腾讯ROG游戏手机7 Pro首发评测：畅玩游戏无压力，硬核玩家不二之选

【天极网手机频道】如今移动游戏已经成为了诸多人日常娱乐的方式，不少手机厂商为了广大消费者带来更好的游戏体验，推出了游戏手机这一全新的细分品类，并发展延续了多年。作为知名的电竞设备厂商，ROG早早便入局游戏手机市场，为广大游戏玩家打造了数款非常硬核的产品。4月13日晚，ROG正式发布了腾讯ROG游戏手机7系列产品，在延续潮酷电竞设计风格的同时，还引入了让人眼前一亮的全新设计理念，同时搭载了高通骁龙8 Gen2处理器+LPDDR 5X内存+UFS4.0存储的性能“铁三角”，还有着全新升级的散热配置以及顶级的电竞屏幕等等。我们非常有幸拿到了这次新品中的ROG游戏手机7 Pro，今天就和大家一起来看看这款游戏旗舰的表现如何。

延续潮酷设计风格 斜切+双色层次丰富

ROG游戏手机7 Pro引入了斜切+双色的设计理念，采用了幻影白配色，斜切线将背面分成了两块颜色和观感均不同的区域，左侧为细腻磨砂质感的哑光，右侧则是看起来像光滑的绸面，形成了鲜明的对比，让后壳更加富有层次感。

虽然颜色和观感有所不同，但其摸起来的手感是完全一样的，非常细腻有质感。

ROG Vision炫彩个性视窗依然是非常的显眼，能够在不同的场景下显示不同的动画。

如亮屏、充电中、外接设备时、来电时，每个场景都提供了多种动画可供选择，彰显自己的个性。

而且还和游戏可以进行联动，有独特的动画，比如《王者荣耀》里除了会显示游戏中外，首杀、击杀、双杀、三杀以及连续击杀...都会有单独的动画效果哦。

ROG Vision个性视窗的上方是酷冷风动阀，当我们连接酷冷风扇时，便会自动打开，后面在介绍散热配置时我会详细的给大家介绍它。

背面依然是3D曲面玻璃，边缘部分与中框的过渡很顺滑，虽然机身的重量有246g，厚度在1cm左右，但握持起来还是蛮舒服的，不会有非常明显的厚重感。

按键依然是在中框的右侧，两边的AirTrigger超声波肩键也没有缺席，可以在屏幕上映射触控点位，支持多种操控形式和玩法，后面我会为大家详细的介绍和演示。

而且，这个AirTrigger超声波肩键并非只有在游戏中才有用，日常通过长/短时间按压超声波肩键同样可以实现一些功能，比如我的是短按切换声音/震动/静音等声音模式，长按测试开启X模式，在设置里提供了好几个选项，大家可以根据需求进行选择。

ROG游戏手机7 Pro提供了双充电口，一个位于另一侧的中框，更加符合人体工学设计，方便玩家可以边玩游戏边充电，不受线缆的影响。

另外一个在底部，并且保留了3.5mm耳机孔，可以连接有线耳机。

165Hz高刷电竞屏加持 看着爽玩着也够爽

为了给玩家呈现完整的游戏画面，ROG游戏手机7 Pro依旧采用了对称式直屏，避免玩家在游戏过程中，因为挖孔或者刘海而导致的视觉割裂感。同时屏幕的R角与中框边角的弧度也很统一，观感上更为舒服。

它配备了一块6.78英寸AMOLED电竞屏，FHD+分辨率，色域覆盖达到了111%的DCI-P3，色彩非常丰富，而且△E<1，色准这块同样非常出色，能够很好的还原每种颜色，无论是日常使用还是玩游戏都能带来非常出色的视觉效果。

