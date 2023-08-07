一加 Ace 2 Pro定于8月16日发布，将搭载第二代骁龙8旗舰芯

【天极网手机频道】8月7日，一加正式宣布 「性能手机引领者」一加 Ace 2 Pro 将于 8 月 16 日下午 14 点 30 分正式发布。上半年，一加通过旗舰体验普及运动，持续在提升行业下限;一加 Ace 2 Pro 将在硬件上搭载同档位最强配置，软件上落地多项「天花板级别」黑科技，推高行业上限，重构性能想象。一加中国区总裁李杰表示，“我们坚持「产品力优先」，用更好的配置，更极致的打磨，目的只有一个，就是做出同档位更领先，用户更满意的好产品。”

性能上，一加 Ace 2 Pro 搭载了年度高口碑旗舰处理器第二代骁龙 8 移动平台。这款处理器采用台积电 4nm 旗舰制程工艺，性能大幅增强同时，耗电量大幅降低，也是目前安卓阵营性能最强的处理器。李杰提到“一加 Ace 2 Pro 不会为了「卡价位优先」，在性能体验上做任何的妥协，特别是芯片这件事。在一加看来，一颗能效比出色的芯片是旗舰性能的基础，更是流畅体验的前提。”

外观上，一加 Ace 2 Pro 从跑车车漆中汲取灵感，打磨出「钛空灰」、「极光绿」两款配色，背面玻璃机身借助全新升级漫反射工艺，手感细腻，不易沾染指纹。在镜头模组区域，一加 Ace 2 Pro 引入「真实表盘」概念，采用精密切割工艺，带来高级腕表的质感表达，更显轻薄。 同时，一加经典设计「三段式开关」也得到保留，轻轻拨动即可快速切换静音模式。

一加聚焦性能赛道，为用户带来兼具极致性能和质感设计的产品。即将发布的一加 Ace 2 Pro 将坚持产品力优先，不断突破行业上限。一加 Ace 2 Pro更多“黑科技”将待进一步揭晓，更多关于性能赛道引领者一加 Ace 2 Pro 的最新信息，可关注一加官网、一加手机官方微博等官方资讯平台，敬请期待。