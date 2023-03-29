4000元价位最值得买的手机是它，人气旗舰机编辑推荐

【天极网手机频道】近期各品牌的影像性能旗舰轮番登场，尤其是不少新品补齐长焦短板，让不少小伙伴跃跃欲试想尝鲜。小编这里搜罗了几款，在影像、屏幕、散热、充电与续航方面的表现均是比较出色，同时又有不错差异化的旗舰产品。大家可根据自己的偏好挑选，下面一起来看看。

OPPO Find X6

OPPO Find X6 系列第一次定义下一代超光影三主摄的全新标准――每一个摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，广角、超广角、长焦摄像头均可以轻松应对极具挑战的拍摄场景。

其中，OPPO Find X6 系列超光感潜望长焦是第一次让手机长焦可以跨越明暗，开拓出暗光长焦的全新创作场景。Find X6 系列也首次搭载支持计算光影的 OPPO 超光影图像引擎，为每一幅影像作品还原最真实的光影层次，让具备空间感、立体感、临境感的摄影作品触手可及。

OPPO Find X6 系列搭载了最新一代 4nm 旗舰芯片，以及 OPPO 自研马里亚纳影像专用 NPU，配合全新进化的 ColorOS 超算平台，带来更加流畅的使用体验。ColorOS超算平台的深度优化结合大电池，带来全天可靠的持久续航体验。

除此之外，OPPO Find X6全系列可实现六网协同，带来无缝切换的稳定体验;三网并发，带来更高的通信速度;N28 的四天线设计让 5G 连接无处不在;同时，带来了行业首个双 5G 通信共享技术，可与 OPPO Pad2 实现通信能力的无缝流转。综合来说，OPPO Find X6是4000元价位段最值得买的影像旗舰之一。

vivo X90 Pro+

vivo X90 Pro+提供了原黑、华夏红两款配色，背部设计灵感源于晨曦初照时的旭日、天际线与大地，通过“缎带云阶”按照斐波那契数列的黄金比例进行分割，呈现出均衡、协调的视觉效果。后置影像模组采用「大眼眸」一体化镜头感，并且通过「黑化」设计强化⼀体化镜头感，以更简洁的方式体现专业影像实力。

vivo X90 Pro+搭载骁龙 8 Gen2、6.78英寸的三星2K E6超感护眼屏、自研V2芯片、双生冰原散热系统等配置，赋予其顶尖性能的同时，也拥有着更好地显示效果，更佳的散热效果。同时，vivo X90 Pro+内置80W双芯闪充与4700mAh的电池，充电与续航能力也并不差，足以满足用户日常一天所需。

后置5000万像素蔡司一英寸大底主摄、5000万像素大光圈50mm定焦大师镜头、4800万超低畸变超广角镜头、6400万潜望式90mm中长焦人文镜头;前置3200万像素的高清自拍镜头，配合蔡司联合调校，vivo X90 Pro+影像表现优异，能够为用户带来前所未有的专业移动影像体验。





iQOO 11

iQOO 11提供了赛道版、传奇版、曼岛特别版三款配色，继承了iQOO数字旗舰系列的速度美学设计，并且以全新的工艺设计赋予新的内涵。其中的传奇版，灵感源于BMW M Motorsport的设计，贯穿整个背面的传奇三色与大面积的白色素皮交相辉映，恰到好处地融合了双方品牌的理念。

iQOO 11搭载骁龙 8 Gen2、6.78英寸2K E6超清大屏、自研V2芯片、低温感智能散热系统等配置，强悍的性能足以为用户带来极致稳帧的游戏体验。iQOO 11还内置了5000mAh大电池与120W超快闪充，充电与续航能力足以位列手机行业前沿水平，不仅能够玩得稳，还能够玩得久。

iQOO 11采用“5000万像素超感光大底主摄+1300万像素2倍光学变焦镜头+800万像素超广角镜头”后置三摄影像模组，配合前置1600万像素的自拍镜头，iQOO 11同样具备不俗的影像实力，能够轻松帮助用户定格日常生活的精彩瞬间。

一加11

一加11提供了一瞬青、无尽黑两款简约配色，设计灵感来源于黑洞，代表着未知与探索，充满着深邃的力量感和美感。后置影像模组采用流动天阶设计，让玻璃与不锈钢镜头圈交相融合，使得镜头模组过渡更加平滑，提升了整体设计上的质感。

一加11搭载骁龙 8 Gen2、6.7英寸2K 120Hz柔性微曲、航天级金刚石散热系统、仿生振感马达等配置，整体性能与散热水平均是旗舰级水准，足以提供更加均衡稳定的性能体验。同时，一加11内置的5000mAh大电池与长寿版100W超级闪充，同样能够让手机长时间保持在线，缓解用户的电量焦虑症。

后置5000万像素主摄、4800万像素超广角/微距镜头、3200万像素超感光人像镜头，前置1600万像素的自拍镜头，配合哈苏影像系统，一加11的影像实力也不容小觑。

以上几款新品手机在影像和性能上尤为出众，在屏幕、充电与续航上亦无短板。目前，上述新品手机正处于售卖中，感兴趣的同学可以前往官网、官方商城以及各大电商平台多了解一下相关信息。