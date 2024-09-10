iPhone 16 Pro系列更新：全新相机控制按钮 还堆散热

【天极网手机频道】9月10日凌晨1点，苹果秋季新品发布会正式举行。全新iPhone 16 Pro系列正式发布，带来了新功能堪称当晚的最大升级。

首先来看外观。此次Pro系列依然拥有iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max两款机型。今年的Pro机型依然采用了钛金属，还是5级钛金属，格外地坚固耐用。新机拥有黑色钛金属、白色钛金属、原色钛金属、沙漠色钛金属四款配色。

除了外层的钛金属，iPhone 16 Pro系列机身框架采用铝合金材质，同时在主板和中框之间加了导热材料，带来最高达20%的持续性能表现提升。苹果竟然开始堆散热了，活久见。

iPhone 16 Pro系列的屏幕尺寸也得到了提升，其中iPhone 16 Pro从6.1英寸扩大至6.3英寸，iPhone 16 Pro Max由6.7英寸扩大至6.9英寸。而机身尺寸扩大的同时，苹果还将iPhone 16 Pro系列的边框进一步收窄，带来更广的视觉效果。

苹果表示，iPhone 16 Pro Max是苹果迄今为止屏幕最大的iPhone，同时也是史上续航最强的iPhone。

性能方面，iPhone 16 Pro系列依然独占A18 Pro芯片，稳压iPhone 16系列的A18。A18 Pro芯片采用第二代3nm工艺，拥有16核NPU、6核GPU以及6核GPU，系统内存总带宽增大近20%。同时硬件光追可达上代两倍。

两款机型均配备灵动岛功能、ProMotion自适应刷新率技术，最高可达120Hz、原彩显示、2000尼特峰值亮度。

全新的相机控制按钮是本代iPhone的一大亮点。用户只需滑动手指就能实现对于曝光、景深等参数的控制，同时支持快速开启相机拍摄照片或录制视频。

在相机控制的帮助下，设备还能实现视觉AI功能，在桌面中点击相机控制即可进入相机，再次点击即可进行拍照，系统会根据拍照内容对用户进行AI建议。

iPhone 16 Pro系列支持拍摄4K 120fps杜比视界格式，进一步提升了手机的视频拍摄规格。四枚录音棚级麦克风让音频表现大幅提升，混声功能帮助用户选择不同的声音效果。

影像方面，iPhone 16 Pro系列采用全新48MP四合一像素主摄，超广角镜头升级至4800万像素，也具备了微距拍摄的功能。iPhone 16 Pro长焦镜头升级为5倍，与iPhone 16 Pro Max平起平坐。不再是iPhone 15 Pro系列的一高一低配置了，综合前文文的配置信息，此次iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro MAx的区别只有尺寸方面，以及由此带来的电池容量和续航上的差异，其他诸如相机配置这样的关键项目并未缩水。

售价方面，iPhone 16 Pro 128GB起售价7999元、256GB 8999元、512GB 10999元、1TB 12999元，iPhone 16 Pro Max 256GB起售价9999元、512GB售价11999元、1TB售价13999元，新机将于9月13日20:00预售，9月20日发售。