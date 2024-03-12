“与辉同行”首次牵手华为，背后是对品牌精神及产品的价值认同

【天极网手机频道】3月10日，董宇辉“与辉同行”直播间开启华为专场直播，华为超豪华产品阵容亮相直播间，其中包含华为Mate 60 RS 非凡大师、华为Mate X5，以及问界M9、智慧屏、智能手表、笔记本等一众新品。董宇辉如数家珍，对各个产品进行了详细讲解，消费者的购买热情被彻底激发，销售场面异常火爆，同时也让观众充分感受了一波有温度又有力量的“宇辉式中国科技浪漫”。

据悉，此为“与辉同行”首次牵手华为品牌，双方强强联合为消费者提供最新且最丰富的科技产品，当中不仅体现了“与辉同行”对于华为品牌的认可，而且火爆的销售热度也反映出广大消费者对华为产品的价值认同。

在直播间，董宇辉表示自己就是用的华为手机，家人也都是华为的用户。并就自己和家人用过的华为产品，畅谈了其带来的一系列优秀用机体验。当提及对华为品牌的印象及其发展经历时，他还对华为逆境中向上，追求极致、不断突破的精神，给予了高度评价。

多年来，华为始终秉持着向上突破的精神，在逆境中生长，坚韧而执着，坚定而自信，以美好的愿景指引方向，同心聚力、奋勇突围，无论是华为Mate系列、P系列，还是其多款折叠屏旗舰，又或者是鸿蒙生态，都在向着极致进发。董宇辉在现场讲解华为Mate 60 RS 非凡大师时，从个人经历层面对“不是天生非凡，而是敢于非凡”的非凡大师品牌精神进行了解读。

作为华为有史以来推出的最高端、最高配旗舰手机，华为Mate 60 RS 非凡大师秉承Mate系列简约、纯净、中轴对称的完美均衡理念，将“同心”设计高度凝练，结合“星钻八边形”设计，融汇东西方美学，用极致的美学，极致的工艺，极致的创新，把中国设计变成世界设计。同时，其以稀有红色陶瓷和金属作为后盖材质，进一步彰显机身艺术品级的高级感和稀缺属性，成就高端手机的设计巅峰，造就高端精英阶层最为独特的视觉符号。值得一提的是，当在现场看到华为Mate 60 RS 非凡大师时，董宇辉有感而发“这抹红一眼难忘”，并对于红色陶瓷的工艺设计给予了高度评价。

在此基础之上，华为Mate 60 RS 非凡大师更不乏黑科技拉满的综合实力。例如其采用的玄武钢化昆仑玻璃，实现了硬度、光学、耐磨性能的最优解，有着超强抗刮擦能力和耐摔能力;双卫星通信，在无地面网络的情况下，仍可通过多种卫星系统与外界通信。这些均是华为以全新姿态塑造时代精髓，勇于接受挑战、突破桎梏，成就生活的无限可能的技术结晶。

亮相直播间的另一款高端旗舰―华为折叠屏手机华为Mate X5，采用“方圆有度，兼容并蓄”的寰宇星门设计，轻薄舒适的四曲折叠机身，幻影紫、青山黛两种素皮材质配色，羽砂金、羽砂黑、羽砂白三种玻璃材质配色，既有优雅精致的高级质感，又有非常抢眼的高端色彩美学。同时，作为折叠屏标杆产品，其在大屏生态上也极具优势，抖音、小红书等应用，能够一边看图文或视频，一边刷评论，充分享受大屏沉浸体验。对此，董宇辉说道：“有了Mate X5，我终于可以随时开启沉浸式阅读。”

在本场直播中，董宇辉还向粉丝推荐了华为Vision智慧屏 SE3，表明这款产品“是电视，也是巨幕手机。”作为全家人的巨幕手机，华为Vision智慧屏 SE3将AI摄像头、鸿鹄画质、超级投屏等诸多优势体验，与青春爱玩、有个性、重自我等标签进行情感连接，让年轻人在家的场景中找回青春的感觉，宅家也能娱乐和社交。例如其超级投屏功能，手机和智慧屏一碰即可投屏，无论是与同学、朋友一起健身、K歌、打游戏，还是与远方的爸妈进行畅连通话，都宛若面对面互动，亲临感极佳。

对于当下热门的问界M9，董宇辉在直播中就其设计理念和技术创新，也给予了高度评价。作为鸿蒙智行首款旗舰SUV，其搭载华为智能汽车全栈技术解决方案，不仅全量上车华为十大智能汽车黑科技，还带来了全新家族化设计、百变空间、智能座舱、智能驾控、智能驾驶、智能安全等众多领先一代的产品亮点，让人、车、家的互联不再是简单的概念或设想，而是触手可及、真实可感的极致出行体验。

综合以上，此次“与辉同行”和华为品牌强强联合，旨在为广大消费者提供丰富的全场景产品，而“与辉同行”华为首秀引发抢购热潮背后，也进一步体现了用户对于华为品牌和产品价值的认可。未来，相信华为将一如既往的致力于为消费者带来更加丰富、便捷高效的全场景智慧体验，让科技更好地服务于人们的生活，开创智慧生活新篇章。