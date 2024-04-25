来京东“先人一步”入手iQOO Z9 Turbo 享新品抢先发货

【天极网手机频道】4月24日，iQOO Z9系列正式发布，售价1199元起，首销到手价1149元起，其中iQOO Z9和iQOO Z9x将于4月29日10点开售。为让消费者第一时间入手新机，京东联合iQOO打造“先人一步”计划，发布会结束后就能下单iQOO Z9 Turbo，享受现货抢先发货。此外，消费者参与iQOO Z9系列预售可享以旧换新至高补贴1100元、PLUS会员或品牌会员加赠iQOO背包、加9.9元享一年全保维修(含碎屏)、教育优惠版赠保温杯，参与iQOO Z9和iQOO Z9x预售还可享3期免息下单赠耳机、加9.9元享两年电池不限次换新，参与iQOO Z9 Turbo预售还可享限量加赠两年电池无限换新、6期免息下单赠耳机。

一直以来，京东依托强大的供应链优势，持续携手iQOO等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，实现新品即爆品。同时，为满足消费者“抢鲜”体验的愿望，京东联合厂商打造“先人一步”计划，广大用户无需等待，就能在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验，其中包括限量新品提前发货等。iQOO Z9 Turbo搭载第三代骁龙8s旗舰芯、独显芯片Turbo;iQOO Z9 Turbo和iQOO Z9均搭载6000mAh超薄蓝海电池、144Hz防频闪护眼屏;iQOO Z9x搭载6.72英寸LCD高亮屏、6000mAh超薄大电池、5000万像素AI超清影像，为消费者带来全新体验。

iQOO Z9系列分为iQOO Z9 Turbo、iQOO Z9、iQOO Z9x。iQOO Z9系列搭载OriginOS 4，带来AI笔记创作、一句话视频剪辑、小V帮记，让消费者获得便捷体验。其中，iQOO Z9 Turbo搭载第三代骁龙8s旗舰芯、独显芯片Turbo，性能强悍，采用6K天幕VC液冷散热，6043mm²VC均热板全面覆盖机身四大热源，保持性能稳定持久输出。iQOO Z9 Turbo带来移动端光线追踪技术，电竞体验更好，通过KPL比赛用机测试认证。iQOO Z9 Turbo搭载6000mAh超薄蓝海电池，基于碳元重组技术、极片重塑技术、激光蚀刻技术三大电芯领域“蓝科技”，兼顾快充、耐用、轻薄。

iQOO Z9 Turbo搭载144Hz防频闪护眼屏，采用华星C8屏，支持4500nit HDR峰值亮度、1.5K分辨率、10亿色色彩、2000Hz游戏瞬时触控采样率，还支持3840Hz超高频PWM调光、全亮度类DC模式，原生SVM值低至0.06，并通过SGS低蓝光认证、低频闪认证，清晰还护眼。iQOO Z9 Turbo采用全新索尼传感器+OIS主摄，配备2*2 OCL等旗舰级对焦技术，支持运动摄影、质感色彩、边框水印、鱼眼模式、时光慢门、运动抓拍、运动摇摄，拍摄轻松且有趣。iQOO Z9 Turbo薄约7.98mm，轻约194.9g，采用金属舷窗设计、星轨刻度、等深四曲后盖，实现舒适手感，并带来山野青、星芒白、曜夜黑三款配色。

iQOO Z9搭载第三代骁龙7，采用iQOO Z9 Turbo同款设计、屏幕、电池、散热、传感器，性能无忧。

iQOO Z9x搭载第一代骁龙6，采用6.72英寸LCD高亮屏，支持120Hz七挡变速高刷、FHD分辨率，还搭载6000mAh超薄大电池，支持IP64级防尘抗水，日常使用无忧。iQOO Z9x还搭载5000万像素AI超清影像，足以应对日常拍摄需求。iQOO Z9x带来星芒白、曜夜黑、风羽青三款配色供消费者选择。

想要入手一款性能优异、续航持久的手机，可以来京东入手iQOO Z9系列。