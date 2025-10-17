【天极网手机频道】在 2025 年的旗舰手机竞争中，影像、性能、续航和使用体验成为消费者购机的关键考量。OPPO 以年度旗舰 Find X9 系列 再次发力，秉持“旅拍神器”定位，延续市场竞争力，同时带来多项实质性升级。

Find X9 系列在设计上采用创新 绒砂工艺，使玻璃背板呈现绒感金属光泽，并配合超精密冷雕工艺，实现镜头模组与背板的无缝衔接。正面采用极窄四等边直屏边框，仅 1.15mm，兼顾沉浸式视觉与防误触体验，整机重量均衡分布，握持舒适。全系支持 IP66/68/69 满级防水，并通过 SGS 五星抗跌耐摔认证，保障品质可靠。

Find X9 系列首次全系带来了 追光红 配色，象征勇往直前、追逐梦想的力量，同时提供绒光钛、霜白与雾黑等经典配色，兼具高级质感与个性表达。

在影像方面，Find X9 系列首发 哈苏 8K 超清照片，覆盖超广角、主摄和潜望长焦等所有焦段。依托新一代计算光学架构 LUMO 超像素引擎 和 OPPO 芯链技术，通过并行计算精密融合每个像素，用户无需额外操作即可直出超清画面，即使放大细节也清晰锐利。与此同时，全球首发 4K 超清实况照片直出，将实况照片从传统 1080P 提升至 4K，过程帧与封面帧均为壁纸级画质，还支持慢动作、一拍多出、一键拼图等创意玩法。

在性能方面，OPPO Find X9 搭载了联发科旗舰移动平台――天玑9500处理器，并与OPPO自研的芯片级性能解决方案――全新一代潮汐引擎强强联合。天玑9500采用台积电最新 N3P 工艺制造，在CPU 、GPU和NPU方面的性能实现了跨越式的进步。

在实际性能体验中，以《王者荣耀》最高画质 120FPS 测试整局，平均帧率几乎满帧运行，平均功耗约为2.78W左右。整局游戏体验下来，机身温度保持温热状态，充分兼顾性能与舒适度。

在续航方面，OPPO Find X9 配备了新一代 7025mAh 冰川电池，在当下旗舰机型中处于领先水平，同时采用 OPPO 自研的 第四代硅碳负极材料，大幅提升电池寿命。支持 80W 有线快充 和 50W 无线快充，在室温条件下的 Wi-Fi 续航测试中表现如下，轻松满足长时间外出使用需求。

Find X9 系列不仅是一款影像旗舰，更兼顾 性能、续航与系统体验。其全链路升级、创新影像玩法以及出色的日常使用体验，使其在同级别旗舰中具备极高性价比和市场竞争力，是追求 旅拍创作与日常使用 用户的理想选择。