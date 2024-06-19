京东618手机竞速榜结果出炉 Apple、小米、荣耀占据品牌销量累计榜前三

【天极网手机频道】随着6月18日24点到来，京东618圆满收官，众多消费者在618期间入手心仪的手机产品，各大手机品牌也迎来了全面的增长。数据显示，京东618期间，iPhone成交额全程再破百亿;小米、华为、荣耀、iQOO、OPPO、一加、vivo、三星、realme、魅族、红魔、努比亚等品牌超60款手机单品成交额均破亿。京东618手机竞速榜各品牌之间同样竞争激烈，最终结果也已正式出炉，现在就来看看各品牌、机型获得了怎样的成绩吧。

先看品牌情况，从全部品牌销量累计榜可以发现，Apple依旧站稳第一位，小米紧随其后，占据第二的位置，荣耀则成为榜单第三，vivo/iQOO、华为、OPPO/一加、真我、三星、魅族、天语也进入前十。再看全部品牌销售额累计榜，Apple、小米牢牢占据前两位，而华为则来到第三位，相比全部品牌销量累计榜，努比亚进入全部品牌销售额累计榜前十的位置。

看完品牌的情况，再来看看单品榜单的情况。在全部单品累计榜上，iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、Redmi K70深受消费者喜爱，成为榜单TOP3，其后，iPhone 15、荣耀X50、一加 Ace 3、Redmi K70E、小米13、Redmi Note13 Pro、iQOO Neo9则占据第四到第十的位置。由于不少消费者秉持着“买新不买旧”的原则，新品手机竞争也异常激烈，新品手机累计榜榜首为iQOO Z9 Turbo，iQOO Neo9S Pro、iQOO Z9、iQOO Z9x这三款iQOO手机进入新品手机累计榜前十;HUAWEI Pura 70成为新品手机累计榜第二，HUAWEI Pura 70 Pro+也进入前十，占据第九位。此外，5月下旬发布的OPPO Reno12和荣耀200都进入新品手机累计榜前十。

AI手机和折叠屏手机也备受消费者关注，也在京东618获得了不错的成绩，折叠屏手机销量更是同比增长超100%。从AI手机累计榜中可以发现，Redmi K70、小米14占据前两位，一加 Ace 3、iQOO 12、小米13均进入榜单前五，都是值得信赖的AI手机产品。在大折叠屏手机累计榜上，vivo X Fold3稳居榜首，vivo X Fold3 Pro也获得了第三名的好成绩，华为Mate X5占据第二名，小米、荣耀、OPPO、三星的大折叠屏手机也榜上有名。小折叠屏手机累计榜上，华为Pocket 2占据第一名的好成绩，新发布的荣耀Magic V Flip登上第二名的位置，第三名则由OPPO Find N3 Flip获得。

今年京东618为消费者带来“又便宜又好”的手机消费体验，未来也将携手品牌持续在第一时间将新品手机带给消费者，让消费者购机时享受钜惠福利与优质服务。