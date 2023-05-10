影像越级！真我11 Pro+正式发布，1999元起售

【天极网手机频道】5月10日，科技潮牌真我realme在三亚举办新品发布会，正式推出越级影像旗舰――真我11系列，包括真我11 Pro+、真我11 Pro和真我11三款产品。本次发布会上，主打音质越级的真我Buds Air5 Pro也同步亮相。

真我11 Pro+将于5月15日10点在全渠道正式开售，起售价仅1999元。真我Buds Air5 Pro将于5月31日全渠道正式开售，首销价399元。

真我的数字系列是安卓手机中最快达到5000万出货量的产品线之一，也是真我在短时间内创下一亿台手机销量里程碑的重要推手。作为2023年“无越级不发布”的第三款产品，这一次，真我11系列以影像为全新越级点，推出2亿单镜变焦相机，同时在外观设计、屏幕、续航等方面也全面升级，成为同价位段当之无愧的质价比之王。作为越级新伙伴，真我realme全球品牌代言人――吴磊将与真我11系列一起，开启影像探索之旅。

真我副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起在发布会上表示：手机市场的性价比时代已经成为过去，而更在乎质感和体验的质价比时代，已经正式开始。真我要成为质价比时代的领跑者，持续为用户打造充满越级惊喜的好产品。

行业首创2亿单镜变焦相机，真我11 Pro+影像质感双越级

作为新一代越级影像旗舰，真我11 Pro+行业首创2亿单镜变焦相机，在高像素、超大底、多焦段三个旗舰影像体验最重要的方面带来全面越级。高像素方面，真我11 Pro+与三星深度联合调校，搭载了目前行业最高2亿像素旗舰传感器――三星HP3超级变焦版，照片支持硬件直出的真2亿像素，实现极致清晰的细节呈现。超大底方面，配备1/1.4英寸超大底感光元件，f/1.69超大光圈，不仅实现同价位段最大底最大光圈，更带来极其出色的夜景表现。

多焦段方面，真我11 Pro+采用最新一代In-sensor Zoom传感器无损变焦技术，支持2倍无损单镜变焦，并且2倍焦段还升级了人像算法。同时，真我11 Pro+还是首款搭载4倍无损单镜变焦技术的手机，4倍变焦拍摄的解析力对比友商2亿像素机型提升242%。三个焦段拍摄不同场景，真正“榨干2亿影像价值”，以一敌三。不仅如此，真我11 Pro+还行业首发靶向变焦技术，能够识别点击区域并智能匹配构图，让拍照变得更简单、更有趣。

此外，真我11 Pro+还实现了旗舰影像硬件与功能的全面下放。SuperOIS超级光学防抖、Lonely Planet联名滤镜、超级夜景、月亮模式、手持星空模式等功能，为用户提供更多影像创作的可能性。真我11 Pro+还为用户带来了更多创新有趣的玩法，新一代街拍影像、32MP超清自拍、超级合影、一拍多得等功能，让用户能够用多种方式自由探索世界，发现生活里的更多趣味。

此次发布会上，真我还官宣了全新影像主张：越级新影像，探索更自由。真我希望通过越级影像实力，鼓励年轻人自由探索创作边界，让人人都可以随手拍大片。

除了影像越级，此次真我11 Pro系列在外观设计上也实现了质感越级新高度。realme Design Studio携手前GUCCI印花设计师Matteo Menotto将顶奢品牌的高端设计与工艺带给全球年轻人，提供日出之城、绿野之城、星夜黑三款配色。其中，日出之城的设计灵感来源于日出时分的城市街头，真我11 Pro系列的设计完美呈现了这个一天中最美好的时刻。机身背部采用高端荔纹素皮，搭配立体编织纹理和手工级立体缝线设计，在细节处彰显奢品级质感。

在综合体验方面，真我11 Pro+采用100W+5000mAh超强续航组合，带来价位段首个从适配器到手机端全链路GaN百瓦闪充。使用行业调光频率最高的2160Hz旗舰曲面屏，行业首发20000级自动亮度调节，给用户更加舒适护眼的旗舰体验。搭载天玑7050旗舰芯，还有最高12GB+1TB满级内存版本、真我旋风内存引擎、360°全方位感应增强版NFC、X轴线性马达等全面旗舰体验，打造体验越级新标准。