其户外亮度可达1000尼特，峰值亮度更是能到1500尼特，即便是在光线很强的户外依然能够看的很清楚。

这块屏幕支持最高165Hz的超高刷新率，在玩游戏时能够带来非常丝滑流畅的效果。同时它还支持720Hz触控采样率，触控响应速度更快，点击和滑动都更加顺滑跟手，在赛车和FPS游戏中尤其的好用。高刷新率+高采样率的组合，让大家看着和玩起来都非常的丝滑。

全新酷冷风扇7登场 功能更强还自带低音

ROG游戏手机7 Pro还附带了一个专用保护壳和全新的酷冷风扇7。

在与手机连接之后，我们可以在控制中心里调节不同的模式，提供智能、风冷、酷寒以及急冻四种散热模式，智能模式会根据系统状态自动调节;风冷模式则是仅使用高速风冷进行散热，玩负载比较低的游戏时可以用该模式;酷寒模式是高速风冷+半导体制冷的组合，高负载游戏时可以选择该模式;而急冻则是极速风冷+半导体制冷，只有在中间的接口接入电源时，才能开启该模式，散热效果最高。

当然，它同样支持AURA RGB灯效，在不同场景下可以呈现不同的灯光效果。

来电、播放音乐、X模式、通知、充电都可以设置对应的灯光效果，和ROG的游戏本一样，氛围这块得搞起来。

酷冷风扇7依然还是大家准备了四枚物理按键，可以映射成触控点位，和之前一样能有着非常好的按压手感，我个人是非常喜欢这种实体按压键的。

全新酷冷风扇7对比之前将风扇叶片提升了近3倍，使得风扇静压提升了15%，来提升散热效果。

而且除了可以给背部降温外，这次还通过独特的“前侧出风”设计，为屏幕正面进行降温，我们在使用时可以很明显的感受到凉爽的风。

而且风扇的侧面也能感受到风，不仅能降低周围的温度，玩的时候会非常凉爽。

另外，除了能够为设备散热外，它还创新的增加了一颗低音扬声器，强化低音效果，和手机上的双正向立体扬声器搭配，能够带来更好的音频体验。

风扇的底部除了充电接口外，还附带了3.5mm耳机孔，同样可以连接有线耳机。

全新骁龙8 Gen2加持 顶级性能全面释放

作为一款游戏手机，强悍的硬件性能是它畅玩游戏的核心支撑。ROG游戏手机7 Pro搭载了全新的骁龙8 Gen2移动平台，它采用了1+2+2+3的架构，拥有1颗3.2GHz的X3超级大核，2颗2.8GHz的A715性能大核和2颗2.8GHz的A710性能大核，以及3颗2.0GHz的A510能效核心。GPU部分则是Adreno 740，是全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，而且还支持硬件光线追踪。同时它还配备了LPDDR 5X内存以及UFS4.0存储，组成性能“铁三角”，配置这块可以说是拉满了。

ROG游戏手机7 Pro还内置了智控中心，里面提供了X模式、平衡模式以及超长续航可供选择，当我们玩游戏时可以开启X模式，释放手机的极致性能，并且强化触控、显示、网络等，为玩家提供最佳的游戏体验;平时使用的话则可以用平衡模式，它会根据负载动态的调节性能，兼顾不错的性能和续航;而当我们需要尽可能节约电量时，则可以开启超长续航，我们的测试会在X模式下进行~

我们先来通过跑分测试来看看这颗处理器的理论性能表现如何吧，首先是安兔兔跑分，总分达到了133W+，CPU为290617，GPU为582781，可以说是现在安卓手机天花板的存在了。

全新的GeekBench 6，单核为2008，多核为5696，比相同处理器的一般旗舰手机要更高一些，性能释放更加出色。

GFXBench则针对的GPU，1080P曼哈顿离屏成绩为20196 Frames(326 Fps);1080P曼哈顿3.1离屏成绩13617 Frames(220Fps);1440P Aztec OpenGL离屏成绩为3950*Frames(61Fps)，1440P Aztec Vulkan离屏成绩为4411*Frames(69Fps)。

