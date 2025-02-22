苹果用户换新OPPO Find N5攻略：微信聊天记录迁移

【天极网手机频道】各位苹果用户注意了!如果你昨天错过了发布会，可能没有亲眼见证全球最薄折叠屏――OPPO Find N5的亮相。不过，相信你已经从各个渠道了解到了这款新一代折叠屏旗舰的发布。如果你恰巧在最近购买了这款最新发布的OPPO Find N5，那这篇文章绝对是你必看的攻略。

不同品牌设备换机过程中，数据迁移是一个必须面对的问题，特别是如何将iPhone上的相册、联系人等数据顺利转移到OPPO手机上，以及如何将微信、QQ等应用中的聊天记录也同步过去。别担心，这篇文章将带你详细了解从iPhone迁移到OPPO Find N5的全部步骤，确保你的重要信息不丢失，一步到位!

以下是数据迁移的步骤，不仅是iPhone 用户，其它手机用户迁移本地数据都可以参考此教程。在新的OPPO设备上进入操作OPPO手机的页面，再进入手机的设置，点击“系统与更新”，随后点击“备份和迁移”，再进入“手机搬家”界面，然后选择设备来源，用户可以根据自己的旧设备的系统信号选择一个，然后回生成一个二维码;

(OPPO设备)

在iPhone 设备操作如下，在iPhone上扫描OPPO设备的二维码或者直接从App store中下载“欢太手机搬家”，打开“欢太手机搬家”应用，选择“这是旧手机”，随后选择想要迁移的本地数据，包括联系人、日历、照片和视频等内容，点击继续进入扫码界面;

(iPhone设备)

重新回到OPPO设备，点击进入“下一步”，重新用iPhone设备扫码即可根据自己想要传输的数据进行数据迁移了。

(OPPO设备)

以上操作步骤即可完成本地相册、联系人、短信、视频的迁移，随后就是关于如何将微信、QQ 的聊天记录迁移的步骤了，在旧iPhone设备内进入微信以此点击“我――设置――聊天记录迁移和备份――迁移――迁移到另一台手机中”，然后通过另一台OPPO设备扫码即可

以上内容就是天极网整理的，关于iPhone 用户换机到OPPO的攻略，希望对那些想要跨品牌换机到OPPO体验的用户有所帮助!