。

在这一年里，天极网&比特网与大家见证了众多企业角逐AI领域，感受到数字化技术和智能技术赋予时代的深刻变革。第二十三届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。其中OPPO Find X8 Pro凭借其出色的影像实力和全面的AI体验，从一众旗舰产品中脱颖而出，荣获2024年度最强影像旗舰手机奖。

作为OPPO的年度旗舰产品，OPPO Find X8 Pro不仅在硬件配置上进行了全面升级，还在影像技术和用户体验上实现了重大突破，为用户带来了前所未有的拍摄体验。OPPO Find X8 Pro采用了四摄组合，包括5000万像素的广角镜头、超广角镜头、3X潜望长焦镜头和6X潜望长焦镜头。其中，广角和超广角镜头均支持OIS光学防抖，确保在各种光线条件下都能拍摄出清晰稳定的照片。而3X和6X潜望长焦镜头则分别等效焦距73mm和135mm，支持高倍光学变焦和数码变焦，使得拍摄远距离景物变得游刃有余。

尤为值得一提的是，Find X8 Pro是行业内唯一一款配备双潜望长焦镜头的手机。这使得它在拍摄人像和风景时，能够分别展现出更美的肤质和更远的视角，从而满足用户在不同场景下的拍摄需求。除了顶级的硬件配置，OPPO Find X8 Pro还搭载了一系列先进的影像技术，进一步提升了拍摄体验。其中，无影抓拍技术是一项非常实用的功能。它利用自适应瞬时双帧技术和快门自适应技术，能够在极短的时间内捕捉到运动物体的清晰瞬间。这意味着，无论是孩子奔跑的瞬间，还是宠物跳跃的瞬间，Find X8 Pro都能轻松定格，让每一个精彩瞬间都不再错过。

为了提升用户的抓拍体验，OPPO Find X8 Pro还配备了一枚全新的抓拍快启键。这枚独立的按键位于机身右侧，操作逻辑简单明了：单击可触发快门，双击能够启动相机，左右滑动可实现变焦功能，长按则能激活连拍。这样的设计使得用户在拍摄时能够更加便捷地操作相机，从而捕捉到更多精彩瞬间。

此外，Find X8 Pro还支持AI千里长焦功能。在20倍至120倍变焦范围内，它利用AI计算方式大幅提升基础解析力和细节表现，使得超长焦拍摄也能呈现出清晰、细腻的画面。这一功能在拍摄远处的风景或人物时尤为有用，能够带来更加震撼的视觉体验。Find X8 Pro还支持多种拍摄模式和功能，如实况照片、多景录像、延时摄影等。这些功能不仅丰富了用户的拍摄选择，还提升了拍摄的趣味性和可玩性。整体上，OPPO Find X8 Pro在影像实力上无疑达到了一个新的高度。无论是硬件配置、影像技术还是用户体验，它都展现出了出色的表现。