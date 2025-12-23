【天极网手机频道】日前，璞跃中国与清华大学技术创新研究中心联合揭晓了第三届“全球开放式创新百强榜单”，旨在表彰该领域的杰出贡献者。OPPO凭借在开放式创新领域的卓越表现，荣登“蓝鲸50・全球大企业开放式创新50强”。

本次评选汇集了学术界、产业界及投资界的权威专家，评审委员会由“开放式创新之父”Henry W. Chesbrough教授、清华大学技术创新研究中心主任陈劲教授、硅谷实践家Rahim Amidi与世界大学校长联合会主席陈肖纯先生共同领衔。评委会从创新参与度、成果性、持续性及差异性四个核心维度，经过严谨评议，最终遴选出各榜单的入围者。

“蓝鲸50”榜单旨在挖掘并表彰那些像蓝鲸一样，兼具巨大体量与生态影响力的成熟企业。它们在全球创业生态中展现出卓越的领导力与创新潜力，通过开放式创新实现了跨越式发展，是推动行业转型的重要标杆。

成立以来，OPPO致力于开放式创新，截至2025年9月，OPPO全球专利申请量逾11.7万件，授权专利超6.5万件。OPPO持续加大对5G/6G、人工智能、充电、影像及视频等核心技术领域的投入，巩固其全球创新领导者的地位。

2025年，OPPO 还发布了全新 AI 战略，即“新计算、新感知、新生态”，以 On-Device Compute 端侧智能计算、PersonaX 记忆共生引擎，以及 Agent Matrix 智能体生态框架三大技术底座，OPPO AI 将打造与用户共生的智慧系统。