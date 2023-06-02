618战绩出炉，OPPO Reno10 Pro+获抖音3000+元价位段双冠军

【天极网手机频道】618年中大促已开启，不少电商平台也已经陆续晒出自家战绩。今天早些时候OPPO公布了618销量情况，数据表现亮眼。OPPO&一加品牌30分钟内累计销量超去年全周期，4000+价位段销售额同比增长160%。其中OPPO刚刚发布的人像轻旗舰Reno10 Pro+的表现就相当出色，不仅在开售当日刷新了Reno系列Pro+版本的销量成绩，在618开门红活动中还获得了抖音3000+元价位段安卓手机销量和销售额双冠军，可见其人气之高。

OPPO Reno 系列一直凭借出色的审美，开创了独一无二的色彩美学，刚刚发布的Reno10 系列在以往的金色配色上再次创新，带来更加优雅的灿烂金。得益于 OPPO 多年来对玻璃工艺的研究积累，Reno10 系列灿烂金通过全新的金缕流纱工艺带来了精密的纹理和如丝绸般细腻的触感。Reno10 系列还拥有朦胧淡雅的暮光紫、深邃内敛的月海黑、活泼绚烂的溢彩蓝，为用户提供多种配色选择。后置模组采用“视界之窗”设计，外圆内方，超光影潜望长焦镜头，形似方形取景框，呈现极简几何风格艺术。

影像上，Reno10 系列延续 Find 系列的影像理念，带来人像摄影的全面升级，其中Reno10 Pro+ 是Reno 系列十代以来首个采用大底潜望长焦的机型――强大的超光影潜望长焦采用旗舰级的 1/2 英寸超大感光元件，6400 万超高像素，f/2.5 超大光圈，以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合，打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力。而OPPO Reno10标准版和 OPPO Reno10 Pro 版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头。

OPPO Reno10 Pro+的拍照能力不仅体现在硬件上，还有着强大的软件优化。比如，它支持HDR、夜景、人像、超级防抖、AI场景识别等多种模式，让你在不同的光线和环境下都能拍出满意的效果。而且，它还有着专业模式、RAW格式输出、视频剪辑等功能，让你可以更自由地创作和分享你的作品。

OPPO Reno10 系列还完整继承了在Find 系列上首发的超光影图像引擎，可以计算出人物主体、光线、环境真实的光影关系，用光影冲破平面的束缚，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，告别传统人像拍摄粗暴地把暗拍亮，造成假白、假亮、假面的失真效果。

除了拍照，OPPO Reno10 Pro+还有着其他方面的优势。它搭载了第一代骁龙8+芯片，配备了16GB的运存和256GB/512GB的存储空间，运行速度非常流畅。它还有着6.7英寸的动态光影屏，支持120Hz刷新率，分辨率达到2772*1240，显示效果非常细腻。它还配备了长寿版100W超级闪充，可以在半小时内将4700mAh的电池充满，搭配SUPERVOOC S 电源管理芯片，实现超强续航，再也没有低电量焦虑。除此之外，OPPO Reno10 Pro+还支持5G网络、NFC、红外等功能，是一款全面型的影像手机。

目前Reno10 系列火爆热销中，售价2499元起，OPPO 618年终大促仍在各大电商平台火热进行中，具体大促优惠政策敬请关注OPPO官网和OPPO官方公众号、微博等渠道。