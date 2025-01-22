年度最佳入手好“机惠”！OPPO Find X8系列参与国补计划最高可省800元

【天极网手机频道】近日，OPPO商城宣布正式启动国补计划，政府补贴叠加商城新春优惠，其中OPPO Find X8系列作为旗舰机型也加入了此次国补计划，并且能叠加店铺优惠，最高可省800元，最低仅需3499元，部分地区以旧换新至高补贴1200元!让这款旗舰机型更具吸引力的同时也让用户在购买OPPO产品时享受到更多福利，无疑是全年最佳入手时机。

OPPO Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎 x 天玑9400的最强性能能效组合，还集成OPPO天工散热系统，在后满帧时代带来全满帧、更低功耗、更低发热的游戏体验，既保证了Find X8系列在日常使用中的流畅性，又能在游戏等高性能高功耗需求场景下表现出色。

满帧性能表现的同时续航实力更为强劲。OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。



通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，为Find X8带来薄至7.85mm，轻至193g的超轻薄机身。创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡。6.78英寸大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，为用户带来绝佳手感。

作为一款旗舰机的影像手机，OPPO Find X8全系搭载了专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果;全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，还可以结合ProXDR、专业哈苏人像，以及超清实况照片使用，大幅拓展了抓拍的使用方式，提供更丰富的抓拍表现力，Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动。基于无影抓拍，Find X8系列更带来首个兼具抓拍与实况的超清实况照片，并支持叠加胶片风格使用，而且全系支持与iPhone系列的互传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享，同时还可以分享至小红书、抖音等社交平台。

在系统智慧交互方面，Find X8系列首次带来全新的一键问屏，拥有系统级AI能力，只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、等服务，还可以用AI去放光、AI去拖影、AI超清像素拯救废片;AI帮写能识别图片并生成文案，还能排版润色文字。AI 办公助手提供语音摘要、文档摘要及格式转换等服务，帮助用户更快完成工作，更快投入生活。另外，Find X8系列带来全面升级的互传功能，并支持与iPhone系列的互传。全新的互传支持碰传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享。

OPPO Find X8系列作为年度旗舰机型，凭借其卓越的性能、出色的摄影能力、创新的外观设计以及强大的续航表现，在市场上赢得了广泛的认可。此次加入OPPO商城国补计划，更是让这款旗舰机型更具性价比和吸引力。

除了国补计划外，OPPO商城还推出了新春优惠活动，为消费者带来更多福利。活动期间，用户在OPPO商城购买指定产品，不仅能享受国补优惠，还能叠加使用优惠券、积分抵扣等多种福利。此外，部分产品还支持以旧换新服务，用户可以用手中的旧手机抵扣部分购机费用，更加划算。具体操作是用户在相关页面上领取国补资格后购买六千元以下的版本机型，支付时即立减500元。

OPPO商城还为购买Find X8系列的用户提供了专属的售后服务。包括但不限于延长保修期、免费贴膜、免费清洁等多种贴心服务，确保用户在使用过程中能够享受到全方位的保障。