OPPO携一系列AI创新成果亮相MWC24，持续发力国际市场

【天极网手机频道】2024年2月26日，OPPO在2024年世界移动通信大会(MWC 2024)宣布将全面发力AI领域，并携多项最新创新产品与技术亮相展会。OPPO发布集超轻重量与全彩显示于一身的OPPO Air Glass 3概念产品，带来AI体验方式新探索。

OPPO还宣布，今年第二季度，全球OPPO Reno11系列及OPPO Find N3也将引入包括AI消除功能在内的一系列生成式AI功能。未来，生成式AI功能将覆盖包括下一代Reno手机在内的更多全球OPPO产品中，令人人尽享AI。

OPPO智能云(大湾区)数据中心

深耕海外，欧洲市场前景可期

OPPO于2018年以Find X系列进入欧洲市场，凭借领先的产品与技术实力成为欧洲消费电子领域以及5G行业发展的重要参与者之一，始终对欧洲市场保持持续性投入，并通过温网、法网、UEFA欧冠联赛、巴黎国际摄影艺术展等多元化的品牌活动，与欧洲用户保持紧密连接。

2024年1月24日，OPPO与诺基亚达成包括5G标准必要专利和其他蜂窝通信技术方面在内的全球专利交叉许可协议。在大会期间，OPPO宣布将与欧洲重要运营商西班牙电信达成为期三年的战略合作，为OPPO深耕国际市场，尤其是欧洲市场提供有力支持。为践行对欧洲市场的长期承诺，OPPO宣布在已有业务的市场，用户将能很快买到OPPO的创新产品。

稳居全球第四，领先产品技术印证实力

在整体市场充满挑战的2023年，OPPO通过影像旗舰OPPO Find X6系列、折叠旗舰OPPO Find N3系列等多款突破性产品，以9%的市场占有率和超过1亿的出货量，位居2023年全球智能手机市场出货量第四位(Canalys)。OPPO全球用户数量突破6亿，覆盖超过60个国家和地区。据世界知识产权组织(WIPO)所发布2022年国际专利条约(PCT)申请数量排行榜，OPPO全球排名第6位。

OPPO Inspiration Zone初创企业展区

OPPO积极携手全球顶尖合作伙伴共同创新，在MWC24现场与高通技术公司、联发科技介绍OPPO AI消除功能等创新成果;在谷歌Android Partner Walk(安卓合作伙伴区)展台，OPPO Find X7系列在内的多款旗舰手机与IoT产品吸引了众多参观者;同时，OPPO与微软宣布将深度合作，探索在不同终端上如何运用AI科技提升用户体验。在不久的将来，OPPO手机用户通过微软的“连接至Windows”(Link to Windows)以及一个新的插件，在连接的个人电脑上可使用Copilot进行内容生成、信息翻译、地址导览等任务处理，让AI生活体验升级。

秉持致善创新的理念，OPPO还支持6家科创合作伙伴在MWC的4YFN展区共建OPPO Inspiration Zone，并与初创团队锐思智芯、高通一道，展示包括AI Motion算法在内的融合视觉传感技术，积极探索AI生态未来。

未来，OPPO将持续投入AI等前沿技术创新，不断推出领先产品与服务，为全球更多用户带来自在科技体验，引领智慧生活。