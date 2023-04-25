iQOO 散热背夹2 Pro体验：降温像“冰可乐”一样清爽畅快

转眼五月将至气温渐升，深圳已然进入25度的高温季，手机玩游戏也眼瞅着温度往上爬。王者原神超画顶帧一开，手机最多20分钟就开始发热抖动，再久一点就会发烫、降频、锁帧，影响游戏体验。所以每到春夏升温季，我们玩家要么窝空调房玩，要么用散热器控温。iQOO最近推出了一款iQOO 散热背夹2 Pro，天极网手机频道拿到后体验了一段时间，现在给大家做个汇报。

对于手机散热器，笔者认为最重要的无疑是持续散热能力，至少2小时玩机，它要能把机身温度给控住。iQOO 散热背夹2 Pro这一次在散热上功课做得很足，官方介绍，它具备2000mm2 超大制冷晶片、3320mm2 超大导冷铜板、29150mm2超大导热片以及5200rpm转速、风量1分钟高达2.4FCM的7叶高速风扇，至高可获得27W峰值制冷功率，单体至高降温35℃。

它实际降温的效果很即时也很迅速，一扣上手机就能马上降温，2小时游戏整个手机都没有发热的感觉。用手背去感受接触面，有点像冰袋贴手，很冰爽。通电只要15秒，超大制冷晶片的表面就会像冰可乐一样，挂满一层液化水膜。

而且它采用的是防冷凝水的干湿分隔式架构，主板和电路进行防水处理，双重保护，不用担心冷凝水。说实话这实力，即便是带着手机保护壳，依然能强效降温，给手机降温都算是大材小用。要不是造型受限，不然它完全可以像“可乐小冰箱”一样制冰可乐。

iQOO 散热背夹2 Pro使用很简单，插上电源线扣到手机背部即可，扣上通电可以降温。背夹具备3档手动变速，强效冷模式、性能模式和平衡模式，满足不同场景的使用需求。其中平衡模式室内环境，基本没有噪音，要凑到耳朵前才能听到。

性能模式有轻微的风扇声，30cm距离能听到的噪音，外放吃鸡音量超过10%就基本覆盖干扰;强效冷模式下，30cm距离能听到急促的风扇噪声，带耳机吃鸡则不会被影响。

背夹还支持边散热边充电，具备双Type-C接口，通过L型短充电线给手机充电，畅玩游戏不掉电，有效控制机身发热。iQOO 散热背夹2 Pro具备高温保护，温度过高自动断电，降温后自动恢复制冷。

它的体积也小巧，并且遵循电竞美学设计理念。iQOO 散热背夹2 Pro采用定向风道设计，纵向出风带走热量，避免吹到用户双手;采用梯形固定卡扣，避开手机按键，不影响正常操控。背部标志性X造型流线机身，1680万色Halo极风灯效变化与风扇风步律动，电竞氛围感拉满。

总的来说，iQOO 散热背夹2 Pro的降温能力是其最大的亮点，笔者甚至认为官方可以开发套件，在天气炎热的时候让玩家可以用它冰镇可乐或者酸梅汁。iQOO 散热背夹2 Pro能在这个夏天帮助我们快速“降温”，能像“冰可乐”一样让玩家清爽畅快。但它也有背夹款的通病，体积偏大，容易和云阶、镜头模组冲突;强效冷模式存在一定的噪音，在使用中需要规避。

目前，iQOO 散热背夹2 Pro售价249元，首销期限时享受优惠价229元，已于4月25日10:00在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售，感兴趣的朋友前往了解。