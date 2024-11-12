华为服务回馈礼遇暖心来袭，多重服务权益等你享！

【天极网手机频道】今年双十一，用户不仅可以买买买，而且还能享受一波华为服务带来的多重福利。

据悉，2024年11月11日-12月31日，华为服务回馈礼遇暖心开启，这是一次服务权益丰富的回馈活动，活动期间将推出备件8.8折、换电池立减50元、维修免人工费、免上门服务费、免费贴膜等权益，涵盖用户维修、增值服务等需求，力求将更好的服务体验带给更多用户。

一直以来，华为服务都致力于提供便捷、专业、贴心的服务，将每一次服务变成消费者温暖的回忆。在服务的专业性上，华为服务拥有业界最高认证水平的专业服务团队，线上站点100%通过业内最高认证水平的COPC认证、超80%的工程师具备国家智能终端应用维修师资质，高标准、高要求的通过服务团队让维修质量得到更有效保障。

此外，不仅是实实在在的权益优惠，华为服务还推出各类特色IP服务。自2019年起，华为服务每年开展“春节不打烊”活动，为用户春节用机保驾护航;以及，连续5年在盛夏时节开展“爱心驿站”活动，关怀炎炎夏日下的户外工作者;自2017年开始，华为便开展了服务日活动，且一直持续至今，每月第一个连续的周五至周日，消费者到店均可到店享受多重权益。

细节之处见实力，贴心之处见温暖，正是这种高标准的服务规范才为用户带来了满满的舒心和安心。此次华为服务回馈礼遇也不例外，多重服务权益可谓是诚意满满，话不多说，下面就让我们一起来看看都有哪些具体内容吧!

活动权益一：保外维修可享维修备件8.8折优惠

众所周知，对于过保产品，得自己支付额外的费用来维修，为降低用户的维修成本，在华为服务回馈礼遇活动期间，保外维修用户可享备件原价8.8折优惠，华为手机、平板、笔记本电脑、穿戴、智慧屏、智能门锁等产品均能适用，有需要的小伙伴们可不要错过了。

活动权益二：换电池立减50元

电量总是不够用，一天平均都要充好几次电，那就得考虑更换电池了。好消息是在2024年11月11日-12月31日期间，手机、平板、PC、穿戴部分机型到店维修或寄修，更换电池均能立减50元，以极低的成本就能换回更舒心的使用体验，真是太赞了。

活动权益三：维修免人工费

维修过设备的朋友们都知道，维修费用里面包含了人工费，但本次华为服务回馈礼遇活动期间，手机、平板、笔记本、台式机、显示器、打印机、穿戴、音频这些产品，到店维修或寄修都可减免人工费，又超值又划算。

活动权益四：免费贴膜

华为服务的温暖，总是体现在每个细节里，回馈礼遇活动期间，到店及寄修用户，可享手机免费贴膜服务，这项贴心的服务能为你的设备提供全面保护，让它始终如新。

活动权益五：免上门服务费

目前，华为服务在全国53个城市提供了上门服务，而在此次华为服务回馈礼遇活动期间，手机、平板上门维修，可减免上门服务费99元/次。对于不方便到店维修的用户，可以说是贴心十足了，足不出户就能享受到安心专业的官方服务。

截至目前，华为已建立 2100 余家服务店，覆盖全国 99% 地级市以及 92% 县区，而正因为在这样的覆盖面积下，我们几乎能在任何地点找到华为的服务门店，享受到专业便捷高效的服务。不方便到线下门店，还有华为消费者服务热线950800，提供7*24小时贴心相伴，随时给你提供专业、贴心、安心的服务。同时，还有华为App、华为消费者业务服务官网、华为终端客户服务微信小程序等多种自服务渠道，供大家随时查询信息、预约维修。

而当遇到设备故障，不便到店维修时，用户也可选择寄修服务，不仅有专人上门取机，而且双向邮费都不用自己掏，足不出户就能安享官方服务。

一直以来，华为服务始终以消费者为中心、以温度服务为标准，并总能及时洞察、实时满足客户需求，为消费者提供专业贴心的服务。在这个冬天，华为服务回馈礼遇活动来袭，推出暖心服务权益，为广大用户带来切实福利，这不仅展现出华为品牌的亲和力，更拉近了与用户的距离!