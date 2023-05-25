媒体好评不断，OPPO Reno10 Pro+即将开售

【天极网手机频道】日前，OPPO Reno10 系列一经发布，就受到了众多媒体的一致好评，再次为手机市场注入全新的活力。而随着一年一度的“618购物节”即将到来，这款新品手机也将成为同价位市场中绕不开的选择。至于其具体配置如何，现在就让笔者带你简单了解一下。

外观设计上，OPPO Reno10 Pro+提供「灿烂金」、「暮光紫」、「月海黑」三款时尚配色可选。「灿烂金」采用金缕流纱全新工艺打造，金色的光泽，高级、优雅、细腻。寓意着真切的向往、积极的改变，仿佛希望照进现实。「暮光紫」则在粉色中融入低调的褐色，色彩朦胧，深邃立体，光泽神秘而克制，拥有与众不同的吸引力，耐人寻味。「月海黑」采用丝绸玻璃工艺，色彩深邃，宛如波光粼粼的辽阔海面，透露着独有的冷静内敛。

影像模组区域采用外圆内方的全新设计，官方称之为“视界之窗”，颇具极简几何设计的艺术韵味。即使嵌入一颗长焦镜头，OPPO Reno10 Pro+依旧能够保持8.28mm的机身厚度以及194g的机身重量，可以说是凭实力打造出的轻薄机身。同时，OPPO Reno10 Pro+还融入了3D双曲面对称、≤74mm 舒适握持宽度等设计，进一步提升了用户的握持手感体验。

影像方面，OPPO Reno10 Pro+主要搭载“5000万像素索尼旗舰大底主摄+800万像素的超广角镜头+6400万像素的超光影潜望长焦镜头”后置三摄影像模组，能够给用户带来优异的影像体验。尤其是这颗高素质的长焦镜头，主要聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，配合超光影图像引擎，在人像拍摄方面有着独到之处，能够帮助用户轻松拍摄出自然有质感的人像大片。

基础配置上，OPPO Reno10 Pro+搭载“第一代骁龙8+移动平台满血版 + LPDDR5 + UFS 3.1”性能三件套，综合性能水平处在行业前沿水平，足以应对重负载多任务场景的考验。同时，OPPO Reno10 Pro+还拥有16GB超大内存与ColorOS超算平台，通过了OPPO实验室48个月久用流畅认证，ColorOS更是连续三年获得鲁大师最流畅系统，在同档位产品中堪称“持久流畅新标杆”。

至于屏幕，OPPO Reno10 Pro+采用一块与Find 系列同款的6.7 英寸动态光影屏，具备2772 x 1240分辨率、1400nit峰值亮度、10.7亿色彩显示、光子矩阵显示等多项先进技术。它不仅能够更好地还原HDR拍摄效果，复现现实光影所带来的视觉震撼，在日常的视频或游戏过程中，也能够带来更加清晰细腻的视效体验。

价格方面，OPPO Reno10 Pro+ 16+256GB售价3899元，16+512GB售价4299元。综合以上配置与价格来看，OPPO Reno10 Pro+的性价比还是比较高的，不仅具备独特的美学设计，还拥有不错的内在配置。

更为重要的是，OPPO Reno10 Pro+在人像拍摄方面的优异表现，也让得这款产品的综合实力更上一层楼。如果你想要一款人像拍摄旗舰，同时又具备独特的外观设计以及均衡稳定的性能水平，那么OPPO Reno10 Pro+一定能够满足你的这些需求。