外屏尺寸大幅提升 三星Galaxy Z Flip5渲染图曝光

【天极网手机频道】按照之前的套路，三星会在下半年召开发布会，推出全新一代的Galaxy Z系列折叠屏新机，而随着时间的推移，产品的相关曝光也随之而来。外媒在最近放出了Galaxy Z Flip5的官方渲染图，全方位的展示了这款产品的外观设计。

Galaxy Z Flip5的尺寸基本保持不变，内屏和前代一样为6.7英寸，外屏部分则增大了很多，达到了3.4英寸，而非之前传闻中的3.8英寸，将近占据了背部的一半，但目前还不知道这款显示器的规格，更大的屏幕能够带来更好的交互体验。这款手机在展开时尺寸为165x71.8x6.7mm，比前代薄了一点点，是目前最薄的手机之一。另外，从渲染图来看，Galaxy Z Flip5依然会延续直角中框的设计，有着更为硬朗的线条。

其它的像处理器、摄像头等关键的规格参数目前还没有什么消息，但从发布时间上看的话，它有望搭载骁龙8 Gen2的中期升级版本，摄像头部分则可能还会延续双1200万像素的组合。

相比于去年，随着OPPO、vivo先后发布了纵向折叠屏产品，三星的对手不再只有华为和moto了，这一片新兴市场的竞争变得更加激烈起来，不管是厂商还是消费者都有了更大的兴趣。这类产品的基本特点就是小巧精致，主打一个高颜值，大家都在朝着这一方向努力，尽管三星有着先发优势，但国内厂商的实力都不容小觑，而且在售价上有着一定的优势。所以三星想要维持国内的市场定位，则需要拿出新的功能以及更富诚意的价格。