当然除了强悍的配置外，为了保障性能的持续释放，ROG游戏手机7 Pro这次也升级了散热配置，采用了全新的矩阵式液冷散热架构7.0，依然是CPU中置，让最大的热源尽可能的避开我们横向握持的区域，在主板和RF板之间的中介层中填充3300mg导热性更强的氮化硼冷却材质，通过大面积的真空腔均温板和石墨烯，将热量传导到起身的各处，减少热量的聚集。而且这次还重构了真空腔均温板，在上面新增了高速回流通道和三叉圆柱结构，加速水蒸气的扩散和冷凝回流，提升散热效率，同时石墨烯的面积也得到了增大，让热量扩展更加均匀，减少聚集。

除了这些之外，ROG游戏手机7 Pro上还加入了酷冷风动阀，它由超50个零件组合而成，在连接酷冷风扇后会自动打开(清洁模式也可打开)。在它下面是鳍片式微型真空腔均温板，让酷冷风扇吹出的风流能够高效的为CPU进行高效的风冷散热，从而强化性能的持续输出。值得一提的是，即便开启酷冷风动阀，手机依然支持IP54级别的防尘防水。

轻松畅玩各种游戏 风扇加持温度更低

通过跑分测试，我们看到起其强悍的硬件性能，接下来我们就看看它在实际游戏里的表现如何，我选择了《王者荣耀》、《和平精英》、《QQ飞车》、《原神》以及《金铲铲之战》这五款游戏来进行测试，均会选择最高画质和帧率，使用WiFi网络。我会在不安装风扇(X模式)和安装风扇(X+模式)开启酷寒散热模式的情况下分别测试，并记录帧率和温度等数据。

先来X模式下，《王者荣耀》画面质量为极致，超高分辨率，帧率极高(120帧)，一局游戏下来，平均帧率为121.7，几乎是没有波动，帧率非常稳定。

发热方面，机身最高温度约为42℃左右，主要集中在正反面和中框的中间位置，手握持的地方只有微微的热感。

然后是《和平精英》，画质为流畅、90帧，一局游戏下来平均帧率为91.1，同样几乎是没有波动，非常流畅。

温度这块，最高温度只有38℃左右，非常的凉快。

接着是《QQ飞车》，画质为超高、超清分辨率、帧率极高(165帧)、特效高，一局游戏下来，平均帧率为165.7，同样帧率非常稳，而且它支持165的高帧率，能够很好的发挥出ROG游戏手机7 Pro这块高刷屏的优势，画面非常丝滑流畅。

机身最高温度差不多也在42℃，并没有非常明显的发热感。

第四款则是目前最吃手机硬件性能的游戏之一《原神》，画质设置为了极高，开启60帧，测试场景为鸣神岛环岛进行奔跑、刷怪以及飞行等，平均帧率为60.8，帧率波动很小，完全没有卡顿的问题。

相比于前面的游戏，《原神》的负载更高一些，发热相对更大一些，最高温度在底部中框达到了近49℃，不过好在大的热源基本都在非握持区域，握持区域没那么热，但也有着明显的热感。

最后一款为《金铲铲之战》，其实这款游戏对于配置的要求是蛮高的，尤其是像我这样选择低画质，标清分辨率，并且开启165帧，一局游戏下来，平均帧率约为163.2，前20分钟帧率波动相对较小，之后则波动明显一些，毕竟随着大家棋盘上的棋子越来越多，特效也越来越多，对于产品的负载会随之增加，流畅度完全OK的，而且这款游戏同样充分发挥出了165Hz高刷屏的优势，无论是棋子对决，还是场景切换都非常流畅丝滑。这个表现是非常出色的，目前多数手机产品基本都是在60帧的设置运行的，这对于ROG游戏手机7 Pro来说是毫无压力的。

