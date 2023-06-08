618大促福利享不停，OPPO这些机型凭什么值得买？

【天极网手机频道】一年一度年中大促已经到来，再加上大促期间优惠力度比以往的都要大，不少消费者会趁此入手一些心仪已久的商品，尤其是一些平时就比较贵重的电子产品。最近手机圈新品是陆续发布并上市，很多机型刚上市不久就迎来了618大促的第一次直降优惠活动，让不少有入手新机的消费者心动。正巧近期OPPO推出了好几款新品，同样是参与了618优惠活动，接下来不妨看看有哪些产品值得购。

OPPO Find X6标准版

OPPO Find X6系列主要包含两款机型，分别为OPPO Find X6、OPPO Find X6 Pro。具体来看，OPPO Find X6提供雪山金、飞泉绿、星空黑三款简约配色，搭载天玑9200、6.74英寸1.5K AMOLED曲面屏、4800mAh电池以及80W超级闪充等多项配置，是一款兼具颜值与实力的标准旗舰机。

OPPO Find X6正面搭载一块6.74英寸的120Hz智能动态刷新屏，屏幕峰值亮度可达1450nit;配色上拥有飞泉绿、星空黑、雪山金三款，其中飞泉绿和雪山金采用磨砂玻璃材质+低闪闪光砂工艺打造，星空黑配色采用镜面玻璃材质。OPPO Find X6 系列都采用了最具辨识度的环宇设计，环宇镜圈采用亮面玻璃搭配哑面金属的双层设计，航空铝材质打造的镜圈不仅坚固耐用，而且给整体设计呈现出轻薄的视觉效果。

同时，作为影像旗舰，OPPO Find X6系列均采用超光影三主摄，改变了大家对手机影像多摄分主次的拍摄习惯，让广角、超广角和长焦摄像头首次在焦段覆盖度和焦段内画质水平同时达到旗舰水准。其中，OPPO Find X6配备5000万像素IMX890广角镜头、5000万像素IMX890长焦镜头、5000 万像素JN1超广角镜头，三个高素质镜头加持下，其影像效果在同价位产品中具备不小的优势。

性能配置是双芯影像旗舰Find X6系列为数不多有区别的地方，Find X6搭载的天玑9200处理器，且搭载了自研影像芯片马里亚纳X，再搭配最大16GB的LPDDR5X和512GB的UFS 4.0，让手机有更为流畅迅猛的性能和读写表现。

充电与续航方面，OPPO Find X6均搭载一块4800mAh电池，充电方面为一贯优秀的80W超级闪充，实际测试中在32分钟内即可完成充电。此外，OPPO 独家的极寒模式在 Find X6 系列中首次亮相，让手机在零下 25℃ 的时候也能够预热充电。

凭借着对用户需求的洞察以及OPPO对电池的优化能力，在续航、充电方面都做到了同价位极为优秀的水准，如果想要在续航这块省心省力的话，OPPO Find X6是个不二之选。

OPPO Reno10系列

全新人像轻旗舰OPPO Reno10系列于6月1日正式首销， 根据对用户的需求洞察，OPPO Reno10全系搭载了长焦镜头，其中OPPO Reno10系列标准版和Pro版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头;而Reno10 Pro+则采用了6400万超高像素大底潜望长焦摄像头，f/2.5 超大光圈以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力，极大地拓展了用户的人像构图自由，同时还有Find X6系列同款的超光影图像引擎加持，让用户从1x、3x到6x，从全景到特写，都可以使用Reno10系列拍出旗舰水平的质感人像。

保证长焦人像的越级体验外，OPPO Reno10系列同时兼顾了轻薄手感的好体验。得益于Reno系列在轻薄美学赛道的长期深耕，OPPO Reno10 Pro+厚度仅为8.28mm，重量仅为194g，打破了潜望长焦与轻薄不可兼得的难题;双曲面对称设计、极窄屏幕边框、轻薄圆润的机身以及后置模组的“视界之窗”设计呈现出极简的几何风格，让Reno10 系列有着不俗的轻薄手感和观感体验。

