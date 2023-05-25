全方位隐私守护，OPPO Reno10系列为用户提供坚实的底层保护能力

移动互联时代，“隐私问题”已牵连到用户的方方面面。毕竟手机随意一个操作，就可能会泄露信息;又或者随手填写的资料，转头便受到各种不良短信电话的骚然。如今大家对隐私安全越来越重视，各手机厂商们也在隐私保护方面下足了功夫。比如刚刚发布的OPPO Reno10 系列，它从多个纬度保护用户隐私，让用户日常使用不必担心隐私问题。

OPPO Reno10 系列对应用行为进行全面的记录，用户可以在设置当中随时查看任意应用所调取的权限，不需要的及时关闭。比如地图导航应用没必要获取通讯录，游戏应用完全不需要获取用户的位置信息，流氓应用随意调取都能被用户感知。对恶意扣费、隐私被窃取等情况，OPPO Reno10系列进行根源上的解决，用户只需要打开智能护盾的功能，即可保护我们的个人隐私以及数据情况。

面对不必要的自启动、恶意关联启动、恶意弹窗、诱导下载等黑灰产业，OPPO Reno10 系列的恶意行为拦截功能直接进行拦截。这样不仅可以减少手机卡顿耗电等情况，也能阻止了手机上个人信息的泄露，提供了全方位的安全防护。

OPPO Reno10 系列提供的隐私替身，则可以在应用授权页面新增隐私替身，避免三方应用频繁获取用户信息，保护用户的隐私安全;智能护盾顾名思义，将从App全生命周期管控，下载、安装、运行、升级、卸载全生命周期守护，防止黑灰产、病毒、欺诈、广告、隐私泄漏等风险。

总体上，OPPO Reno10 系列不仅有着各种的防护功能，而且还贴心的推出了智能护盾、恶意软件拦截等实用的功能，最大限度的提高了我们的个人隐私。OPPO始终重视手机安全性，不断为用户提供更加坚实的底层保护能力，为我们用户建立通信全协议栈、数据全生命周期、系统架构全层次的安全防护模式。目前，这款提供全方位隐私守护的OPPO Reno10 系列已正式发布并开启预约，有需要的朋友可前往官方进一步了解。