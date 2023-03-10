又赢了，华为折叠屏市场份额连续三年超50%，华为Mate X3即将发布！

【天极网手机频道】根据数据显示，2022年智能手机出货量创下近十年新低，但折叠屏手机却实现了逆势增长，成为整个行业唯一亮点，而要说在折叠屏领域哪家厂商表现最为出色，那还属华为。

根据艾瑞咨询市场调研数据显示，2022年可折叠手机中国出货量约360万台，增速达154.4%，华为以51.3%的份额强势占据半壁江山，位列第一。换句话说，目前已加入折叠屏市场的手机厂商的份额加起来都不如华为。值得一提的是，华为凭借行业先发优势和智能手机高端市场的影响力，已连续三年保持过半市场份额。

另外，还有调查显示，华为折叠屏用户满意度达到了4.57分，是所有折叠屏厂商中最高的;同时，有近50%的用户在提到折叠屏手机品牌时，首先想到华为;在折叠屏手机品牌认知度上，多达84.1%的用户对华为推出的折叠屏手机系列有所耳闻;已在使用折叠屏的用户在未来更换机型的意向中，有52.3%的用户表示想使用华为的折叠屏手机。

也就是说，华为似乎成为了折叠屏手机的代名词，无论是销量、市场份额、知名度还是满意度，华为都是佼佼者的存在。

那么，华为在中国折叠屏市场为何能收获如此高的评价呢？我认为，其背后原因一方面在于华为是折叠屏行业的最早入局者，同时折叠屏产品线最为成熟和丰富，是目前唯一一家同时拥有外折、内折、竖折等完整折叠形态产品的厂商;另一方面还因为华为在铰链、屏幕、软件生态等关键部分具备深厚技术实力和科技创新，始终走在折叠屏行业前沿，引领着折叠屏行业的发展。

从消费者的角度出发，一款产品想博得我们的喜爱，首先在设计上就得出彩，就比如华为P50 Pocket、华为Pocket S的ID设计就光彩夺目、深入人心，从内到外都散发着独特的魅力，成为新时代折叠屏手机领域的颜值担当。

华为Pocket S折叠屏手机的颜值非常高，玻璃背板，甚至泛着珠光，6款配色适合各种穿搭;业界首创的多维联动升降水滴铰链，解决了机身缝隙和屏幕折痕问题;竖向折叠方式让机身体积变小，可直接揣兜里，非常便携;背面的独立副屏，通知、电话、相机、天气等都能实现快捷操作，用它拍照还能收获更棒的效果。

另外，华为Pocket S 的影像配置也相当优秀，搭载超感知影像系统，主摄采用4000万像素超感知主摄，业界领先的RYYB传感器加持，随手一拍都是大片。出厂搭载的是 HarmonyOS 3.0，超空间存储压缩技术、超级中转站等新功能它都能用，4000mAh容量电池满足一天的轻度使用。最重要的是，华为Pocket S 128GB售价5988元，再次降低了折叠屏手机的门槛。

最后，根据近期爆料，华为或将在2023年3月23日举行发布会，届时不仅有新旗舰P60系列，还会同步推出华为Mate X3折叠屏新机。据数码博主@厂长是关同学爆料，华为MateX3折叠屏手机对重量把控非常到位，算是大折叠屏手机里极致轻薄的机型，而且还有大容量电池，可以看出相较于前一代产品Mate X3将有不小升级。

我们一起期待华为Mate X3的到来吧!