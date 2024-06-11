轻薄出众再次获得消费者亲睐，vivo S19系列好评度超98%

【天极网手机频道】vivo S19系列于不久前正式开售，凭借其卓越的人像摄影技术和出色的续航能力，再次引领了行业的潮流。vivo S19系列包括vivo S19和vivo S19 Pro两款机型，vivo S19系列的首销销量同比提升了155%。天极网从第三方平台获悉，vivo S19的京东好评度达到99%，vivo S19 Pro的京东好评度达到98%，两个机型的好评度在同类竞品中位列前茅。

据了解，vivo S19系列此次在人像摄影方面实现了全面突破。其中vivo S19 Pro在同价位手机中首次实现了全焦段人像摄影，覆盖了从24mm、35mm、50mm、85mm到100mm的五大关键人像焦段。vivo S19 Pro还搭载了全新的影棚级变焦柔光环技术，确保在不同焦段下都能获得柔和且聚焦的光线效果。

vivo S19 Pro后置5000万像素索尼超防抖仿生主摄，首发与索尼联合研发的IMX921传感器，搭载自研人像仿生技术，有效提升暗光纯净度。无论是主摄还是中长焦，vivo S19 Pro都能轻松满足不同拍摄需求，让每一位用户都能轻松拍出专业级的人像照片。在vivo S19系列上，AI技术也进一步与人像摄影美学全面融合，全系搭载自研AI蓝心大模型，集成AI消除、动态照片等创新功能。

除了人像摄影方面的突破，vivo S19系列在续航方面也有着不俗的表现。vivo S19系列全系搭载超薄蓝海电池，采用行业最高能量密度电池材料第二代硅碳负极，首次突破行业最高809Wh/L能量密度。vivo自研玲珑架构，以高强低磁钢打造行业最薄主板支架，并提升制造精密程度。

得益于玲珑架构，以及蓝海电池技术，vivo S19系列进一步缩减了内部元器件占用空间的体积。vivo S19在7.19mm厚度的机身中，内置了一块6000mAh大电池容量，而S19 Pro则内置了一块5500mAh大容量电池。这样的配置，彻底摆脱了轻薄手机续航差的烦恼，让用户无需担心电量问题，畅享智能手机带来的便利与乐趣。

性能上，vivo S19搭载了第三代高通骁龙7芯片，S19 Pro则是搭载了联发科天玑9200+芯片。再加上4500nits 120Hz护眼屏、同档IP68&IP69双重防水、超快超稳Wi-Fi 7等，做到不因轻薄而对体验妥协。目前，vivo S19系列已在线上线下正式开售，S19的起售价仅为2499元，S19 Pro的起售价为3299元，近期有换机需求的用户不妨多多关注。