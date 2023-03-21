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OPPO Find X6系列娱乐游戏无短板

2023-03-21 16:12:48 作者：罗民峰

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  【天极网手机频道】对于一款手机来说，搭载的硬件配置是吸引用户购买的重要因素之一。同时，在信息传播爆炸的时代，不管是视频拍摄还是游戏娱乐，性能配置也在其中发挥着不言而喻的作用。

  虽然是主打影像的旗舰款手机，但是OPPO Find X6系列在性能配置上也一点不马虎。其中OPPO Find X6 Pro内置了由第二代骁龙 8 移动平台、满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)和UFS4.0组成的旗舰 “性能铁三角”，同时通过自主研发的 ColorOS 超算平台让旗舰性能得以持久稳定地释放。

OPPO Find X6系列娱乐游戏无短板

  在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

  在一局将近30分钟的《王者荣耀》体验中，Find X6 Pro在120帧+极致画质的条件下始终保持流畅的画面，在HyperBoost 极限稳帧作为强有力的支撑下平均帧率达到了119。同时手机支持自适应动态变频技术能够根据使用情况自动调整帧率，用户在游戏过程中就不用担心因为过热导致的卡顿、掉帧的情况出现。

OPPO Find X6系列娱乐游戏无短板

  除此之外，在OPPO首创的应用预加载技术的加持下，ColorOS 13系统在能够实现应用“全场景闪电启动”之余也可以同时维持后台保活，这使得Find X6 系列在全场景闪电启动功能加持下应用启动速度提升。“内存超级加速”则是解决重负载情况下内存资源分配与回收难题，高负载场景卡顿减少，同时运行多个日常应用和大型游戏也能保持流畅。尤其是超算平台，通过算力模型和并行计算，对硬件计算资源进行精准调度，从而实现高性能与低功耗的平衡，为用户带来更持久耐用的流畅体验。

OPPO Find X6系列娱乐游戏无短板

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