vivo X Fold5亮点总结：做苹果最好搭子？

【天极网手机频道】vivo X Fold5作为vivo推出的全新一代折叠旗舰，这款产品在首发宣传中高调打出“苹果用户最佳搭子”的口号，主打跨生态协同体验。它究竟能不能担起“苹果最佳搭子”的称号？亮点梳理，马上开始。它在硬件、系统以及互联能力上又带来了哪些惊喜？我们一起来看看这款折叠屏的真实表现。

硬件搭子：兼容AirPods耳机、Apple Watch手表、Mac系统

在无线音频设备已成为移动生态重要组成部分的今天，AirPods 几乎是 iPhone 用户的标配耳机，同时也有不少安卓用户“混用”AirPods。但受限于系统兼容性，当前大多数安卓手机在连接 AirPods 时，仅能实现基础蓝牙连接，如需显示耳机电量、控制功能，往往还需借助第三方 App(如 AndPods)实现。

vivo X Fold5 则率先在系统层面对 AirPods 进行了深度适配：连接后可自动弹窗识别设备，无需额外安装应用，即可在连接中心中实时查看耳机电量、控制播放，体验几乎媲美 iPhone 原生交互，真正做到了“无缝衔接”。

更令人意想不到的是，vivo X Fold5 也成为目前首款支持连接 Apple Watch 的安卓手机。通过内置的「vivo 健康」App，用户不仅能查看 Apple Watch 的连接状态，还能同步健身环进度、来电提醒、消息通知等基础信息，在实际体验中已具备一定程度的信息流打通。这一功能的落地，不仅是安卓阵营对苹果生态“技术壁垒”的一次突破，也为混用用户提供了前所未有的便利。

此外，在跨设备办公场景中，vivo X Fold5 对 Mac 系统的适配也表现不俗。支持局域网内与 Mac 快速互传文件、共享网络、协同操作，进一步拓宽了安卓与 macOS 之间的协同空间。从无线音频、智能穿戴再到桌面平台，vivo 正在将原本封闭的苹果外围生态，一点一点“打通”，为用户带来更自由、更高效的混合生态体验。

软件搭子：访问iCloud、拓展Mac屏幕，生产力再加分

除了硬件层面的高适配，vivo X Fold5 在系统协同与文件互通方面也实现了对苹果生态的进一步打通，为“安卓+苹果”双持用户带来了真正实用的跨平台体验。

首先，它在文件管理系统中原生支持 iCloud 接入。用户只需在系统内登录 Apple ID，即可直接在 vivo X Fold5 的文件管理器中访问、浏览、预览甚至编辑 iCloud 上的照片、文档与视频。操作流程无需跳转网页或额外 App，几乎与本地文件操作无异。这一功能极大提升了 iCloud 用户的使用便捷性，也让切换设备不再意味着“割裂”。

其次，在跨屏协同方面，vivo X Fold5 还可作为 Mac 的“拓展屏”使用。将 Mac 端「vivo 办公套件」升级至 5.6.1 版本后，即可体验与“Mac+iPad”类似的联动能力：包括键鼠共享与屏幕扩展等功能。虽然目前在响应速度和流畅性上仍与 iPad 有一定差距，但日常办公场景下已具备实用价值，后续还将持续优化。

将vivo X Fold5与桌面端的v“ivo办公协同”连接成功后，用户甚至可以通过 vivo X Fold5 远程控制 Mac，在手机端操作 Mac 内容，远程访问桌面文件。结合 vivo 独有的“原子工作台”功能，只需长按拖拽文件至浮窗应用，还能快速将文件发送至 Mac 端并进行调取处理，实现双端资源高效流转。

vivo X Fold5不仅是一款“技术力拉满”的折叠屏旗舰，更是安卓阵营中最懂苹果用户的那一个。无论你是需要高效生产力的商务用户，还是想要畅享双系统生态的深度用户，它都能成为你与苹果设备最合拍的搭子。