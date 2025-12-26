【天极网手机频道】12月25日，在小米×徕卡影像战略合作升级暨Xiaomi 17 Ultra新品发布会上，年度影像旗舰“小米夜神”正式亮相。作为行业首款搭载第五代骁龙8至尊版移动平台的超大杯旗舰，Xiaomi 17 Ultra不仅将移动影像的边界推向了全新高度，更凭借第五代骁龙8至尊版全维度的顶级算力，定义了旗舰智能手机的新基准。

Xiaomi 17 Ultra搭载高通技术公司年度顶级旗舰芯片――第五代骁龙8至尊版，带来巅峰性能和卓越能效表现。它采用业界领先的3nm工艺制程，集成了定制的第三代Qualcomm Oryon CPU、全新架构的高通Adreno GPU与增强的高通Hexagon NPU。与前代平台相比，CPU单核性能提升高达20%，多核性能提升17%，响应速度提升32%、能效提升高达35%。全新高通Adreno GPU主频高达1.2GHz，首次引入Adreno独立高速显存，独享18MB专用内存。这一突破性设计，可为核心游戏场景带来高达38%的性能跃升与10%的功耗下降，实现出色图形性能与持久续航的完美平衡。

Xiaomi 17 Ultra作为新一代“夜神”，凭借全新徕卡2亿像素光学变焦系统与徕卡一英寸LOFIC主摄，实现了从光学硬件到计算摄影的全链路革新。第五代骁龙8至尊版配备先进的20-bit三ISP，通过将处理管线扩展到20-bit，使动态范围提升4倍，让每一张照片都能呈现更丰富的细节、更明亮的高光与更深邃的阴影，这正是LOFIC超高动态技术发挥极限潜力的关键。同时，第五代骁龙8至尊版集成的全新高通Hexagon NPU提供实时、流畅且私密的强大本地AI算力支持，更精准地实时理解并优化复杂场景，助力徕卡影调完美呈现。这不仅实现了终端侧AI对计算摄影的深度赋能，更让2亿像素的连续光学变焦创作变得前所未有的流畅与高效。

此外，第五代骁龙8至尊版在终端侧AI能力上实现了显著飞跃，AI整体性能较前代提升37%，支持高达220 Tokens/s的处理速度，将生成式AI能力深度融入系统交互、内容创作，让每一次拍摄、每一次影像创作都更智能、更高效、更具个性。

在连接上，第五代骁龙8至尊版集成高通X85 5G调制解调器及射频系统与高通FastConnect 7900移动连接系统，支持卓越的5G与Wi-Fi 7体验。这一先进的连接方案为Xiaomi 17 Ultra带来了更快的网络速度、更广的信号覆盖以及更低的通信功耗，确保用户在移动游戏、高清直播和大型文件传输等场景中，始终享受高速、稳定且节能的连接体验。

Xiaomi 17 Ultra的发布，是顶级移动硬件与前沿影像理念的深度协同。第五代骁龙8至尊版以其全方位的领先实力――从卓越的性能表现、专业的影像处理，到极速的连接能力和强大的AI算力――为这款影像旗舰注入非凡体验，推动移动计算摄影迈向全新高度。

此外，小米还在发布会上同步推出了全新旗舰半入耳TWS耳机――小米Buds 6，搭载第一代骁龙S3音频平台，深度融合多项先进特性，以轻盈姿态为用户带来更具沉浸感的“声动自在”聆听体验。在无损音质方面，得益于Snapdragon Sound骁龙畅听技术和高通aptX Lossless无损音频技术的加持，小米Buds 6可实现24-bit 48kHz高分辨率串流，在半入耳形态中呈现接近CD级的无损原音。无论是乐器层次、空间声场还是人声细节，让每一处声音细节纤毫毕现，为用户带来更高质的声音表达。

在连接性能方面，通过蓝牙5.4、多点连接，以及高通aptX Adaptive音频技术与QHS(Qualcomm High Speed)高通蓝牙高速链路技术的协同支持，小米Buds 6在复杂无线环境中也能保持高吞吐、低延迟的稳定音频传输，为CD品质无损音频提供可靠的无线基础。此外，小米Buds 6还支持高通自适应主动降噪(ANC)技术，采用仿生曲线设计，佩戴稳固且轻若无物，并支持智能录音翻译与AI语音摘要等功能，全面拓展半入耳TWS耳机在音质、功能与智能交互等方面的可能性。

活动上，小米还发布了搭载骁龙W5可穿戴平台的小米手表5，该平台强大的处理能力与高能效特性，赋能其首发搭载的EMG肌电传感器与ECG心电功能，为手表的创新健康感知与流畅智能体验提供了核心支撑。