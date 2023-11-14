专访vivo黄韬：4K电影人像视频超越苹果领先安卓，持续兑现高端差异化优势

【天极网手机频道】vivo X100系列发布后，包括天极网在内的多家媒体与vivo 产品副总裁 黄韬、vivo X系列产品总经理 韩伯啸进行了对话。访谈期间，黄韬向媒体透露最新收到的预售情况：X100系列5分钟的预售超过X90系列全天。随后，@vivo黄韬微博透露，X100系列发布会当天预售对比，X90/X90 Pro销量增长740%，并表示“太缺货了，已向供应链追单”。vivo X100系列为什么会呈爆发式增长，新机究竟用什么打动消费者？vivo 产品副总裁 黄韬、vivo X系列产品总经理 韩伯啸在访谈中给了我们答案。

vivo 产品副总裁 黄韬(左)与vivo X系列产品总经理 韩伯啸(右)

4K电影人像视频超越苹果、领先安卓，提高产品竞争力

vivo X系列手机的影像能力在手机圈一直为人津津乐道，当问及这一次X100系列在影像上优势时。黄韬表示，提升手机影像能力的着力点主要在两方面，一是光学摄影，一是计算摄影。vivo X100系列通过全新的蔡司光学摄影系统、6nm自研影像芯片V3支持下全套升级的计算摄影、全新超感人像系统及原像引擎算法，带来光学、算力、算法层面的大幅度升级，让X100系列在长焦、人像、夜景、视频等场景都带来相当不错的影像体验。

vivo还将X90 Pro+的大底潜望长焦带到了vivo X100中，X100系列有着不错的长焦素质，具有长焦微距功能，不仅能拍弯弯的月亮，还能轻松拍出一轮圆满而温暖的红日。vivo X100 Pro更是成为首个搭载蔡司APO超级长焦镜头的移动影像设备，在浮动镜组技术的加持下，为X100 Pro带来更极致色差控制和解像力表现的长焦画质。

在黄韬看来，长焦与人像，它的出发点一定是场景和效果，对硬性的参数考虑相对会靠后一些。而长焦照片在20倍以内，有很好的成片率，用户愿意在社交圈分享，这是对用户最有用的。而不是说100倍，几公里远，效果不好也没有意义。

除了光学摄影的提升，vivo在计算摄影上也向前迈了一大步。vivo X100 Pro搭载vivo新一代6nm自研影像芯片V3，通过全新设计的多并发AI感知-ISP架构，带来第二代FIT双芯互联系统，以实时影像算力为视频拍摄进行算法赋能，实现4K电影人像视频、4K视频后编辑处理功能，推动手机视频拍摄进入强计算摄影时代。黄韬认为，X100系列在4K人像视频场景超过了苹果、领先安卓，普通场景做到iPhone的八九成。通过自研影像芯片，vivo能够提升手机的拍照摄像能力，高端产品形成差异化，提高产品竞争力，持续兑现品牌高端化的战略。

以超大杯的高端标准来打造Pro的体验

相比上一代的vivo X90系列，这次X100系列并没有Pro+，也就是我们常说的超大杯。但X100 的Pro版本的升级幅度不小，官方将X100 Pro和X90 Pro+放在了一起价格对比，同内存组合下，X100 Pro的价格也有所下探。问及X100系列为何没有超大杯？黄韬对天极网等媒体表示，其实X100 Pro在研发阶段就是Pro+，是按这个高端标准来做的产品。

“我们Pro这个产品本来是打算叫Pro+”，韩伯啸补充道。但后来发现，可以用现在Pro这个解决方案，达到过去Pro+的水准，能满足这些顶级影像用户的需求。过去Pro+的影像使命在这个产品上已经完成，X100 Pro有着轻薄的外观，有着超越Pro+的影像体验，天玑9300与自研芯片V3也展现出强劲的性能表现。vivo希望用Pro的价格，给消费者带来更加极致化、极客化的Pro+的体验。

vivo 产品副总裁 黄韬

提前3年布局，与芯片厂商共同定义旗舰SOC

问及vivo蓝晶芯片技术栈，vivo和联发科做了什么？vivo在整个芯片研发里起什么作用？黄韬表示，vivo对合作的深度有三个层次理解，首先是过去讲的调校，然后是研发和定义，所谓定义就是从零开始一起做，其实在两三年前，vivo和联发科就一直在探讨，在X100上芯片到底需要做成什么样子。从零开始直至确定，就是我们所谓定义。当联合研发定了方向之后，双方一起努力把它做出来，一起调校，把做出来的东西怎么用好，怎么把它的性能发挥到极致。

通过和联发科的合作，这些年来vivo不断在软硬件一体化设计上努力实践。比如在上一代产品X90身上，vivo在早期阶段就参与到了天玑9200的研发。X100则是第一款搭载天玑9300旗舰芯片的手机，vivo深度参与到旗舰SOC的定制中，首次打通了SOC从定义到研发到调校的全技术链。

vivo现在和联发科的合作，基本上很多SoC都是提前三年一起规划、定义。天玑9300的合作深度和过去四五年前芯片技术合作，是完全不一样的。“我们不生产SOC，我们和芯片厂商共同定义旗舰SOC。”黄韬总结道。

端侧部署蓝心大模型，自主创新着眼新赛道

谈及首次亮相的“蓝科技”，黄韬表示，“蓝科技”作为vivo自己的技术品牌发布，体现出vivo自主创新的底气。这一次“蓝科技”为大家展现了蓝晶芯片技术栈、蓝心大模型、蓝海续航系统、蓝河自研操作系统。其中蓝晶芯片技术栈、蓝心大模型开创了开源、降耗、提效的全新模式，而蓝海续航系统、蓝河自研操作系统满足用户对手机续航的新需求，后者具备更智能、更流畅、更安全的特性。

同时“蓝科技”代表着vivo对未来技术的探索方向，比如蓝海续航，研发团队大约是在3年以前成立，2年前团队就已具规模，在电池技术、系统层的功耗优化上拿出了成果，未来三五年将持续重点发力，为消费者与行业寻找更优秀的解决方案。

针对大家比较关心的蓝心大模型是否会在端侧部署？黄韬也做了进一步回应，X100是vivo首款搭载蓝心大模型的手机，在端侧部署70亿大模型，并成功跑通130亿大模型。它也是行业首批百亿大模型在终端调通的手机，自研影像芯片V3也是蓝心大模型的重要支撑。

在大模型技术的加持下，X100“蓝心小V”助理功能比传统的AI语音助手更加聪明，能提供超能语义搜索、超能问答、超能写作、超能创图和超感智慧交互等服务，它是手机中万能的顾问和助理，让每个人都能享受到科技更新带来的便利和快乐。黄韬表示，“蓝科技是vivo产品核心竞争力的基石，也是领先产品体验的来源，未来vivo会坚定地持续深耕底层技术，让蓝科技越来越强大。”