全新OriginOS 4亮相，vivo X100系列与iQOO 12系列将首发搭载

【天极网手机频道】随着AI技术的不断发展，近年来越来越多的手机厂商开始利用AI大模型为其产品赋能，以提供更好的用户体验。11月1日，vivo新一代手机系统OriginOS 4正式亮相，其基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，引领更加智慧、好用、流畅的系统体验。

天极网了解到，OriginOS 4 重新设计了系统内超过 2000个图标 ，打磨每个符号背后的线条和间距，确保整体舒适性的同时，让形态更自然和熟悉。它还采用了基于人因的动效曲线，更自然舒适、符合直觉。此外，还支持实时模糊，还原物理世界空间感，清晰布局呈现。OriginOS 4定制了全新的品牌字体 ――vivo Sans，以及全新的情境壁纸、全新的熄屏与锁屏自定义功能。

OriginOS 4 还搭载了基于vivo AI技术开发的首款全局智能辅助 ―― 蓝心小 V。它支持通过语音、文字、拖拽等方式接受并处理信息数据，还可以针对不同问题以合适的形式进行信息呈现，这些让它能够像一位专属私人助理一般，在自然交流中帮助用户完成找文件、搜照片、总结归纳信息、快捷创建日程等操作。

在底层性能上，OriginOS 4 支持内存融合 4.0，内存融合升级至 8+8、12+12、16+16 的 N+N 能力，并带来不公平调度 2.0 技术。OriginOS 4还带来了全链路的解决方案，比如全链路停车助手、全链路会议助手，家人健康管家功能等等。OriginOS 4还升级了超级省电、AI离线翻译等实用功能，将便捷体验融入用户生活的方方面面。

值得注意的是，OriginOS 4还行业首发虚拟显卡，使得应用的打开和退出几乎没有延迟。相比之前，系统的响应速度提高了36%，显示帧率的稳定性提高了70%。此外，虚拟显卡还提供了光追、插帧和超分的技术。光追技术将光线实时计算面数从 10 万级提升到百万超高量级，不论是皮肤纹理，还是环境中的反射和阴影，都能更加真实地呈现。

OriginOS 4 公测适配计划也同步公布，iQOO 12、vivo X100将首发搭载，其余机型公测计划则从12月底开始分批进行。内测推送将于明日开启。至于搭载OriginOS 4的iQOO 12、vivo X100实际表现究竟如何，11月7日，我们不妨期待。