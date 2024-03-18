荣耀Magic6 至臻版发布，行业首发基于LOFIC技术的超动态摄像头

【天极网手机频道】在2024年3月18日的荣耀春季旗舰新品发布会上，荣耀发布AI使能的全场景战略，定义智能终端AI四层架构，引领端侧体验变革;荣耀Magic6系列新成员荣耀Magic6 至臻版和荣耀Magic6 RSR 保时捷设计也正式亮相。其中，作为荣耀Magic系列顶级旗舰的荣耀Magic6 至臻版凭借对科技边界的再次突破，让旗舰手机的技术实力再上新台阶，实现了至臻的影像、屏幕、续航、通信、性能和AI体验，为追求极致创新与卓越品质的消费者，提供了更高端的产品选择。

秉承双轮驱动的产品开发理念，荣耀坚持以领先科技提升用户体验，不断探索科技创新的新高度。荣耀Magic6系列为消费者带来了直连卫星的荣耀鸿燕通信、第二代青海湖电池、荣耀巨犀玻璃、单反级荣耀鹰眼相机、荣耀绿洲护眼技术、魔法OS等创新体验。荣耀Magic6 Pro更是获得DXOMARK 2024影像、电池、屏幕、音频、安全等五项金标认证，并以158分的成绩获得DXOMARK影像总分第一名。

本次发布会新登场的荣耀Magic6 至臻版，将带来更惊艳的美学设计、超动态鹰眼相机以及荣耀金刚巨犀玻璃等特色能力，为消费者带来至臻体验。

科技图绘华夏山湖之美，荣耀Magic6系列呈现独具匠心的美学设计

作为领创科技旗舰，荣耀Magic6系列颠覆传统设计，在传承家族标志性的中置影像模组设计基础上，从方圆宇宙、天地构想中汲取灵感，以经典枕形形态的影像模组，突破圆形单一设计语言，并从华夏壮丽山河获取灵感，用现代科技诠释了崭新的美学魅力和全新配色，充分展现了荣耀的科技理想主义。

本次发布的旗舰新品荣耀Magic6 至臻版，在外观设计上更为奢华和大气，从湖波如镜的祁连天池汲取设计元素，搭配流溪饰带、双缝线以及高端工艺皮纹，充满力量感又十分优雅;配色上，从祁连山脉和川西秘境的景色中获得灵感，将夕阳时刻呈现的紫色天穹皓境和坚硬岩石铸就的黑石城，推出了天穹紫和墨岩黑两种配色，臻美于色，臻美于艺。

领创旗舰影像，首次跨界汽车行业带来单反级超动态鹰眼相机

荣耀Magic6系列带来全新升级的单反级荣耀鹰眼相机系统，实现了更大的动态范围、更强的感光能力、更强的远视能力、更好的动态视觉，让快速抓拍实现了全焦段、全场景的全面进化和精彩体验。其中，搭载单反级荣耀鹰眼相机系统的荣耀Magic6 Pro更实现了行业更佳的长焦抓拍效果，是行业唯一同时支持疾速抓拍和背景虚化并且主摄、长焦焦段抓拍均有虚化效果的手机。基于荣耀鹰眼精彩抓拍功能，通过智慧识别场景，自动调整适当的曝光度和快门时间，可以捕捉特定场景的精彩瞬间，实现想你所想，拍你所拍。

此次，全新发布的荣耀Magic6 至臻版，将自动驾驶行业领先技术引入手机影像系统，业界首次搭载基于LOFIC横向溢出集合电容技术的影像传感器，达成光电子容量提升900%，最终实现15EV动态范围，引领手机行业影像发现新航向，拍摄光影流转、日出星芒时，无惧明暗、不论顺逆，轻松还原真实世界的丰富色彩和亮度。荣耀Magic6 至臻版还搭载1200点激光雷达阵列对焦系统，支持领先的60FPS对焦检测，辅助相位、对比度对焦模式合成三位一体的对焦方案，实现单反级对焦体验，让手机行业首次实现单反级全向运动抓拍，帮助用户轻松抓住生活中每一个精彩瞬间。

领创旗舰屏幕，荣耀金刚巨犀玻璃更抗跌更耐磨

荣耀Magic6系列搭载的荣耀绿洲护眼屏，应用全新的屏幕聚光技术，实现1600nits全局峰值亮度、5000nits HDR峰值亮度的行业领先水平，播放HDR视频时明暗尽显、细节尽现。行业首次实现国产屏全域低功耗LTPO显示技术，任意亮度均可降低至1Hz的超低刷新率，更带来安卓平台首发的全屏AOD显示能力。

荣耀Magic6系列还支持行业领先的8T LTPO 和360Hz超频同步显示技术，不仅使得像素亮度更加均匀和精准，还带来了屏幕流畅性的显著提高，结合360Hz超频同步显示技术，实现触控流畅体验的突破。作为护眼技术的持续引领者，荣耀绿洲护眼屏还支持五大绿洲护眼技术，实现了行业领先的4320Hz PWM零风险调光、类自然光护眼、助眠显示、硬件级低蓝光、自然色彩显示等功能，并通过德国莱茵TÜV全局护眼3.0认证和中标院VICO A+视觉舒适度测试。

