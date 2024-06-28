小米、华为、荣耀、中兴、红魔亮相MWC上海 入手参展同款手机来京东就够了

【天极网手机频道】近日，以“未来先行”为主题的上海世界移动通信大会(以下简称MWC上海)正式举办，今年共有8000多家公司参会，其中就包含小米、华为、荣耀、中兴、红魔等厂商。小米14 Ultra、HUAWEI Pura 70系列、努比亚Flip、红魔9 Pro系列等手机亮相展会现场，如果你也想入手同款手机就来京东。下面就一起来看看哪些手机产品值得关注吧。

小米携小米SU7等众多科技产品亮相MWC上海展会，全面展示「人车家全生态」的先进智能体验，从智能手机和平板，到智能电视、可穿戴、智能家电，以及电动汽车，依靠小米澎湃OS操作系统，小米「人车家全生态」将智能终端连接在一起。

小米在MWC上海展示了小米14 Ultra、小米14 Pro及小米MIX Fold折叠屏等手机。其中，小米14 Ultra搭载第三代骁龙8，内置5300mAh小米金沙江电池，搭载6.73英寸专业2K原色屏，还采用全新小米龙铠架构，足以满足日常所需。影像上，小米14 Ultra搭载全新Xiaomi AISP AI大模型计算摄影架构，同时搭载徕卡全明星四摄，支持专业街拍模式2.0，升级Xiaomi Portrait LM人像大模型，还拥有全焦段8K视频、4K 120fps高速拍摄、4K 60fps全焦段变焦，并配合全新大师开拍，无论拍照片还是拍视频都有优质体验。小米14 Ultra京东价6499元起，可享24期免息、以旧换新至高补贴1500元(含老用户补贴150元)。

在MWC上海，荣耀CEO赵明首次向外界展示了两大突破性创新：AI离焦护眼技术和AI换脸检测技术，同时宣布荣耀Magic V3将再次挑战折叠轻薄新高度。荣耀还将与复旦大学成立联合实验室，在大模型自然语言理解、多模态信息理解、Agent智能体等技术方向上进行长期深入合作，协同构建适合终端业务场景的行业领先大模型。

刚发布没多久的荣耀Magic V Flip也是一款值得尝试的小折叠屏手机，展开状态下机身薄至7.15mm，轻约193克，轻巧便携。荣耀Magic V Flip采用4英寸外屏，屏占比达85%，支持2160Hz高频PWM调光、类自然光护眼、AI助眠显示，可常显时间信息、通知消息、灵动胶囊，同时超高频应用能以全屏卡片形式在外屏展示，操作更简单。荣耀Magic V Flip后置5000万像素单反级写真镜头+1200万像素超广角/微距二合一镜头的组合，前置5000万像素单反级写真镜头，拍摄更轻松。荣耀Magic V Flip京东价4999元起，享12期免息、180天只换不修、以旧换新200元专享券。

中兴在MWC上海展示全栈全场景智算解决方案，并积极参与大会官方论坛，分享有关人工智能、5G商业、数字生活等前沿领域的洞见。还围绕“AI for All”的产品战略和理念，布局全队列多形态的AI终端，涵盖手机、平板、笔记本、PC以及移动互联产品。

其中，红魔游戏本16 Pro已在MWC上海展抢先亮相，该款笔记本电脑将于7月3日在红魔电竞宇宙新品发布会正式发布。届时还将发布红魔9S Pro系列，京东联合红魔开启“先人一步”计划，7月3日20：30下单享现货抢先发货，最快发布会第二天就能到手新机。

在MWC上海，中兴还展示了努比亚Z60 Ultra、努比亚Flip、努比亚小牛等手机。其中，努比亚Flip外屏支持多项功能，如拍照、听歌、查看天气、AI翻译等，内屏则为6.9英寸超高清柔性大屏，拥有五重护眼，观看舒适且护眼。努比亚Flip搭载5000万像素大光圈高清摄像头、1600万美颜前摄，配合Neovion泰山AI影像系统，融合十二大星空算法，支持多角度开合，解锁拍照乐趣。努比亚Flip领券立减100元，京东价2899元起，享6期免息、以旧换新至高补贴640元。

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