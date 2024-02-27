OPPO于MWC 2024发布全新OPPO Air Glass 3，面向全球展现AI时代新探索

【天极网手机频道】2024年2月26日，秉持成为AI技术推动者与普及者的战略方向，OPPO于2024年世界移动通信大会(MWC 2024)期间发布全新一代辅助现实智能眼镜OPPO Air Glass 3概念产品，通过手机端专属APP，实现AI大模型AndesGPT在新形态硬件上的全时无负担体验。OPPO还在MWC前夕宣布成立AI中心并发布《AI手机白皮书》，正式开启“AI手机”时代，依托丰富技术洞察与研发实力，不断探索AI技术与用户体验创新。

OPPO XR技术总监徐毅

OPPO与高通技术公司和初创公司锐思智芯合作，带来搭载AI Motion算法的全新融合视觉传感技术(HVS)方案。用户使用普通智能手机即可拍摄清晰、细腻的高速运动场景，享受到AI的智能与便捷。MWC现场，OPPO还联手谷歌、高通技术公司、联发科技等全球合作伙伴展示一系列产品，同时宣布OPPO手机用户将可以连接手机到Microsoft Copilot，展现OPPO与业界一道，让美好智慧生活惠及全球更多用户的决心。

全球最轻盈彩色双目aR眼镜，AI体验“镜”在眼前

当前，多模态AI技术能够理解文本、图片、视频、音频等多样数据，全天候处理更复杂场景，开启视觉、语音等创新交互模式。这也意味着XR设备需要具备更强的功能性与便捷性，去承载AI能力并融入用户日常生活，成为智能手机的最佳拍档。基于这样的思考，OPPO推出全新OPPO Air Glass 3概念产品，探索AI技术跨端协同应用的可能性。

OPPO Air Glass 3整机重量仅在50g左右，采用OPPO自主研发的树脂晶圆衍射光波导镜片，折射率高达1.70，显示亮度均匀性大于50%，入眼峰值亮度超过1000尼特，让接近普通眼镜重量的小巧机身，也能拥有树脂镜片上的最佳全彩显示效果。通过OPPO Air Glass 3在手机端的专属APP调动AI大模型AndesGPT，用户只需轻轻触碰镜腿，即可体验语音助手功能，实现丰富智慧交互。

OPPO Air Glass 3概念产品

此外，OPPO Air Glass 3还支持触控手势操作，轻松进行音乐播放、电话通话、信息显示、彩色图片浏览等操作。特别的逆声场设计、四麦克风阵列排布等软硬件创新，支持音频降噪及防漏音功能，令用户在日常使用时既能体验优质音质，也无需担心隐私泄露的风险。

成立OPPO AI中心，全面迎接AI时代

AI技术一直是OPPO的核心技术赛道之一，也是未来加码聚焦的方向。因此，OPPO正在以实际行动将AI提升至企业长远发展战略的核心层面。2月20日，OPPO正式成立AI中心整合和强化相关研发资源。

今年第二季度，全球OPPO Reno11系列及OPPO Find N3也将引入包括AI消除功能在内的一系列生成式AI功能，让更多用户领略到智慧、强大、便捷的AI生活。未来，OPPO将以用户体验为核心驱动前沿技术探索和应用，将生成式AI功能带到包括下一代Reno手机在内的更多全球OPPO产品中，令人人尽享AI。

截至2023年12月31日，OPPO在AI领域的全球专利申请超过3160件。基于多年技术积累，OPPO同步发布了《AI手机白皮书》，对AI未来的发展趋势、关键应用领域进行了深度且系统的剖析和展望。《白皮书》强调，随着AI技术的演进与成熟，AI手机将取代过往狭义的智能手机，带来革命性的变化。在其研发、落地到与用户生活深度融合的过程中，必将引发产业链的升级与扩容，创造出包括算力、原生化服务组件、大模型、智能体各环节在内的全新的“AI手机生态”。

致善创新合作，创造AI生态美好未来

AI在技术能力、应用落地等各方面正处于高速成长期，这需要产业各方开放合作，联合创新，打造成熟AI生态，令用户受益。因此，OPPO不仅聚焦产品与技术的自我突破，更重视携手生态伙伴共创共享。

本届MWC，OPPO联手锐思智芯和高通技术公司，推动终端侧融合视觉传感技术方案(HVS)落地。作为整套方案的关键一环，OPPO主导研发了AI Motion算法，可以同时处理记录静态信息的传统图像数据(RGB)以及富含运动信息的事件数据(EVS)，让手机实现了图像与照片去模糊，以及4K分辨率960帧慢动作的效果。通过EVS数据对多帧移动物体进行精确对齐处理，增强了画面动态范围和分辨率。这一整套技术方案为图像和视频捕捉领域带来更多可能，极大地激发用户的影像创作潜力。

OPPO欧洲技术创新总监任燕介绍锐思智芯等初创企业

前沿技术产品亮相，AI能力赢得合作伙伴认可

在2023年OPPO开发者大会上，OPPO发布了自主训练的大模型AndesGPT，该模型具备个性专属、对话增强以及端云协同三大技术特征。在AndesGPT的支持下，OPPO Find X7 系列实现了行业领先的AI消除功能。本次OPPO Find X7 Ultra亮相高通技术公司展台，惊艳的消除前后对比效果与旗舰影像能力，吸引众多参展观众上手体验。联发科技展台则展示了AI 消除功能在OPPO Find X7上的应用。

OPPO Find X7 Ultra和OPPO Find N3亮相高通展台

在MWC现场，包括OPPO Find X7 Ultra 与OPPO Find N3系列在内的一系列OPPO旗舰手机与IoT产品也来到谷歌Android Partner Walk(安卓合作伙伴区)展台，展现了OPPO多年来与谷歌持续探索智慧生活的全面合作成果。

在大会期间，OPPO与微软宣布将深度合作，探索在不同终端上如何运用AI科技提升用户体验。同时也分享在不久的将来，OPPO手机用户通过微软的“连接至Windows”(Link to Windows)以及一个新的插件，在连接的个人电脑上可使用Copilot进行内容生成、信息翻译、地址导览等任务处理，让AI生活体验升级。

OPPO Inspiration Zone初创企业展区

作为创新生态中的关键一环，对AI等前沿技术的探索与实践离不开初创团队的贡献。本次MWC，OPPO还支持6家“微笑提案”获奖团队与科创合作伙伴来到MWC 4YFN展台，共建OPPO Inspiration Zone，展示无感健康监测、智能心肺听诊系统、AR游戏等致善创新成果，并共同致力于推动AI技术的实际应用和商业化落地。

秉承“科技为人 以善天下”的品牌使命，OPPO将继续投入AI技术创新与落地，保持全球行业合作伙伴密切协作，不断推出领先产品与服务，为用户带来真正的智慧生活，构建更开放、更前沿的全球技术生态。