性能配置上，OPPO Reno10系列不仅采用第一代骁龙8+ 移动平台、天玑 8200移动平台、高通骁龙778G 5G移动平台，还都搭配了满血版 LPDDR5 + UFS 3.1让性能实力飙升，更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让性能得以持久稳定地释放，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

续航与闪充方面，Reno10 Pro和Reno10 Pro+支持长寿版100W 超级闪充，全系搭载SUPERVOOC S 电源管理芯片，将放电效率提升至99.5%，实现更快充电、更久续航、以及全面提升的充电体验。

目前Reno10系列已在全渠道火爆开售，共有Reno10 Pro+、Reno10 Pro与Reno10三个版本可选，包括灿烂金、暮光紫、月海黑、溢彩蓝四种全新优雅配色，2499元起售。

OPPO K11x

除了两款影像机型，OPPO是做到了全价位段覆盖的。OPPO K系列凭借硬核的性能和超值的价格，赢得用户的认可与青睐。全新的OPPO K11x也除了延续一贯的硬核属性之外，还有全新1亿像素主摄的加持，带来单反级超高清影像表现的同时解锁移动影像高画质创作体验。

OPPO K11x提供“墨玉”和“珠光”两款配色供用户选择。2.8D微弧后盖与机身边缘巧妙衔接，直角边也能享受舒适手感，底部保留了3.5mm耳机孔，并且采用Type-C数据接口，更加轻盈的机身设计让用户持久畅玩也毫无压力。

正面6.72英寸的120Hz高帧竞速屏，覆盖100%DCI-P3电影级广色域，色彩表现更为出众;DC调光还有全天候AI智能护眼加持，可智能识别环境光亮度，提供舒适渐变背光无感切换，可以减少视觉疲劳，为用户带来丝滑流畅的触控体验以及精彩真实的观影画质。

影像方面，OPPO K11x前置搭载一颗1600万像素镜头，后置则是搭载全新1亿像素主摄，九合一像素融合技术，带来等效1.92μm超感光大像素，而且还支持超级夜景模式，不仅带来层次清晰的纹理细节，画质还得到飞跃式提升，即便是暗部的画面表现堪称纤毫毕现。

一亿主摄再加上超清夜景模式的支持，无论在亮光还是暗光的环境下，都能定格下清晰的画面，并且通过算法还原出丰富的色彩。 如果你喜欢拍照，OPPO K11x也可以很好的满足你。

OPPO K11x搭载高通骁龙695 5G移动平台，同时配备至高12GB+256GB的内存组合，更有RAM+运存拓展技术，可支持最高等效20GB的旗舰级运存，无论是游戏、追剧还是日常使用，都力求为用户打造自然、无感、如丝般顺滑的流畅体验。 充电与续航方面，OPPO K11x搭载5000mAh大容量电池与长寿版67W超级闪充，打造千元档超强续航组合。

作为OPPO K系列的全新诚意力作，OPPO K11x不仅带来了高颜值的外观设计，且在轻薄的机身下搭配了大容量+超级闪充的组合，减少用户对低电量带来的焦虑感，大内存在这5G时代里显得尤为重要，可以说是千元档位极具竞争力的超长续航的性能产品。如果近期有想换购一款千元机或是备用机型的，那么这款OPPO K11x续航性能“小钢炮”外加1亿像素主摄主打的就是一个可靠，非常值得入手。

不管是旗舰机，主流机亦或是千元机，OPPO都将用户的需求实实在在的放在心上，推出不同需求、不同价位以及综合能力超强的机型供大家选择。正值618期间，如果有需要换购新机的用户，不妨来OPPO官网了解这几款机型以及优惠详情，当然还有更多的机型等着你来了解。