能远控，双闪充，还有满级防水！OPPO Find N5入手5大理由

【天极网手机频道】折叠屏又厚又重适配还不好，这是大家对折叠屏的刻板印象。全新OPPO Find N5就凭借自身硬条件打破大家对折叠屏的印象，让大家能意识到原来折叠屏也能做到比直板机轻薄，比直板机办公效率高。

外观方面，OPPO Find N5提供了玉白、缎黑以及暮紫三款配色，机身背面后盖均采用了厚度减薄50%的天穹复合纤维，抗摔性能提升5倍，兼顾时尚美感与坚固防护，让整机在背部碰撞中更具韧性。玉白和缎黑配色厚度为8.93mm，而暮紫配色因采用了抗脏污素皮工艺，厚度相比玉白和缎黑略有增加，但也仅有9.35mm。展开后，玉白和缎黑厚度更是薄至4.21mm，重量保持在229g，暮紫配色厚度为4.36mm，重量在234g，这个重量堪比直板机。

OPPO Find N5在保持折叠屏手机大屏优势的同时将机身厚度和重量控制在了前所未有的水平。OPPO创新地以钛合金重塑折叠屏铰链打造出极致轻薄与可靠性的完美结合。Find N5首次应用3D打印钛合金翼板，采用先进的选区激光熔化(SLM)技术，带来了折叠屏铰链系统的革命性突破，翼板厚度薄至仅0.15mm;转轴外中框采用同款3D打印技术，钛合金让转轴外中框具备卓越的强度和耐用性，在承受更大力矩时仍能保持稳定;OPHS自研超强钢以及WR-1自研超耐磨钢能在折叠过程中能够保持极佳的流畅度和稳定性，显著提升了折叠屏设备的可靠性。

OPPO Find N5内屏采用了UTG超韧性玻璃，并为UTG玻璃上层和下层加入双层保护膜与纳米涂层叠层设计，即便在多重折叠与外力冲击下，屏幕也能保持高韧性与稳定性;外屏采用全新一代晶盾超瓷晶玻璃，抗刮能力与抗摔性能分别提升至更高水准。

此外，OPPO Find N5 还凭借超可靠的天穹架构率先完成 IPX6、IPX8、IPX9 三重防水认证，更具备耐低温、耐高温、耐温冲的特性，在极端温度环境下展现出强大的适应能力。

超轻薄的机身下内置了5600mAh冰川电池+80W超级闪充组合，基于骁龙 8至尊版移动平台的能效的提升，续航和充电方面丝毫不输给直板机。另外，OPPO Find N5还支持50W无线闪充以及10W反向充电功能，不仅满足了超过160款车型的无线充电，还可以随时为耳机、手表等设备反向充电救急，做到多设备无缝补能。

办公方面，Find N5支持同账号免密登录Mac，并配备超仿真的Mac键盘与触控板，可进行跨端文档互传，在电脑上轻松访问、管理和编辑手机中的文档，跨屏文档高速传输、跨屏文档修改实时同步，跨屏查看手机内容，还能快速读取 Keynote、Pages、Numbers 等多种专属的文档格式。

影像方面，OPPO Find N5 搭载 Find X8 系列同款影像技术，带来抓拍性能、人像质感、风格化色彩表现的大幅提升，长焦微距也“塞进”了超薄机身里，无论是色彩管理、人像摄影、氛围营造、虚化效果还是夜景拍摄，都展现出了实力与魅力。

折叠超薄机身、5600mAh 冰川电池、唯一的骁龙8至尊版折叠旗舰，全面集成 Find X8 系列的影像算法、全面革新的通信和安全等多重强化，OPPO Find N5 再次向市场证明，折叠形态不仅能轻薄进8毫米时代，还能带来全面升级的旗舰表现。目前这款折叠屏正在热销中，正值换新季，有需求的用户不妨前去官网或是线下门店进行了解购买。