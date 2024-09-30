国庆出游如何拍出好片？带上华为Pura 70系列，直出美照刷爆朋友圈

【天极网手机频道】随着国庆假期的临近，相信许多人都想要出去感受大好河山，尽情放松和玩耍，通过旅行调整自己忙碌的生活节奏，转换心情，感受自由。而无论是选择短途还是长途旅行，出行前必不可少的就是做好计划、早早备好装备，以尽享旅途之乐。那么今天，小编就和大家聊聊出游时必带的装备和实用小技巧，不论是出游拍照，美美出片还是精简出行，轻装上阵，出门在外的不同需求都能满足。

旅行拍照搭子，带上它拍包出片

摄影是旅行中必不可少的一部分，它能记录下我们在旅游过程中遇到的人、有趣的事以及美丽的风景，所以走到哪我都会带上我的拍照新搭子――华为Pura 70系列，让旅行拍照更出片。

出门旅行拍照，人像必不可少。一直以来，华为Pura 70系列的人像都备受大众喜爱，据评测机构DXOMARK在上海进行的手机人像照调研结果显示，华为Pura 70 Ultra凭93分满意度指数居手机人像摄影榜首。

而就在9月25日，华为Pura 70系列又升级了相机 XMAGE 人像引擎，且重点优化人像表现效果，针对人物的肤色、妆容方面的进行了更加精细化的调教，细节更丰富精致，妆容也更加有层次，真实感和质感拉满。

全新升级之后的人像模式，不仅能提升人像肤色肤质效果，让人物整体肤色更通透、更自然，更拥有媲美单反的背景虚化效果，无论是在微逆光的户外街景街拍打卡，还是在秋意盎然的林间小道，都能突出人物主体，保留发丝轮廓和面部细节，拍摄出专业级质量的人像照。

那在人山人海的景区如何拍出满意照片呢？华为Pura 70系列支持AI消除、AI扩图等功能，可一键拯救旅途“废片”，让每一张照片都更加完美。出游时，大家可以直接“咔咔”猛拍，之后只需使用AI消除，通过简单的划线操作即可选中消除路人、杂物等对象。

而针对美化取景等不完美的照片，华为用户也可以利用AI扩图功能，一键扩展照片视野，自然补全照片背景。AI扩图的操作方法也很简单，打开照片>选择编辑>AI修图>扩图，就能生成满意的照片效果，还能创造趣味大片。

除了这些喜人的拍摄功能，华为Pura 70系列硬件设备也是顶级。以华为Pura 70 Pro为例，搭载新一代超聚光主摄，具备F1.4-F4.0可变光圈，采用1/1.3英寸大底传感器，配合超聚光微距长焦镜头，既可以帮助我们拍摄远处的壮丽山景，又能近距离捕捉花草细节，同时配备业界潜望式长焦最大的F2.1光圈，带来超强的聚光能力与更佳的长焦画质，可实现全焦段超清影像。还有领先业内的的超高速风驰闪拍功能，让用户可以随时随地定格旅行中汽车、高铁窗外的瞬时美景，不会错过每一个高光时刻。

信号随时在线，带上它包安心

华为Pura 70系列不仅是完美的拍照搭子，还拥有超强的通信能力，让用户出门在外也能随时在线，假期出行多一份保障。

当下，越来越多的人出游更喜欢选择人少景美的路线，如果在人烟稀少的情况下，随时保持通畅、稳定的通信显得格外重要。以华为Pura 70Pro+为例，支持天通卫星通信、北斗卫星消息与外界通信，即使是在旷野徒步、深山探险等无地面信号的情况下，也能及时与外界取得联系，让出行更安心。同时，华为Pura 70系列也是首批支持中国移动北斗卫星短信功能的机型，这也为用户在紧急情况下的求助提供了多一种选择。

虽然使用天通卫星通信、北斗卫星消息的情况大众会极少遇到，但国庆假期经常遇到景区人山人海或高铁、地铁上信号弱，网络加载慢的情况。华为Pura 70系列采用灵犀通信技术，通过灵犀天线设计、灵犀AI算法强强联合，在信号较弱或者拥塞的区域能让用户拥有出色且稳定的通信体验。用户出门在外，不论是与家人、朋友通电话，还是在高铁上观看直播和视频，都能信号满格，更加顺畅。

不止如此，华为Pura 70系列还有通话智能降噪的功能，通过智能声纹特征提取，识别机主声音，再结合AI环境降噪技术，可有效降低周围噪音。十一期间，即便是在嘈杂的旅游景点、人流涌动的车站，用户也不用提高嗓门，而对方依然能清晰听清。

出境易+天际通，助你轻松玩转海外

国庆小长假绝对是一个绝佳的出国游玩时机，而华为自带的“出境易”和“天际通”两大宝藏APP将为你的海外之旅更加便捷和轻松。

用户可直接在华为手机的应用市场中下载出境易APP，里面汇集了海外热门应用，一键即可下载使用地图导航、语言翻译、住宿预定、汇率查询等等，例如Uber、Instagram等等，一台手机就能轻松搞定海外出行的各种不同需求，让你整个行程有备无患。

而天际通APP则帮助用户在海外也能轻松上网。要知道国内SIM卡需要开通境外漫游服务才能在国外正常上网，且费用很高，而办理一张当地SIM卡也非常麻烦。用户通过天际通APP，不用专门办理海外SIM卡、无需开通漫游，即可链接全球TOP运营商优质网络，目前以覆盖了全球100多个国家和地区。

天际通的操作方法也非常简单，用户只需打开APP并选择目的地，选择合适的流量套餐，按到达目的地后，再点击页面下方的“我的行程”，在行程卡片中选择已购买的套餐，点击“启用”按钮即可连接上网了。

小结：

临近国庆假期，相信华为Pura 70系列一方面凭借强大的影像能力能帮用户记录旅途的美好瞬间，另一方面凭借双卫星通信、灵犀通信、通话智能降噪、出境易、天际通等强大功能可让旅途更安心、更自在。一部手机，轻松搞定出门旅游不同需求。

目前购买HUAWEl Pura 70系列至高可享1000元优惠、更有以旧换新优惠、至高12期分期免息以及加9元换购手机壳等福利活动(活动详情咨询电商华为官方旗舰店活动页面及线下门店)。这个十一假期，相信大家带上华为Pura 70系列去旅行，能玩得更尽兴!