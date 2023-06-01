折叠屏价格卷出新高度！联想moto razr 40系列3999元起

【天极网手机频道】6月1日，联想推出moto razr 40 Ultra与moto razr 40两款小折叠新品。联想集团副总裁、中国区消费业务群总经理张华表示：“全新的moto razr系列是一款能够装入每天心情，人机合一的好产品。希望moto razr 40系列，能让大家心动生活中的每一面!”



联想集团副总裁、中国区消费业务群总经理 张华

不同于此前亮相的小折叠，moto razr 40 Ultra的外屏升级为“全是屏”――3.6英寸高刷，让外屏不再是“副屏”，支持与内屏同样的操作逻辑，颜值、实用性大幅提升。同时配合折叠屏形态，超大外屏配合高画质主摄，带来梳妆镜、双屏帮拍、DV模式等多种全新体验。折叠主力机moto razr 40采用无边界美学设计，圆润轻薄机身手感舒适贴合，全系空气纳米皮材质久用如新，6400万像素光学防抖主摄领衔的旗舰影像系统。更让人惊喜的是，对于想要体验折叠屏的用户，价格不再是“门槛”，售价3999元起的moto razr 40卷出了新高度。

演员朱珠受邀担任moto razr 时尚大使，与moto razr 40系列共同诠释“新摩登主义”，点满产品时尚属性。

小折叠终极形态，开启小折叠全面外屏时代

作为率先推出竖向小折叠机型的品牌，moto在折叠屏领域找到了属于自己的道路。从最开始的“经典”设计，到如今的时尚、实用升级，折叠屏的可玩、可用性进一步增强。再来看看产品的详细规格。

moto razr 40 Ultra全新外屏支持144Hz超高刷新率，拥有与内屏一致的413PPI，超越视网膜级别。并支持动态刷新率控制、防蓝光防拖影双护眼认证，以及DC调光和HDR10+的高动态显示。

作为亮点之一，moto razr 40 Ultra的外屏也是主力屏，可以轻松使用Top 50热门应用，Top 200热门应用覆盖率高达80%。对于大家最常用的微信，实现了全功能支持，查看消息，打字语音随意回复，也可以畅刷视频号朋友圈。moto也与小红书官方针对外屏体验进行联合深度优化适配，实现小折叠首个外屏全功能小红书体验，图文视频弹幕随心看，点赞收藏评论也一个不落。外屏刷公交卡、门禁卡，快速出示付款码，更是不在话下。在moto razr 40 Ultra的外屏还有全天陪伴主人的小伙伴――摩儿(Moo)。摩儿会根据每个时段的不同状态，和主人互动。

moto首创的水滴形态铰链，已进化至第四代星轨转轴。构件数量减少至85个，支持45°~120°自由悬停，经历超过40万次的开合考验。不打开时，moto razr 40 Ultra可以成为一部好用、好玩的小屏手机;打开时，则可享受小折叠最大的6.9英寸内屏，变身大手机。整机重量仅有184.5克，是目前至轻小折叠，真正给用户带来负担减半，快乐加倍的畅快体验。

全面外屏的小折叠产品，还拥有了更多趣味玩法。放在桌上，通过脚架悬停模式可随意摆放角度。只需张开手掌，就能激活3秒倒计时自拍。握在手中，超大外屏就是一个掌心梳妆镜。moto razr 40 Ultra会主动关闭美颜，呈现真实、清晰。打开双屏帮拍功能，moto razr 40 Ultra外屏还会实时显示取景画面，便于实时调整构图和表情状态，配合笑脸快门，一笑即拍。

时尚百搭属性点满，科技旗舰演绎“社交新货币”

moto razr 40 Ultra共有三种不同配色。锋雅黑、冰晶蓝采用航空级铝合金材质中框，丝绒AG3.0后背材质具备高级丝绒般的光影质感，触摸时可感受细腻的阻尼感。作为Pantone的全球独家战略合作伙伴，结合2023 年度流行色，moto razr 40 Ultra推出非凡洋红限定版，后盖采用空气纳米皮材质，成为最潮的时尚百搭单品。

能让人心动的，不止一面。在《乘风2023》舞台上大放异彩的演员朱珠，有时酷飒十足，有时从容清冽，让无数观众为之倾倒。精致时尚、内核超稳，成为朱珠与moto之间的气质共鸣。此次，moto邀请朱珠担任moto razr时尚大使。展开是科技与生活，收起是未来与潮流，一开一合之间，是时刻掌握在手中的力量与活力，更是让人怦然心动的美一面。

朱珠和moto官方还在小红书平台共同发起“新摩登主义”互动话题，邀请达人及粉丝们一起参与，共同探讨、分享使用与穿搭心得。moto razr 40系列将成为“社交新货币”，让更多的时尚达人一起乘风破浪。



moto razr时尚大使 朱珠

百搭属性点满，旗舰体验同样出众。moto razr 40 Ultra内置骁龙8+旗舰芯片，配合MAXE系统调度引擎2.0，AI能效动态调度，实现在各类应用场景下的流畅使用。3800mAh电池，支持33W有线快充与无线快充，续航更耐用。此外，moto razr 40系列还内置Ready For、超级文件、智享家等应用，正式接入联想天禧生态，成为智享潮酷生活的重要入口。

至美折叠主力机moto razr 40，起售价3999元

折叠手机新体验，不应该是少数人的专属。moto razr 40引领手机形态变革浪潮，重塑行业价值标准，让折叠屏成为每个人都能体验和感受的时尚新风潮。

至美折叠主力机moto razr 40采用无边界美学设计，每一处造型与细节，都经过精心打磨。圆润机身采用高强度7系航空铝打造，外屏覆盖第7代康宁大猩猩玻璃，小屏随心窗与旗舰级影像系统一体化设计，外观视觉流畅简约。全系采用空气纳米皮材质，与材质形成呼应的是低饱和度色彩搭配――皎月白、天青灰、樱络粉三种色彩与表面纹理相得益彰，满足用户对产品个性化表达的述求。轻薄机身内置4200mAh大电池，支持33W有线快充与无线充电，续航无忧。双卡双待双5G，面对各类使用场景，也能游刃有余。

moto razr 40搭载旗舰影像系统，6400万像素光学防抖主摄，与moto razr 40 Ultra一致的高定焕颜人像算法，能够拍摄出独一无二、自然自信的美丽。



联想中国区手机业务部总经理陈劲公布价格

moto razr 40 Ultra，8GB+256GB版本售价5699元， 12GB+512GB版本售价6399元。6月1日21时，在联想官网及各大电商平台直接开启抢先购，下单即发货。6月5日10时开启全渠道首销。moto razr 40，8GB+128GB版本售价3999元，8GB+256GB版本售价4299元，12GB+256GB版本售价4699元。6月18日开启抢先购，6月25日全渠道首销。即日起，moto还将上线7×24小时全年无休的折叠屏专属电话服务，遴选全国2000家以上的门店作为折叠屏专属优享服务门店，提供只换不修、电池随心换等丰富的服务产品供用户选择。