除此之外，荣耀Magic6系列还搭载荣耀巨犀玻璃，基于第二代纳米微晶玻璃技术，提供10倍抗摔能力;荣耀Magic6 至臻版则更进一步，搭载全新荣耀金刚巨犀玻璃，将跨界探索的全新高硬度耐磨损材料氮化硅，通过独创的多至4000+的叠层设计镀膜在屏幕上，在保证透光效果的同时，更实现10倍抗刮能力。

领创旗舰通信，荣耀鸿燕通信带来架构创新的手机直连卫星服务

通信一直是荣耀的优势能力，此次荣耀Magic6全系搭载全新升级的自研射频增强芯片HONOR C1+，在天线性能上实现更大突破，让天线发射收益最大提升41%，天线接收收益最大提升51%，即使在地库、地下室等弱信号场景，也能实现快速回网;在高速移动的地铁上，频繁的信号塔切换，也依然能保证视频体验流畅。

除标准版外，荣耀Magic6 Pro和至臻版还搭载革新架构、体验更优的手机直连卫星通信技术解决方案：荣耀鸿燕通信，拥有迄今行业更快的卫星连接速度，并让卫星通信的信号更佳、续航更久。荣耀鸿燕通信还支持超级低电极限场景使用卫星通话8分钟的实时语音或者发送16条双向短信的能力，进一步增加消费者的使用安全感。

领创旗舰续航，全系搭载第二代青海湖电池实现全天候长续航能力

荣耀Magic6系列搭载全新升级的第二代青海湖电池，内置了全新的自研能效增强芯片HONOR E1，配合荣耀都江堰电源管理系统，通过软硬结合，实现了智慧充放和低温增强，为消费者带来全场景、全天候的长续航体验，让用户在恶劣环境、极限场景下，可以有更多的机会用手机与他人联络或处理紧急情况。

除标准版的电池容量为5450mAh，支持66W有线和50W无线超级快充以外;荣耀Magic6系列的其他版本均搭载5600mAh的超大电池容量，更支持80W有线和66W无线超级快充。另外，荣耀Magic6系列还将无线充电自由度提升、无线充电范围提升70%。

领创旗舰的性能和系统，带来流畅和智慧的使用体验

荣耀Magic6系列推出的AI深度使能的突破性操作系统MagicOS 8.0，开启了手机操作系统基于意图识别的人机交互新范式，并为消费者带来自研70亿参数端侧平台级AI大模型以及魔法般的智慧体验。全新标志性的交互功能“荣耀任意门”，基于多模决策引擎，让各种跨应用操作，轻轻一拖、直达需求;“智慧成片”功能，基于大模型语义理解能力，只需用户一句话描述需求，即可理解用户意图自动剪辑成片;“灵动胶囊”功能，依托低功耗移动平台和荣耀独有的眼动操控技术，智慧领会用户的每一步意图，实现跨应用的全局触达。

荣耀Magic6系列全系搭载第三代骁龙8旗舰芯片，以及自研能效增强芯片HONOR E1、自研射频增强芯片HONOR C1+、独立安全存储芯片等，配合AI深度使能的突破性操作系统MagicOS 8.0，为用户带来顶尖的影像和游戏体验、优质流畅的通信体验以及安全放心的上网体验。

本次发布会还带来了荣耀首款AI PC――荣耀MagicBook Pro 16，该新品继承了HONOR HUNTER的卓越基因，兼备轻薄机身和游戏性能。通过平台级AI全方位赋能笔记本，荣耀MagicBook Pro 16具备了AI智慧搜索、荣耀OS Turbo 3.0技术、荣耀LINK Turbo技术、AI文档总结等能力和功能。最高搭载英特尔酷睿Ultra 7 155H处理器，以及最高支持NVIDIA GeForce RTX 4060 笔记本电脑GPU，实现最大140W电竞级性能释放。

荣耀MagicBook Pro 16轻至1.79kg，提供全新设计的云霓色与凝夜色两款配色，搭载行业领先的3K高分辨率LCD屏，支持荣耀绿洲护眼技术，同时还是Windows平台全球首款空间音频笔记本。荣耀MagicBook Pro 16首销尊享价5999元起，3月18日全渠道开启预售，3月22日正式首销。

此外，荣耀手环还联合京东先人一步与京东小魔方，将为大家带来荣耀手环9 联名限定版，敬请期待。

荣耀Magic6系列的标准版和Pro版产品目前火热销售中，价格4399元起。本次发布会新登场的荣耀Magic6 至臻版，提供天穹紫和墨岩黑两种配色，16GB+512GB、16GB+1TB两个存储容量版本售价分别为6999元和7699元，将于2024年3月18日21:08开启预售，3月22日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。