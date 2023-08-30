更省电更耐用，OPPO Find N3 Flip充电组合让你满分每一天

【天极网手机频道】当代人们无论是日常使用还是工作要求下都需要用到手机，高频率使用手机就对手机续航有了新的要求。为了能够节省用户充电时间，OPPO刚刚发布的Find N3 Flip小折叠凭借升级的铰链和堆叠技术，在小巧精致的机身下配备了4300mAh高能量密度的电池，更大的容量也匹配了更出色的44W超级闪充。

这一套超级闪充组合可让Find N3 Flip在10分钟内“回血”至25%的电量，57分钟左右完成充电，即使在电量严重不足的情况下，也能快速让手机满血复活。加之在工艺设计上的技术积累，在保证手机续航的同时机身依旧轻薄，让用户长时间拿在手上也毫无压力。配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命。



OPPO Find N3 Flip充电实测(数据仅供参考)

续航方面，在“室温26℃、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、智能刷新率、声音与亮度均50%”的环境下，进行1小时游戏、1小时网页浏览、1小时音乐、1小时视频、1小时摄影、1小时社交以及待机8小时的常规续航测试。经过模拟一天的测试，OPPO Find N3 Flip剩余28%的电量，续航能力还是比较出色的。尤其在1小时游戏测试中，耗电量仅16%，足以带来持久稳定的游戏体验。而基于以上的重负载测试结果来看，用户日常使用一天，基本不会有多大问题。还有ColorOS 13.2系统打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升，实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿的顺畅体验。整体来看这是一套相当扎实的闪充续航方案，相信能令绝大多数用户满意。



OPPO Find N3 Flip续航实测(数据仅供参考)

OPPO Find N3 Flip不仅带来了高颜值的外观设计，且在轻薄的机身下搭配了大容量+超级闪充的组合，减少用户对低电量带来的焦虑感。总的来说，OPPO Find N3 Flip超长续航再加上超级闪充，再一次创了小折叠续航新高。