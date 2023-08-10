一加 Ace 2 Pro再次拉高体验上限，邀请函直言“留给竞品的时间已不多”

【天极网手机频道】8月10日，@一加官方微博再透露：一加 Ace 2 Pro将搭载至高 24GB 超级内存。一加 Ace 2 Pro是行业首款实现大规模量产的 24GB LPDDR5X 内存手机，一加与行业领先的闪存方案品牌海力士深度合作，双方共同攻克了24GB LPDDR5X 颗粒大规模量产的行业难题。

与此同时，天极网也收到了一加 Ace 2 Pro发布会的邀请函。和一加以往的邀请函一样，这次同样非常有想象力，倒计时计时器与红蓝并行线模拟一把“命运剪线”。在“上半年一加提升行业下限，下半年一加将推高行业上限， 这两条线，你的选择是？”的选择面前，留给其他厂商的时间真不多了。

另据官方透露，一加 Ace 2 Pro 这一次还将全面升级「内存基因重组」技术，全球首发「全局内存架构」，使得 IO 数据速记读取性能提升 20 倍，大幅提升了应用的启动和运行流畅度。

在超大内存+独家自研的「内存基因重组」技术加持下，一加 Ace 2 Pro 24GB版本支持54个常用应用保活，41个常用应用 72 小时持续保活，实现内存体验质的飞跃。同时，一加 Ace 2 Pro 也通过了 TüV 南德 48个月流畅 A 级认证，能够放心流畅的使用 4 年以上。

一加 Ace 2 Pro 搭载了全面拉满的性能配置三件套，同时软件上有多项极致技术调优。微架构超算引擎，让高通第二代骁龙 8 旗舰芯片能效表现更进一步，实现更强大的性能体验;内存基因重组技术，充分发挥 24GB LPDDR5X 超大内存的价值，带来前所未见的流畅体验;焕新存储技术，配合 1TB UFS 4.0 旗舰闪存，不仅 app 超能装，还能做到持久流畅如新!「流畅铁三角」全方位技术护航，让一加 Ace 2 Pro 性能体验全面突破。

一加 Ace 2 Pro将于8月16日正式发布，与《原神》联动的派蒙主题礼盒也将同步发布。同时，一加将于8 月 19 日举办「一加 Ace 2 Pro Pop-up 快闪活动」，参与一加 Ace 2 Pro Pop-up 现场活动即可获得一加 Ace 2 Pro 实力见证官美依礼芽明信片，登录一加官网即可报名参与。