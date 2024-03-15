三星Galxy Z Flip 6参数曝光 今年要发三款折叠屏新机？

【天极网手机频道】今年年初的时候，三星在发布了全新的Galaxy S24系列旗舰，除了硬件参数上的升级，还引入了创新的Galaxy AI，充分发挥了人工智能的优势，全方位提升用户体验。而按照这两年的传统，在下半年它们会带来Galaxy Z系列折叠屏新品，最近这段时间也是传出了不少关于它们的曝光消息。

据了解，三星将会在今年夏天发布了全新一代的Galaxy Z系列折叠屏手机，预计是在7月中旬。目前，三星Galaxy Z Flip6的部分参数已经被曝料人披露，其整体设计上和前代差不太多，将配备一块6.7英寸的内屏，而外屏则会达到3.9英寸，对比前代的3.4英寸要更大了一些，配备大猩猩玻璃，并且会对铰链和内部布局进行改进。此外，根据供应链公司DSCC首席执行官Ross Young给出的消息，Galaxy Z Flip6将会推出四种配色：浅蓝色、浅绿色、银色和黄色。

三星Galaxy Z Flip6预计将搭载骁龙8 Gen3处理器，并配备更强的散热，有望采用12GB的运行内存，而前代产品为8GB内存。同时，其电池容量有望从前代的3700mAh提升到4000mAh，进一步强化续航表现。影像方面，主摄会从1200万像素，升级到5000万像素，应该是目前Galaxy S24/S24+的同款，升级还是蛮大的，另外一颗摄像头依然是1200万像素。另外，Galaxy Z Flip6还将加入Galaxy AI，功能和体验上会获得很大的升级，并拥有7年的更新，这点还是非常值得期待的。

当然，值得注意的是，除了Galaxy Z Flip6外，今年三星还会推出Galaxy Z Fold6，并且还有一款代号为“Q6A”的机型有望和它们一同登场。据悉，Galaxy Z Fold6手机的设备代号为“Q6”，而Galaxy Z Flip6手机的设备代号为“B6”，这与前代机型的开发代号Q5和B5保持了一致性。同时，进出口数据库在2023年11月还记录了一个名为“Q6A”的内部型号，它被认为是另外一款Galaxy Z Fold产品。有消息称它会是一款定位更高的产品，有可能被称为Galaxy Z Fold6 Ultra，不过来自韩国的一份新报告则显示，这款代号为“Q6A”的设备被推测是一款价格实惠的折叠屏手机，可能被称为Galaxy Z Fold6 FE。不过，它与Galaxy Z Fold6到底会有何区别尚不清楚，可能包括是否支持S Pen以及相机、屏幕等参数。

从目前曝光的信息来看，Galaxy Z Flip6这次的升级还是蛮大的，更大的外屏、更强的主摄以及更大的电池等等，还将加入Galaxy S24系列同款的Galaxy AI，像通话实时翻译、AI照片消除等等都蛮好用的，进一步提升了用户体验。而除了Galaxy Fold 6的另外那款产品，我个人觉得应该是价格更便宜的入门型号，进一步丰富产品线的同时，也能更好的应对目前竞争愈加激烈的折叠屏手机市场。