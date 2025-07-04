适配苹果生态+高效轻办公，vivo X Fold5实现多平台销量领跑

【天极网手机频道】7月2日，vivo X Fold5正式开售，并且凭借卓越的性能、创新的设计和出色的用户体验，迅速斩获多平台销量冠军，包括京东、天猫、抖音等平台，一举夺得折叠屏品类销量、销售额双冠军;在线下各渠道的折叠屏销量冠军也被 vivo X Fold5收入囊中，如此出色的成绩充分证明了用户对vivo X Fold5的高度认可。

从用户好评来看，许多用户对其轻薄设计赞不绝口，217g的重量使其成为行业内最轻大折叠，单手握持操作轻松便捷，随身收纳也毫无负担;坚固耐用性也备受好评，达到行业领先的IPX8、IPX9 防水等级，实现折叠唯一的IPX9+防水能力以及IP5X防尘和创纪录的- 30℃电池正常供电，无论是面对日常的水滴飞溅还是极端的寒冷环境，都能稳定运行，极大提升了用户使用的安全感。

vivo X Fold5之所以能在市场上脱颖而出，自身的诸多实力功不可没。在影像方面，它搭载折叠屏超强的蔡司超级长焦，配备IMX882高端影像传感器，大幅提升对焦速度与综合进光量，无论是85mm长焦人像、长焦风光，还是长焦微距拍摄都能满足用户多样化的拍摄需求。

续航上，vivo X Fold5内置等效6000mAh蓝海电池，配合80W有线和40W无线闪充以及反向充电方案，能够满足全天候高强度使用需求，有效解决用户的电量焦虑。

对于苹果生态用户而言，vivo X Fold5 堪称 “最佳搭子”。它实现了与苹果手表、AirPods、iPhone 等跨生态硬件的深度配对和无缝体验。与苹果手表配对后，电话、短信、通知等通信信息可以同步流转，苹果手表记录的健身圆环、运动、心率、血氧及睡眠等健康数据也能在 vivo X Fold5上同步呈现。与 iPhone 通过 “vivo 互传” 绑定双机后，iPhone 的来电、短信、App通知实时流转到X Fold5上，还能实现陌生来电自动识别、验证码短信 “一键上岛” 填写，甚至帮助定位丢失的iPhone;并且，在iPhone信号丢失、电量告急时，X Fold5的强信号优势和反向充电功能可以及时提供帮助，成为iPhone的 “救场队友”;在与 Mac 协同方面，X Fold5新增Mac镜像扩展屏、Mac任务接力和键鼠协同功能，不仅能将折叠大屏变身为Mac的扩展显示屏，还可在手机与Mac电脑之间实现电话流转、短信验证码快速填充等功能，跨端协同更便利。

在轻办公方面，vivo X Fold5原子工作台支持至多5个应用同屏并行，通过三指滑动实现窗口自由分割，并支持灵活自适应布局和应用间拖拽传递文件，大大提升了屏幕利用率，特别适合多线程工作场景，让用户在不同应用、文档之间快速切换，即使在咖啡馆、机场贵宾厅、高铁座位等临时办公场所，也能化身为高效的移动工作站。此外，小V签证和AI智能出行攻略等AI功能的加入，进一步赋能出行场景，如通过小V记忆首次保存个人信息，可一键生成42个国家的签证申请表;AI智能出行攻略能通过多种方式生成个性化旅行攻略，让出行规划更加省时省心。

综合来看，vivo X Fold5凭借在多平台的销量领先、用户的高度好评、强大的产品实力、对苹果生态的出色适配以及卓越的轻办公能力，成为了一款极具吸引力的旗舰折叠手机。无论是追求极致轻薄与坚固耐用的用户，还是需要强大影像与持久续航的摄影爱好者，亦或是苹果生态用户希望拓展使用体验，以及对移动办公效率有高要求的职场人士，vivo X Fold5都能很好地满足需求，无疑是当下非常值得入手的一款旗舰折叠手机。