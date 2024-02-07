512GB也不够用了 最近三次换手机都是因为它

【天极网手机频道】连续10个季度同比下滑后，2023年Q4中国智能手机市场实现反弹，出货量达到7363万台，同比增长1.2%。尽管小幅回暖已经可以说是智能手机行业难得的好消息，但市场表现还是明显低于预期。根据IDC公布的手机季度追踪报告显示，2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。

智能手机市场表现低迷的背后有很多“debuff”，源自消费者中最显而易见的就是――大家不怎么想换手机了，而这个话题也成为近两年的行业热点之一。

那么为什么呢？

简单来说，除了预算有限、没必要焕新外，近几年手机缺少创新也并没有带来全新的功能，很难激起用户换机的需求，并且各大品牌通过材质、设计的优化大幅提升了手机耐用性，由此也一定程度上延长了手机的使用时间。

尽管有用户因为种种原因而延长手机换新的周期，但也有用户紧跟新品尝鲜，只不过视线主要聚焦在高端旗舰机。这也成为一个很有趣的现象，每年的朋友圈都会上演短篇情景剧――从“新机太贵了、没钱买啊”，到“顶配iPhone抢到首发了”“还是折叠屏好用啊”。这也成为数码圈常被调侃的“老梗”，都说不想换手机，结果一查一个不吱声，用的都是新款旗舰。

IDC公布的调研数据中也提到，智能手机市场的需求主要来自1-3线城市的高端人群，例如销售较好的产品大多集中于苹果iPhone 15、华为Mate 60、小米14、vivo X100等各品牌的旗舰产品系列，售价600美元以上的高端市场份额同比增长3.7%，达到27.4%，而主要负责走量的中低端产品的销售情况并未明显改善，售价在400美元以下手机市场份额为，同比下滑1.4%，占据大部分市场份额的中低端用户的换机需求依然没有完全释放。

从出货量来看，2023年尽管销量同比减少2.2%，苹果仍占据了17.3%的市场份额，占据首位，在排名前五的品牌中，下滑幅度最小。

另外从用户关注度来看，能够彰显各手机品牌“实力、家底”的旗舰机也更吸引眼球。根据微博公布的2023年度微博热搜趋势报告，2023年下半年手机行业十大热搜型号中排名前五的分别是iPhone 15(5999元起)、华为Mate 60(5499元起)、vivo X100(3999元起)、小米14(3999元起)、OPPO Find N3(9999元起)。高端市场这块蛋糕已经被盯上很久，无论是常规旗舰还是折叠屏，接下来仍旧是一众手机厂商较量的焦点。

至于驱动用户换新的因素，除了手机厂商持续卷出新高度的性能、影像、设计外，2024年或许会多上一项――AI。

回顾自己最近购买的手机，促使我换机的因素既不是更强的性能，也不是更好的拍照体验，更不是支持卫星通话、环保、新材质…而是存储，对就是照片视频、聊天记录没地儿放了。从128GB到256GB再到512GB，终于感受到手机剩余空间在超过100GB的安全感了。AI的到来会不会让这份安全感消失，就让我们往下看。

尽管存储相比手机的SoC、相机、屏幕甚至电池的存在感都要低上一些，但如果空间不足那么存在感就直接弯道超车，有多少小伙伴为了拍新照片而删除旧照片，为了给微信腾出空间而舍弃一些缓存内容，尤其是频频出现的存储空间不足弹窗，真的是让人又气又恨。其实，手机存储空间的变化也对应手机使用场景的变化。

大概十年前手机影像刚刚开卷，4G连接掀开了流媒体的新篇章，主流存储规格逐渐由32GB/64GB向着128GB发展;到了五年前，短视频、在线超高清视频、直播等内容以及手机影像全面升级，128GB的“入门级”存储空间在成千上万张照片和成百上千的视频冲击下捉襟见肘，甚至对于手游玩家、创作者等用户而言256GB的主流挡位也岌岌可危。

现在，5G以及终端侧AI用例丰富，也给存储带来了新的挑战。特别是在手机端部署大模型，尽管有过优化但仍旧会占据较大的空间，而且不仅是容量还有性能，本地化大模型的处理和推理过程需要高速的存储访问，如果存储访问速度跟不上处理速度，也会导致计算性能的瓶颈，影响模型推理的效率和准确性。

那么，大模型会不会让我将手机从512GB提升到1TB，目前来看答案是明确的：不会。

就配置而言，终端侧AI或许会驱动高端机的入门级存储进一步提高，只是对于用户而言，2024年手机端AI大模型应用还只能称之为“孵化期”，虽然有人工智能助手作为窗口，但体验的提升仍旧需要更多应用、功能和使用数据的支持。与此同时，终端大模型的部署和维护迫切需要考虑数据安全和隐私保护等问题，也是手机厂商以及开发者必须面对的挑战。

如果未来更全面的AI体验成为不同挡位智能手机的标配，那么入门款的存储规格或许会进一步提升。从加速手机行业回暖的角度来看，也未尝不是一件好事。

总体而言，随着数据量激增，存储对于手机使用体验的影响越来越大，如果不想要频繁更换手机，且属于手机重度用户(有拍摄、游戏等需求)，那么建议最好选择512GB。超大的剩余空间真的是很有安全感，即使突然需要长时间录制也不用担心空间告急。

另外还有一点就是AI，如果想要现在就购入一款AI性能更出色的手机，那么除了关注芯片之外，存储、内存等细节也一定不要忽视，“越大越好”。毕竟想要让它们未体验“增光添彩”很难，但若是成为瓶颈就十分简单了。不过从目前的应用体量和场景来看，512GB已经十分充裕，如果不想被手机厂商掏空钱包，那么1TB版本可以再等两年。