而在超高的画面设置和帧率下，发热肯定会更大了一些，最高温度达到了近49℃，好在是在中间的非握持区域，当然握持的区域虽然不至于烫手，但有着明显的热感。

接着我们加装上酷冷风扇7再进行这几款游戏的测试，画面设置均保持一致，就不多赘述了，我们直接看结果。还是先《王者荣耀》，平均帧率为121.8，几乎没有任何波动，非常的稳定。

发热方面，最高温度也只有38℃左右，发热得到了更好得到控制，几乎没有热感。

《和平精英》平均帧率为91.2，非常的流畅。

最高温度约为36℃，完全没有热的感觉了。

《QQ飞车》平均帧率165.8，基本就是一条直线，毫无波动。

最高温度依然是38℃左右，几乎没有热感。

《原神》30分钟平均帧率为60.9，几乎没有掉帧，流畅度非常棒。

温度这款相较于无风扇有着明显的下降，最高约41℃，还在中心的非握持区域，握持区域只有微微的热感了。

《金铲铲之战》平均帧率为164.2，这局其实打了差不多30分钟，前面5分钟忘了记录帧率了，同样是进入后期(约20分钟左右)，随着双方棋子数量增多，负载会变大，但依然保持着很高的流畅度，波动幅度并不大。

在酷冷风扇的加持下，发热也得到了很好的控制，最高温度约为43℃，而且是在非握持区域，握持区域最高在39℃左右，只有微微的热感，玩的时候更舒服。

当然除了帧率外，不少小伙伴也非常关心功耗的问题，我这里也为大家整理下这四款游戏的功耗情况，分为无风扇以及加风扇(酷寒模式)两种情况，可以看到加装风扇差不多会增加约3-4W的功耗，游戏负载约高，风扇功耗也高一些。

另外，值得一提的是，ROG这几代产品都延续着双正向对称式扬声器的设计，给玩家一种声音泼面而来的感觉，配备了两颗5磁12x16mm超线性扬声器，最大振动幅度可达0.8mm，每个扬声器都有一个专用的Cirrus Logic CS35L45单声道放大器。ROG还联合Dirac Research瑞典音频专家对产品进行了调教，对脉冲和频率响应、低音增强、音量增强和串扰消除都做了校正，并将声场进行了拓宽处理，给玩家带来更加真实的听觉感受。手机的音频向导中提供了动态、音乐、剧院以及游戏四种情景模式供用户进行选择，也可以手动进行调整。

在玩游戏时可以开启游戏模式，会有更强的方位感，比如玩FPS游戏时，不仅能够更好的听清脚步声音，而且可以感受到远近和方位，让玩家如虎添翼。

并且上面也提到这次酷冷风扇7新增了一颗低音扬声器，在装上风扇玩游戏或者看视频时，可以明显的感受到重低音，效果非常棒。

肩键+风扇按键+体感操控 助你操作更加犀利

除了让玩家能够流畅的进行游戏外，ROG也致力打造更加全面的游戏体验，比如提供更加丰富和灵活的操作方式。ROG游戏手机7 Pro拥有两个超声波键，提供了点击、单侧双键、速滑、滑动(水平)、滑动(垂直)，还有双操控，包括点击与速滑、点击与滑动(水平)以及点击与滑动(垂直)等多种触发模式供玩家选择。

超声波肩键的触发力度、滑动时的触发速度、触发距离倍数、触发距离都是可以进行自定义设置的，单侧双键的大小同样可以改变，从而满足每个玩家的个性化需求。

就我个人而言，我比较喜欢在《原神》里把一侧设置为单侧双键，另一侧为点击，分别映射到三个人物上，通过肩键切换人物，打出技能组合。

双操控我比较喜欢点击与速滑，在《和平精英》里我一般会把点击设置为开镜，左滑为一把枪，右滑另一把枪，实现快速切枪以及瞄准，如此单侧按键即可实现多个操作，另一侧则是射击，这样一套组合很方便。

