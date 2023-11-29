【建议收藏】双12各价位段手机推荐，新老交替，青出于蓝盛于蓝

【天极网手机频道】虽然每年的双11和双12之间相差的时间只有一个月左右，但是今年的双12和往年有很大不同，尤其是对于想要购买新手机的用户。第一批搭载高通骁龙8 Gen3以及联发科天玑9300的机型已经上市，另外还有一大波的新一代旗舰机型进入了预热状态，箭在弦上。因此目前来说，旗舰机的选购策略要尽量遵循买新不买旧的原则，今年新平台的提升幅度很大。中端机和入门机在选购时尽量避开把处理器作为卖点的机型，处理器带来的性能优势在迭代后会荡然无存。综合上面的这两条“原则”，大家在选择新机时要好好注意一下。

1.OPPO K11：1599元起

OPPO为今年的千元机市场注入了新的活力，以往的千元机大都是在有限的成本下追求整体上的硬件平衡，做不到优点突出，但要尽可能避免短板。K11这台手机则在千元级价位做到了优点突出，它是目前拍照效果最好的千元机。通过采用与自家旗舰OPPO Find X6同款的主摄像头，以及OIS光学防抖的加入，OPPO K11提供了十分不错的拍照效果。并且整体的机身做工也是属于比较精致的类型，弧面玻璃直角边框这些流行的元素都有，并且充电也支持100W快充，适合推荐给偏向日常使用，对拍照效果有要求的用户。缺点是性能相对薄弱，略强于下面推荐的荣耀X50，远远弱于iQOO Z8。

2.荣耀X50：1499元起

这台手机算是今年入门价位手机中的爆款，它的性能够用，续航时间特别长，而且正面屏幕采用了特殊设计，因此具有不错的防摔能力，适合推荐给家里的老人，外卖小哥，或者出租车师傅购买，质量很好很耐用。而且在外观表现上，荣耀X50也颇具特色，拿着很有面子。缺点是性能只够应付日常使用和轻度游戏，充电速度比较慢。

3.iQOO Z8：1499元起

与荣耀X50不同，iQOO Z8更适合推荐给年轻人。它的处理器采用了天玑8200，是去年中高端机常用的芯片，手机内部也做了相应散热，因此性能这一块有保障，是千元价位比较适合玩游戏的选择。而且iQOO Z8还拥有120W的充电，补电速度很快。缺点是正面的边框比较宽，尤其是下巴很大不太好看，是一款卖相一般的手机。

4.realme GT Neo5：1999元起

realme的GT Neo5是很值得推荐的机型，第一代骁龙8+的性能出色口碑也极佳，无论是日用还是大型游戏都能胜任。这台手机后盖的设计比较独特，不仅线条感明确，而且顶部还有一块环状的呼吸灯，十分罕见有辨识度。最高支持240W优先充电以及扎实的散热堆料进一步提升了这台手机的电竞属性，适合重度的手游玩家。缺点是拍照相对较差，正面的精致程度不高。

5.iQOO 12：3999元起

第一批搭载高通第三代骁龙8的机型，性能释放出色，散热措施充足，并且整机拥有电竞手机的血统，因此系统中内置了很多提升游戏体验的功能。除此之外，iQOO 12作为旗舰机，在充电和拍照方面也没有妥协，是一台综合体验优秀的直屏手机。

6.vivo X100 Pro：4999元起

影像旗舰，将手机镜头推料到极致的代表作。同时也是首发天玑9300处理器的机型，性能出色，综合实力强悍，值得推荐。

7.iPhone 15和iPhone 15 Plus：5999元起

使用体验稳定，是目前苹果新机中最亲民的存在，适合推荐给iPhone12以前的用户。

8.华为Mate 60 Pro：6499起

最先进的国产手机，使用体验流畅，生态完善，拍照色彩讨喜，值得推荐。

9.iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max：8899起

整体较上一代降低了重量，缩窄了边框，缩小了体积，影像能力有一定进步。适合推荐给iPhone 13 Pro之前的用户。

以上这9款手机就是我在各个价位段想推荐给大家的机型，希望对你有所帮助。总之目前来说，旗舰机的选购策略要尽量遵循买新不买旧的原则，今年新平台的提升幅度很大。中端机和入门机在选购时尽量避开把处理器作为卖点的机型。综合上面的这两条“原则”，大家在选择新机时要好好注意一下。