新一代耐用战神OPPO A6 Pro正式发布，售价1799元起

【天极网手机频道】OPPO今日正式推出新一代耐用战神OPPO A6 Pro，以“六年流畅”为核心突破点，通过软硬协同技术重构大众机型耐用标准。OPPO A6 Pro不仅继承 IP69 满级防水、超抗摔架构等硬核基因，更搭载旗舰级山海通信方案与 7000mAh 长寿电池，为大众用户带来“全场景安心用、六年不卡顿” 的用机体验。即日起开启预售，9月12日10:00全渠道正式开售，售价1799元起。

外观设计上，OPPO A6 Pro 采用6.57 英寸超轻薄小直屏，超窄黑边提升屏占比，7.96mm 纤薄机身以及190g重量带来舒适单手握感，兼顾轻薄与耐用。配色推出 “流水生金”、“青云平步”、“墨玉黑” 三款经典色，闪光砂、流线纹理等工艺让机身久用不沾指纹。

作为新一代耐用战神，OPPO A6 Pro延续A系列满级耐用基因，实现 IP69+IP68+IP66三重防水认证，成为行业内少有的“全场景防水”大众机型。无论是日常泼溅、浸泡还是水流冲洗，均能轻松应对。得益于其“九大防水结构”构筑的“防水大坝”，将显示屏、电池后盖、开孔等可能进水的部位都纳入了保护范围，使得OPPO A6 Pro在正常使用的状态下可轻松做到防水、防尘;抗摔能力上，高强度航空合金骨架与OPPO晶盾玻璃组成“超抗摔金刚石架构”，成功通过包括高温、极低温、长时间盐雾腐蚀等7项军标环境测试，从容应对日常跌落与磕碰，真正做到“横竖里外都抗摔”。

针对大众用户“手机越用越卡”的核心痛点，OPPO A6 Pro从软件到硬件构建全方位流畅保障。软件层面，OPPO A6 Pro首发 ColorOS 流畅新科技，首次引入“极光引擎+潮汐引擎”双引擎，其中极光引擎优化安卓底层编译逻辑，实现 “0 卡顿、0 延迟、0 闪屏、0 闪退、0 闪跳、0 卡死”的“六个 0”体验;潮汐引擎则动态调配系统资源，避免多应用切换时的后台杀进程问题。

硬件上，OPPO A6 Pro 搭载旗舰级 16GB 超大内存，配合虚拟内存拓展技术，可轻松应对多应用同时运行;创新推出的“手机久用保养” 功能，每月针对性清理系统碎片;还有高温发烫导致的卡顿痛点，OPPO A6 Pro配备 4300mm² 超大 VC 均热板，成为行业首个通过 SGS高温流畅认证的手机，40℃环境下仍能保持操作丝滑。

续航方面，OPPO A6 Pro 搭载OPPO史上最大的 7000mAh 电池，配合OPPO自家的80W超级闪充技术，碎片化时间即可快速补电，实现一充用一天不是问题，彻底告别电量焦虑。

针对地库、电梯、山区等弱网场景，OPPO A6 Pro采用旗舰级山海通信方案，通过行业领先的射频硬件、山海弱网加速引擎与德国莱茵TÜV高性能信号认证，彻底打破“信号黑洞”困扰。在地铁、地下车库等信号薄弱区域刷短视频加载速度更快，妥妥实现“别人没网我有网，别人有网我更快”，新机还获得德国莱茵 TÜV 高质量信号认证，通信稳定性有权威保障。

影像方面，5000 万像素主摄搭配 EIS 光学防抖，前后双摄均支持Live Photo功能，满足日常拍摄需求。此外，OPPO A6 Pro还配备了高能户外模式 2.0、全场景 NFC 及满级触控等功能。

OPPO A6 Pro 提供8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+256GB以及16GB+512GB四个存储版本，售价分别为1799元、1999元、2199元、2499元，目前新机已在 OPPO 商城、京东、天猫及线下授权门店开启预售，并于9月12日10:00正式发售。首销期间(9 月 5 日 - 10 月 8 日)，用户还可享三重权益，感兴趣的用户不妨前去官方商城进行了解与购买。