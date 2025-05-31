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OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

2025-05-31 06:00:00 作者：

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  【天极网手机频道】相信不少用户提到TWS耳机，脑海中首先浮现的仍是入耳式或半入耳式形态的耳机。然而，尽管这类耳机在造型设计上不断进化，但是将耳机塞入耳道这一物理因素必然会影响佩戴的舒适度，甚至带来一定的压迫感或疲劳感。正因如此，近几年一种全新的耳机形态应运而生，并在佩戴体验上带来了显著改善――那就是近年来大受欢迎的“耳夹式耳机”，OPPO Enco Clip正是OPPO首款采用耳夹式设计的TWS耳机。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  外观：珠光海

  作为一类具备佩戴属性的电子消费产品，耳机不仅需要在功能上富有科技属性，还必须在外观设计上具备足够吸引力。从实际使用场景来看，耳机早已不仅仅是声音传递的工具，更是个人穿搭中的一部分饰品。因此，一款耳机的颜值往往会显著影响消费者的购买意愿。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  OPPO Enco Clip 提供了两种配色方案：珠光海与星岩灰。天极网此次上手的是视觉表现更为出众的“珠光海”版本。这款配色的色调饱和度十分低调克制，但保留了高级的质感。

  在重量方面，OPPO Enco Clip 单耳约为 5.9g，耳机充电仓约重 53.5g。充电仓采用鹅卵石造型设计，轮廓圆润，两侧设有凹槽，优化了单手握持时的稳定性。正面中央还设计有一道银色横纹，可作为视觉支点，便于用户单手开合仓盖。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  耳机本体是“小豆夹”的外观形态，耳机外层覆盖有一层光滑的 TPU 材质，使得这款耳机兼顾了舒适度与耐脏性。此外，为了保证长时间佩戴佩戴的舒适度和稳定性，耳机还在连接桥部分采用了高性能镍钛合金“记忆金属”结构作为支撑。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  佩戴体验：轻而牢

  与传统入耳式耳机将耳塞深塞入耳道不同，OPPO Enco Clip 采用耳夹式设计，悬挂于耳廓之外，避免了闷热和异物阻塞感。长时间佩戴时既不会产生夹耳或坠落的不适，也不会因持续压迫而感到疲劳，佩戴时间越久，耳机的存在感反而越低，仿佛“消失”在耳边。对于中耳炎或对耳道敏感的用户而言，耳夹式耳机更能兼顾健康与舒适，是他们的理想之选。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  这款“小豆夹”不仅佩戴时无感，还十分易用。耳机本体无需区分左右耳，佩戴时会自动适配;放回充电仓时亦无需辨别方向，任意一只耳机均可完美契合凹槽，极大提升了日常使用的便捷性。此外，IP54级防尘防水设计，也能有效抵御雨滴和汗水的侵袭，日常使用更安心。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  在续航方面，OPPO Enco Clip 单次续航最长可达 9.5 小时(游戏模式下续航略有下降)，配合充电仓使用，综合续航可达 42 小时。在实测中，在正常模式下，连续听音乐 4小时仅消耗约 20%电量。

  语音交互与多种AI功能

  OPPO Enco Clip 支持 AI 语音交互，无论是 OPPO 手机iPhone 还是其他安卓设备，都可通过耳机一键唤醒语音助手，查询信息或执行指令，避免频繁掏出手机。比如，旅行途中，你可以直接询问航班动态;出游时，一句“下一首”即可切歌，“拍张照”即可远程控制拍照，真正做到解放双手。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  在通话能方面，OPPO Enco Clip配备了三麦克风阵列，分别是用于拾取内耳道语音的出音球通话麦克风、拾取人声的电池豆防风麦克风和用于隔离环境噪音VPU骨传导传感器。在通话私密性方面，Enco Clip 内置 11 mm 超大动圈单元，能够还原清晰、自然的人声;更融合了 偶极声场技术：通过发出与通话人声相位相反的声波，在声源端精准抵消漏音，将声音定向传输到耳道，有效阻断声音外泄，全方位守护通话隐私。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  在AI方面， OPPO Enco Clip支持AI通话降噪算法，即使在城市街头、跑步或骑行等嘈杂场景，也能有效抑制风噪与环境噪声，大幅提升通话质量;这款耳机还支持AI翻译功能，并且支持实时的同声传译、面对面翻译和AI通话摘要等功能，有了这些智能功能，在海外旅游、商务出行或日常跨国沟通中，OPPO Enco Clip 都能为您提供无缝、便捷的多语言体验。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

(面对面翻译)

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

(同声传译)

  适配多生态：苹果用户首选耳夹式耳机

  为了让更多用户享受原厂级体验，OPPO 长期对第三方 Android 设备和iOS设备进行深度适配，并推出官方配套软件――“欢律”App。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  即便使用非 ColorOS 系统的手机，只需从应用商店下载安装“欢律”，即可体验到诸多原厂特色功能，包括：自定义触控操作、智能连接弹窗(配对时弹窗提示);空间音频模式;双设备互联(同时连接两台设备，切换自如)。

  在欢律APP内，OPPO 为 Enco Clip 精心打造了四种大师级调音模式：分别是「默认」、「活力动感」、「纯享人声」和「深海低音」，满足不同用户的听音风格与喜好。

OPPO Enco Clip耳夹式耳机 轻盈无感：苹果用户的第一副耳夹

  以上便是对 OPPO Enco Clip 的评测内容。耳机这类产品“千人千耳”，实际的听感与佩戴体验因人而异，如需进一步了解OPPO 首款耳夹式耳机，建议前往 OPPO 线下门店亲自试戴，才能获得最直观的感受。

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