真我11 Pro+拥有三个内存版本，12GB+256GB版本售价2099元，首销价1999元;12GB+512GB版本售价2399元，首销价2299元，12GB+1TB版本售价2799元，首销价2599元。

2160Hz旗舰护眼曲屏，真我11 Pro旗舰体验不降配

真我11 Pro是数字系列有史以来最强的Pro产品，采用了真我11 Pro+同款大师设计，在屏幕方面也保持了旗舰水准。真我11 Pro采用2160Hz旗舰曲面屏，支持阳光屏和20000级自动亮度调节，获得无频闪和低蓝光两大莱茵护眼认证，打造护眼天花板。此外，真我11 Pro拥有2.33mm极窄下巴，支持AI背光调节、1260Hz电竞操控引擎，还采用了自研X-touch防误触算法2.0，为用户带来全面越级的旗舰屏幕体验。

影像方面，真我11 Pro升级了具有OIS光学防抖的1亿像素主摄，支持靶向变焦、超级夜景、新一代街拍影像、超级合影等创新玩法和功能，为用户带来更多选择与创作的空间。

真我11 Pro搭载天玑7050旗舰芯，并通过了南德48个月A级流畅认证，带来出色的流畅体验。还有67W智慧闪充+5000mAh超大电池的超强续航组合、全新realme UI 4.0、杜比全景声双扬声器等，全面提升综合实力。

真我11 Pro的售价也诚意满满，共带来8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB三个版本，首销价1699元起。

此外，真我11搭载三星Super AMOLED屏幕，采用耐摔和防刮性更强的第五代康宁大猩猩玻璃，为用户带来远超同价位段产品的屏幕体验。真我11带来夏日燃橙和星迹黑两款配色，采用高端荔纹素皮设计、高亮金属质感中框，尽显旗舰质感。综合配置层面，真我11搭载天玑6020 5G疾速芯，33W智慧闪充+5000mAh大电池，体验全面越级。真我11的8GB+256GB版本售价1599元，12GB+256GB售价1799元。

史上最Pro的真我耳机，真我Buds Air5 Pro音质越级

与真我11系列一同发布的，还有音质降噪双越级的真我Buds Air5 Pro。作为价位段唯一采用Hi-Fi级同轴双单元的耳机，真我Buds Air5 Pro高低双频表现出色，支持LDAC高清传输协议，并通过了Hi-Res小金标认证，带来媲美千元耳机的音质体验。真我Buds Air5 Pro采用50dB深海降噪2.0，是真我迄今为止最强降噪耳机，也是目前行业内首款50dB主动降噪耳机。还拥有40小时超长续航、40ms游戏低延时、蓝牙双设备连接2.0等全方位的越级表现。作为真我史上最Pro的耳机，真我Buds Air5 Pro首销价为399元。

5月15日开启首销，动感地带联合活动及多种优惠福利上线

发布会上，真我宣布与中国移动动感地带展开深度合作，中国移动市场部副总经理周武对真我品牌正式加入动感地带“朋友圈”表示热烈欢迎。双方将联合举办主题为“我的地盘，拍我的!”2023真我手机影像大赛，面向所有热爱记录生活的人群，点燃年轻人在摄影方面的创作热情，并为其创造更多机会和收获。同时，真我还将联合动感地带在多个城市校园内开展线下快闪活动，让更多年轻用户近距离感受真我和动感地带品牌的文化和理念。

5月10日下午5点半，真我11 Pro+和真我11 Pro全面开启预售，5月15日上午10点全渠道正式开售，首销预定购买还可以享受一年碎屏险、一年延保专属权益、6期免息分期、晒单赢红包等惊喜福利。6月1日上午10点，真我11将在全渠道正式开售。真我Buds Air5 Pro在发布会结束后开启0元预约，5月23日真我Buds Air5 Pro开启预售，5月31日全渠道正式开售。