而且，肩键除了按下触控单操控外，还能实现按下触发双操控以及按下和抬起分别触发，我喜欢用按下和抬起分别触发，一侧按下为开镜，抬起则是上子弹，另一侧为开枪射击，也很方便。

除了超声波肩键外，酷冷风扇7上设有4个物理按键，它的按键手感非常的棒，我在玩《和平精英》时，比较喜欢左上L1射击、左下L2背包，右上R1开镜、右下R2装填，这样在遇到敌人时可以按下R1+L1开镜并射击，左手大拇指负责移动，右手大拇指负责压枪，然后R2装弹，一气呵成。

ROG游戏手机7 Pro同样支持体感操作，提供了包含向左翻、向右翻、向前翻、向后翻、向左转、向右转、向左平移、向右平移以及上下晃动等诸多操作选项。

肩键+风扇按键+体感操控的组合丰富了玩家的操作方式，不仅更加方便，还提升了操作的上限，大家可以根据需求进行设置和组合。

功能超多的游戏精灵 为畅快游戏保驾护航

ROG游戏手机7 Pro内置了游戏精灵，依然是延续着“太空座舱”的设计风格，里面的功能非常的丰富，而且对比之前又新增了不少使用的新功能，包含通知屏蔽、来电屏蔽、弹幕通知、锁定亮度、实时信息、防误触、AirTriggers、潜水模式、快捷操控、录制、准星辅助、息屏挂机、投屏、APP保活模式、振动映射等等。

我玩游戏时必然会开启的是通知屏蔽、来电屏蔽以及防误触，前面两个可以阻止所有的通知信息和来电，让我全身心投入到游戏当中，最后这个则会让我不会因为不小心触发手势操作而切出游戏而贻误战机。

而且这次来电屏蔽是有白名单的，可以设置例外的对象不受屏蔽，让TA依然可以联系到你，还是蛮贴心的。比如可以给女票设置个白名单，以免发生分手的惨剧...

新增的这个APP保活模式也非常好用，开启后即便将游戏切换至后台或关闭屏幕，游戏都会持续作运行，之前有时候因为一些事切出游戏时间较长时间，游戏就会自动关闭，而有了这个就不会发生了。当然，如果你玩一些挂机类游戏，配合上宏还可以实现后台挂机刷怪，很方便。

还有这个振动映射功能超级棒，我们可以在屏幕上映射多个震动区域，提升我们的操作感知，就像一些游戏手柄那样。之前玩很多游戏时都会觉得操作不带劲，有了这个震动就爽多了。

它不仅可以设置震动的强度，还提供了多种震动时机可选，并且有多达五种震感可供选择，每个区域都可以单独设置这些，体验着实很棒。

6000mAh大电池玩到爽 半小时可充电75%

ROG游戏手机7 Pro配备了一块6000mAh的大电池，日常使用一天完全是OK的，这里我主要说下几款游戏的耗电情况，测试成绩和测试画质见下表，供大家参考：

从结果来看，ROG游戏手机7 Pro的大电池让我们即便是在最高画质下，依然可以畅玩数小时的游戏，适当降低画质的话还能多玩很长时间。充电这块，实测30分钟可充电75%，45分钟全部充满，对于一款6000mAh大电池的产品来说，这个表现还是蛮不错的。

评测总结

作为一款游戏手机，ROG游戏手机7 Pro的表现可以说是非常的硬核，引入全新元素的潮酷的外观设计让人眼前一亮，强悍的硬件配置和顶级的散热让它能够非常流畅的运行目前市面上的各种游戏，还提供了肩键+风扇按键+体感操控等丰富的操作方式以及功能全面的游戏精灵，配合上高刷屏幕和音频配置给玩家带来非常出色且全面的游戏体验。

如果你是一名硬核的移动游戏玩家，那么这款ROG游戏手机7 Pro绝对是你不二的选择。